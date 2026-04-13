Michael Rosen et Cai Gao remportent les Hans Christian Andersen Awards 2026

L’International Board on Books for Young People a dévoilé, le 13 avril, à la Foire du livre jeunesse de Bologne, les lauréats 2026 des Hans Christian Andersen Awards, distinction biennale que l’organisation présente comme la plus haute récompense internationale en littérature pour la jeunesse. L’auteur britannique Michael Rosen est distingué pour l’écriture, l’illustratrice chinoise Cai Gao pour l’image, comme le précise IBBY.

Créé en 1956 pour le texte et en 1966 pour l’illustration, le prix couronne une œuvre entière. Selon IBBY, le jury retient les qualités littéraires et plastiques, la capacité à se placer du point de vue de l’enfant et l’aptitude des livres à nourrir curiosité et imagination. L’édition 2026 réunissait 78 candidatures venues de 44 pays, rapporte le communiqué officiel d’IBBY.

Dans son annonce, le jury salue chez Michael Rosen une écriture faite d’« honnêteté, d’humour, d’intelligence et de respect », et une œuvre qui ouvre, pour les jeunes lecteurs, des espaces de discussion sur l’histoire, la famille, le deuil, l’identité et la vie collective, comme l’indique IBBY. Le dossier publié par IBBY rappelle qu’il a signé plus de 200 livres et travaillé avec Quentin Blake, Tony Ross ou Helen Oxenbury.

Deux œuvres, deux trajectoires majeures

Cette consécration prolonge un parcours central dans la création britannique pour l’enfance. BookTrust rappelle qu’il fut Children’s Laureate de 2007 à 2009, avec un mandat placé sous le signe de la poésie et des livres drôles. Goldsmiths observe par ailleurs qu’il enseigne la littérature jeunesse à l’université londonienne, prolongeant dans l’enseignement un travail mené depuis des décennies auprès des enfants et des enseignants.

ÉTUDE - Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Pour Cai Gao, le jury évoque une œuvre d’« qualité artistique exceptionnelle » et un langage visuel singulier qui « élargit les possibilités de l’illustration pour les enfants », d’après le communiqué d’IBBY. Son profil, mis en ligne par IBBY, retrace un itinéraire commencé dans la peinture d’affiches et l’enseignement primaire, avant une entrée en album avec The Beautiful Garden en 1980.

Le même dossier insiste sur une bibliographie de plus de quarante titres, où dialoguent textures occidentales, art populaire chinois et peinture classique. IBBY cite notamment Bao’er, The Land of Peach Blossom, How I Came to Be Me et What Would It Be Like Without… Son rayonnement s’était déjà traduit par le prix de contribution spéciale du Chen Bochui International Children’s Literature Award 2022, ainsi que le rappelle CCBF.

Le palmarès 2026 distingue ainsi deux créateurs dont les livres refusent toute simplification de l’enfance. Dans la sélection finale figuraient aussi Ahmad Akbarpour, Timothée de Fombelle, María José Ferrada, Lee Geum-yi et Pam Muñoz Ryan pour le texte, ainsi que Beatrice Alemagna, Linda Bondestam, Gundega Muzikante, Walid Taher et María Wernicke pour l’image, comme le relève IBBY. Les médailles seront remises au congrès d’IBBY, à Ottawa, du 6 au 9 août 2026.

Par Dépêche

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