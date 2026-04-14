Quand affronter sa peur réserve une surprise

Seul. Dans le noir. Mais lorsqu’il pousse la porte… il découvre que certaines peurs peuvent cacher de belles surprises.

Les éditions Saaraba vous proposent un extrait en avant-première :

Mach-Houd Kouton se présente comme un Béninois du nord-sud. Les pieds à Karimama et Angaradebou, au nord du pays, et la tête à Porto-Novo au sud. C’est dans son Bénin natal qu’il a attrapé le virus du récit, nourri par les contes et la mystique des différentes communautés du pays et de celles rencontrées au gré des voyages. Contes, fictions et documentaires émaillent son parcours. Mach-Houd Kouton réside à Dakar.

Les sœurs Chevalme, Delphine et Élodie, sont un duo d’artistes visuelles installées à Saint-Denis en France. Depuis une quinzaine d’années, elles développent une pratique pluridisciplinaire centrée autour du dessin, de la photographie et des techniques de production de l’image. Elles exposent en France et à l’international, et sont résidentes de la Villa Albertine en 2026.

Parution le 7 mai 2026.

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Clément Solym

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