Lecture jeunesse : Kirsten Boie et Namita Jacob deux grandes passeuses de livres prix IBBY 2026

L’International Board on Books for Young People a dévoilé, le 13 avril à la Foire du livre jeunesse de Bologne, les deux lauréates du 2026 IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award. Comme le rapporte IBBY, la distinction revient à l’Allemande Kirsten Boie et à l’Indienne Namita Jacob, choisies parmi onze personnalités proposées par les sections nationales de l’organisation.

Dans son communiqué officiel, IBBY rappelle que ce prix, créé en 2020 avec le soutien de la Shenzhen iRead Foundation, récompense des parcours consacrés à la lecture des enfants. Chacune des lauréates recevra 200.000 RMB, auxquels s’ajoutent 150.000 RMB destinés à un projet associatif de son choix.

Deux trajectoires distinguées

Née à Hambourg en 1950, Kirsten Boie reste l’une des grandes signatures allemandes pour la jeunesse. Le dossier publié par IBBY insiste toutefois sur un autre versant de son œuvre : plus de vingt ans de plaidoyer en faveur d’un accès égalitaire à la lecture, plus de cent livres publiés, dont de nombreux titres destinés aux premiers lecteurs.

Cet engagement se prolonge en eSwatini. Comme le précise la Möwenweg-Stiftung, fondée par Kirsten Boie et Gerhard Grotz, leur soutien au projet Litsemba remonte à 2007. La fiche d’IBBY ajoute que la campagne BOOKCRAZY, menée dans ce cadre, accompagne de 3.000 à 4.000 orphelins ou enfants vivant dans l’extrême pauvreté, répartis dans 104 Neighbourhood Care Points.

Le jury résume cette démarche en saluant, dans le communiqué d’IBBY, « une défense inlassable du droit des enfants à lire ». Chez Boie, l’écriture, l’action associative et le plaidoyer public avancent de front pour faire de la lecture un outil d’émancipation.

Lire quand le livre devient accessible

À ses côtés, Namita Jacob incarne une autre approche de la médiation. Le portrait mis en ligne par IBBY présente cette spécialiste de l’inclusion, installée au Tamil Nadu, comme une éducatrice engagée depuis plus de trente-cinq ans auprès des enfants aveugles, sourds ou sourdaveugles. Au Chetana Trust de Chennai, elle articule éducation, santé, design et technologie pour élaborer des outils adaptés.

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Son nom est lié à l’Accessible Reading Materials Library. D’après IBBY, cette bibliothèque de contenus accessibles s’est étendue pendant la pandémie à plus de cent pays. En 2023, l’initiative a reçu l’ABC International Excellence Award dans la catégorie des projets, comme l’indiquent l’Accessible Books Consortium et l’OMPI.

Le communiqué d’IBBY salue chez elle « une capacité exceptionnelle à bâtir des systèmes solides et des réseaux collaboratifs ». IBBY réunit ainsi, sous un même prix, deux façons distinctes de faire circuler les livres vers les enfants qui en sont le plus éloignés.

Par Dépêche

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