En Belgique, les Éditions Marmottons avancent avec une ligne claire : publier des albums jeunesse qui conjuguent imaginaire, humour et réflexion, sans dissocier le plaisir de lire de l’attention portée au monde.

À l’heure où DG Diffusion intègre la maison à son dispositif de diffusion et de distribution, cette arrivée éclaire le projet d’un jeune éditeur qui entend faire du livre un espace d’éveil, de discussion et d’expression sensible. Les fondateurs décrivent une entreprise pensée à hauteur d’enfant, mais construite avec une ambition éditoriale nette.

Ils résument eux-mêmes l’esprit de leur catalogue en une formule manifeste : « Des histoires pour que le monde tourne plus rond ! Des albums jeunesse pour éveiller la pensée, nourrir l’imaginaire et susciter la discussion. » Chez Marmottons, l’album ne se réduit pas à une parenthèse de divertissement. Les fondateurs insistent sur des livres capables d’ouvrir des chemins de parole, de nourrir la curiosité et d’accompagner la découverte du réel par des récits accessibles, ludiques et porteurs de sens.

Une maison pensée comme un lieu d’éveil

Cette orientation se lit dans la mission qu’ils assignent à leur maison. Ils expliquent vouloir proposer aux enfants un socle sensible et intellectuel, où la lecture agit comme une expérience qui dépasse l’objet imprimé. « À travers des thématiques porteuses de sens, nos livres invitent les enfants à explorer le monde avec humour, curiosité et sensibilité. »

Le propos se prolonge dans la forme même des ouvrages : chaque album s’accompagne de contenus additionnels, chansons, histoires audio ou pistes d’approfondissement, afin d’étendre le temps du livre à l’échange, au jeu et à la réflexion.

Les fondateurs revendiquent ainsi une conception presque organique de la transmission. « Nous croyons qu’un enfant éveillé aujourd’hui deviendra un adulte éclairé demain. Notre mission : offrir un terreau riche et semer des graines... pour faire grandir le cœur des enfants. » Toute l’identité de Marmottons se révèle ici : une production belge, attentive à l’environnement, adossée à des valeurs d’ouverture, d’engagement, de respect, d’inclusion et de bienveillance. L’ensemble dessine un catalogue qui cherche moins à multiplier les effets qu’à accompagner des parcours de lecture durables.

Des albums pour apprivoiser le monde

Parmi les titres qui incarnent le mieux cette orientation, Le BrumisaPeur, écrit par Auriane de Pierpont et illustré par Annick Masson, occupe une place importante. L’album suit Noah, enfant gagné très tôt par l’angoisse, jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue vienne déplacer son rapport à la peur. Les éditeurs le présentent comme un livre d’accompagnement, conçu pour aider les jeunes lecteurs à apprivoiser leurs émotions sans brutalité. « Un album pour accompagner les peurs des enfants en douceur et pour gonfler leur confiance, avec patience. » La formulation éclaire le cap de Marmottons : traiter des sujets intimes sans didactisme pesant.

Un autre versant du catalogue apparaît avec Mystère en classe, de Maude De Bel et Colombe Casey. Ici, le récit adopte le point de vue des jouets pour observer la vie scolaire. Samuel la Coccinelle et ses compagnons du bac à sable enquêtent sur ce qui se joue dans l’école, transformant le quotidien en aventure miniature. « À travers les yeux curieux et enthousiastes des jouets, les jeunes lecteurs découvriront les grands moments qui rythment la vie de l’école : les activités, la sieste, les anniversaires, la cantine, les spectacles… » Le livre installe un dispositif simple : partir du mystère, du jeu et du regard décentré pour rendre lisible un univers familier, parfois opaque aux enfants comme aux parents.

Soline, figure d’une jeunesse en mouvement

La collection « Soline », portée elle aussi par Auriane de Pierpont, avec les illustrations de Maud Roegiers, donne à voir une autre dimension du projet éditorial. Le premier volume, Soline l’enfant des saisons, inscrit son héroïne dans une relation intime au vivant. « Soline connaît la Terre et ses mystères. Elle écoute le chant des ruisseaux, murmure à l’écorce des arbres et parle aux animaux. »

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Marmottons y revendique une veine écopoétique qui ne sépare pas contemplation et prise de conscience. L’enfant y découvre que la planète constitue un bien précieux, qui appelle protection et attention.

Le second titre, Soline et les héroïnes, déplace l’enjeu vers la lutte contre les stéréotypes. Soline rêve de devenir pompière, construit des cabanes, grimpe aux arbres et refuse les assignations. La découverte de figures féminines marquantes de l’histoire nourrit cette conquête intérieure. Les fondateurs le formulent avec netteté : « Ces héroïnes lui montrent que croire en ses rêves et défendre ce qui est juste peut changer le monde, un petit pas à la fois. » Puis ils ajoutent : « Un album inspirant pour faire tomber les stéréotypes et rappeler que la force du cœur n’a ni jupe ni pantalon. » Chez Marmottons, l’engagement passe ainsi par des récits incarnés, jamais séparés du plaisir narratif.

Grandir sans perdre son cap

Le développement de la maison repose sur plusieurs chantiers. Le premier consiste à défendre une ligne éditoriale cohérente dans un secteur où la jeunesse attire des propositions nombreuses. Les fondateurs rappellent que, selon eux, la littérature pour enfants participe à la construction du langage, de l’imaginaire et de la compréhension du monde.

« Un enjeu de développement consiste donc à créer des albums qui stimulent la curiosité, l’esprit critique ainsi que le dialogue et l’expression des émotions, tout en restant accessibles et ludiques. » Ils prolongent cette ambition par des dispositifs éditoriaux qui transforment les livres en supports d’échange, à la maison comme à l’école.

Le second enjeu touche à la création elle-même. Marmottons entend accueillir de nouvelles voix, tout en travaillant avec des artistes déjà installés, afin de faire coexister découverte et continuité. « Notre jeune maison d’édition se positionne comme un espace d’accueil pour de nouvelles voix de la littérature jeunesse concomitamment à l’apport d’artistes plus installés. » L’objectif, expliquent-ils, ne consiste pas seulement à publier davantage, mais à accompagner les auteur·rices et illustrateur·rices dans la durée, en consolidant des relations de travail pérennes et en renouvelant les propositions du catalogue.

Belgique, France, Suisse : l’horizon s’élargit

Enfin, la maison cherche à faire grandir son projet sans perdre son échelle humaine. Bien implantée en Belgique, notamment par de nombreuses animations dans les lieux du livre, elle veut désormais renforcer sa présence en France et en Suisse.

Les fondateurs rappellent qu’ils publient actuellement trois titres par an et souhaitent élargir progressivement leur catalogue sans dilution identitaire. « Notre objectif actuel est de nous faire connaître auprès des librairies, écoles et bibliothèques en France et en Suisse notamment. » Cette progression mesurée suppose des relais solides, capables de porter le fonds auprès des libraires et des prescripteurs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le choix de DG Diffusion. Les responsables de Marmottons décrivent une décision en accord avec leur vision, leurs valeurs et leurs perspectives de croissance. « Travailler avec DG Diffusion Distribution, c’est s’appuyer sur une structure qui connaît bien le fonctionnement des maisons d’édition indépendantes. » Ils soulignent aussi que le développement récent de l’activité jeunesse chez DG, combiné à un portefeuille encore resserré, offre à leur catalogue des conditions de visibilité qu’ils jugent précieuses.

Un partenariat pour changer d’échelle

Ils insistent surtout sur la dimension humaine de cette collaboration. « La taille de leur structure et leur approche humaine permettent un accompagnement plus personnalisé, ce qui est précieux pour une jeune maison qui construit progressivement son catalogue. »

Puis vient l’élan d’adhésion qui scelle le partenariat : « Nous avons perçu un réel enthousiasme pour notre projet de la part de l’équipe et avons toute confiance en DG pour inscrire nos titres dans le paysage éditorial. Nous sommes impatients d’écrire cette nouvelle page ensemble. »

Avec cette intégration, DG Diffusion confirme son intérêt pour des maisons indépendantes engagées dans la création jeunesse, tandis que Marmottons gagne un levier de circulation supplémentaire pour installer ses albums auprès des libraires, des écoles, des bibliothèques et, plus largement, des prescripteurs du livre jeunesse.

Crédits photo : éditions Marmottons

Par Nicolas Gary

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