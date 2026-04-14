Brioche et Tartine, tome 4 : le quotidien, version drôle

Violette Vaïsse puise une fois encore son inspiration dans les petites scènes du quotidien — ce qui rend Brioche et Tartine si proches de nous. On se délecte de les voir aux prises avec la vie de tous les jours : faire le tri sélectif, tenter de raconter une blague dont ils ont oublié la chute, ou encore voir Tartine s’endormir devant un film policier… dont il rate évidemment le dénouement.

Chaque case regorge de détails savoureux et de mimiques irrésistibles qui renforcent la complicité avec les personnages. À peine terminé le quatrième tome, on attend déjà le cinquième.

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Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Violette Vaïsse est une illustratrice indépendante, basée à Paris. Depuis sa sortie de l’École supérieure des Arts Saint-Luc à Bruxelles, elle alterne projets de commandes pour des marques de vêtements ou de bijoux, illustrations pour des festivals, bandes dessinées à l’attention de la jeunesse et ouvrages plus personnels.

Parution le 22 mai 2026.

Par Clément Solym

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