Journée du Livre politique 2026 : le palmarès complet des prix littéraires

Lors de sa 35e édition, organisée par l’association Lire La Société à l’Assemblée nationale autour du thème « S’engager », la Journée du Livre Politique a distingué plusieurs ouvrages majeurs qui éclairent, chacun à leur manière, les tensions, les fractures et les espoirs qui traversent nos sociétés contemporaines.

Le palmarès de la Journée du Livre politique 2026

Prix du Livre Politique 2026

Émilie Frèche, Un séisme (Albin Michel)

Prix Spécial du jury du Prix du Livre Politique

Sa Majesté le roi Juan Carlos Ier d’Espagne et Laurence Debray, Réconciliation (éditions Stock)

Prix des Députés

Denis Baranger et Olivier Beaud, La dissolution de la Ve République (éditions Les petits matins)

Prix étudiant LCP–Assemblée nationale – catégorie essai

Amine Kessaci, Marseille, essuie tes larmes (éditions Le Bruit du Monde)

Prix étudiant LCP–Assemblée nationale – catégorie BD

Mansoureh Kamari, Ces lignes qui tracent mon corps (trad. Angèle Pacary, éditions Casterman)

Dans un contexte marqué par l’instabilité des repères collectifs et l’accélération du flux informationnel, la 35e édition de la Journée du Livre Politique a placé au cœur de ses réflexions la question de l’engagement, souligne un communiqué diffusé par l'association Lire la Société, qui organise ce rendez-vous.

Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la Société se propose de renouveler et de réaDrmer le lien entre les citoyens, leur République, et nos grandes Institutions. L’association s’est ainsi peu à peu ouverte à d’autres débats d’idées : historiques, géopolitiques, économiques ou financiers.

Les événements et rencontres organisées par Lire la Société ont pour objectifs de contribuer, tout au long de l’année, à l’animation du débat public et de tisser des liens entre le monde académique et intellectuel, le monde médiatique, les élus, les décideurs publics et privés, la société civile, et les citoyens d’aujourd’hui et de demain.

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En 2025, la Journée du Livre politique avait distingué Gérard Courtois pour le Prix du Livre politique, Patrick Roger pour le Prix des députés, Michaël Foessel et Étienne Ollion pour le Prix étudiant du Livre politique, ainsi que Maxime De Lisle et Olivier Martin pour le Prix étudiant de la BD politique.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Émilie Frèche, le samedi 11 avril 2026 à l'Assemblée nationale (crédits Lire la société)

Par Dépêche

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