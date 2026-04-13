Auteur de Fairy Tail et Edens Zero, Hiro Mashima revient en France

Un événement à ne pas rater, surtout quand on sait à quel point Mashima aime rencontrer ses lectrices et lecteurs !

Fairy Tail fête ses vingt ans au Japon et dix-huit ans en France, avec un succès qui ne se dément pas depuis toutes ces années. 17 millions d’exemplaires vendus rien qu’en France pour Fairy Tail et plus d’1 million 500 mille pour Edens Zero. Ainsi Fairy Tail est la quatrième série la plus vendue de toute l’histoire du manga en France !

Fairy Tail, l'épopée draconique

Pour couronner le tout, une exposition entièrement dédiée à Fairy Tail sera installée à Amiens pour célébrer cet univers qui aura fait vibrer tant de lecteur·ices.

Illustration couleur du chapitre 34 (Tome 5) © Hiro Mashima / Kodansha Ltd.

Elle proposera une immersion dans l’univers de la série en récréant des décors iconiques du titre, notamment l’ambiance de la guilde !

Les visiteurs et visiteuses découvriront, grâce à des reproductions et fac-similés, le travail de Hiro Mashima et la genèse de cette série majeure du shonen fantastique. Des animations seront proposées au sein de l’espace et permettront aux visiteurs de repartir avec des goodies exclusifs.

Les Rendez-vous de la BD d’Amiens se dérouleront du 6 au 21 juin prochain.

Crédits photo : Hiro Mashima © Kodansha Ltd

Par Dépêche

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