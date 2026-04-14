Qui aime bien punit bien ? Jon Bernthal retrouve The Punisher pour One Last Kill

Personnage imaginé par le scénariste Gerry Conway et les dessinateurs Ross Andru et John Romita, Sr., le Punisher est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man #129, en février 1974. Antagoniste, puis anti-héros, il est devenu une figure récurrente de l'univers Marvel...

L'acteur Jon Bernthal, vu dans la série The Walking Dead, lui a donné ses traits à l'occasion d'une série Netflix, produite par Marvel Television et ABC Studios. Les 26 épisodes ont rencontré un certain succès, remettant l'impitoyable bourreau sur le devant de la scène.

Réalisé par Reinaldo Marcus Green (Bob Marley : One Love), The Punisher : One Last Kill a été coécrit par le réalisateur lui-même, avec un certain Jon Bernthal à ses côtés, qui semble s'être largement approprié le personnage...

Par Antoine Oury

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