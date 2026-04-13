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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
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Un enfant éveillé aujourd’hui deviendra un adulte éclairé demain

Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.

Le 13/04/2026 à 15:49 par Nicolas Gary

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Publié le :

13/04/2026 à 15:49

Nicolas Gary

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En Belgique, les Éditions Marmottons avancent avec une ligne claire : publier des albums jeunesse qui conjuguent imaginaire, humour et réflexion, sans dissocier le plaisir de lire de l’attention portée au monde.

À l’heure où DG Diffusion intègre la maison à son dispositif de diffusion et de distribution, cette arrivée éclaire le projet d’un jeune éditeur qui entend faire du livre un espace d’éveil, de discussion et d’expression sensible. Les fondateurs décrivent une entreprise pensée à hauteur d’enfant, mais construite avec une ambition éditoriale nette.

Ils résument eux-mêmes l’esprit de leur catalogue en une formule manifeste : « Des histoires pour que le monde tourne plus rond! Des albums jeunesse pour éveiller la pensée, nourrir l’imaginaire et susciter la discussion. » Chez Marmottons, l’album ne se réduit pas à une parenthèse de divertissement. Les fondateurs insistent sur des livres capables d’ouvrir des chemins de parole, de nourrir la curiosité et d’accompagner la découverte du réel par des récits accessibles, ludiques et porteurs de sens.

Une maison pensée comme un lieu d’éveil

Cette orientation se lit dans la mission qu’ils assignent à leur maison. Ils expliquent vouloir proposer aux enfants un socle sensible et intellectuel, où la lecture agit comme une expérience qui dépasse l’objet imprimé. « À travers des thématiques porteuses de sens, nos livres invitent les enfants à explorer le monde avec humour, curiosité et sensibilité. »

Le propos se prolonge dans la forme même des ouvrages : chaque album s’accompagne de contenus additionnels, chansons, histoires audio ou pistes d’approfondissement, afin d’étendre le temps du livre à l’échange, au jeu et à la réflexion.

Les fondateurs revendiquent ainsi une conception presque organique de la transmission. « Nous croyons qu’un enfant éveillé aujourd’hui deviendra un adulte éclairé demain. Notre mission : offrir un terreau riche et semer des graines... pour faire grandir le cœur des enfants. » Toute l’identité de Marmottons se révèle ici : une production belge, attentive à l’environnement, adossée à des valeurs d’ouverture, d’engagement, de respect, d’inclusion et de bienveillance. L’ensemble dessine un catalogue qui cherche moins à multiplier les effets qu’à accompagner des parcours de lecture durables.

Des albums pour apprivoiser le monde

Parmi les titres qui incarnent le mieux cette orientation, Le BrumisaPeur, écrit par Auriane de Pierpont et illustré par Annick Masson, occupe une place importante. L’album suit Noah, enfant gagné très tôt par l’angoisse, jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue vienne déplacer son rapport à la peur. Les éditeurs le présentent comme un livre d’accompagnement, conçu pour aider les jeunes lecteurs à apprivoiser leurs émotions sans brutalité. « Un album pour accompagner les peurs des enfants en douceur et pour gonfler leur confiance, avec patience. » La formulation éclaire le cap de Marmottons : traiter des sujets intimes sans didactisme pesant.

Un autre versant du catalogue apparaît avec Mystère en classe, de Maude De Bel et Colombe Casey. Ici, le récit adopte le point de vue des jouets pour observer la vie scolaire. Samuel la Coccinelle et ses compagnons du bac à sable enquêtent sur ce qui se joue dans l’école, transformant le quotidien en aventure miniature. « À travers les yeux curieux et enthousiastes des jouets, les jeunes lecteurs découvriront les grands moments qui rythment la vie de l’école : les activités, la sieste, les anniversaires, la cantine, les spectacles… » Le livre installe un dispositif simple : partir du mystère, du jeu et du regard décentré pour rendre lisible un univers familier, parfois opaque aux enfants comme aux parents.

Soline, figure d’une jeunesse en mouvement

La collection « Soline », portée elle aussi par Auriane de Pierpont, avec les illustrations de Maud Roegiers, donne à voir une autre dimension du projet éditorial. Le premier volume, Soline l’enfant des saisons, inscrit son héroïne dans une relation intime au vivant. « Soline connaît la Terre et ses mystères. Elle écoute le chant des ruisseaux, murmure à l’écorce des arbres et parle aux animaux. »

ÉTUDE - Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Marmottons y revendique une veine écopoétique qui ne sépare pas contemplation et prise de conscience. L’enfant y découvre que la planète constitue un bien précieux, qui appelle protection et attention.

Le second titre, Soline et les héroïnes, déplace l’enjeu vers la lutte contre les stéréotypes. Soline rêve de devenir pompière, construit des cabanes, grimpe aux arbres et refuse les assignations. La découverte de figures féminines marquantes de l’histoire nourrit cette conquête intérieure. Les fondateurs le formulent avec netteté : « Ces héroïnes lui montrent que croire en ses rêves et défendre ce qui est juste peut changer le monde, un petit pas à la fois. » Puis ils ajoutent : « Un album inspirant pour faire tomber les stéréotypes et rappeler que la force du cœur n’a ni jupe ni pantalon. » Chez Marmottons, l’engagement passe ainsi par des récits incarnés, jamais séparés du plaisir narratif.

Grandir sans perdre son cap

Le développement de la maison repose sur plusieurs chantiers. Le premier consiste à défendre une ligne éditoriale cohérente dans un secteur où la jeunesse attire des propositions nombreuses. Les fondateurs rappellent que, selon eux, la littérature pour enfants participe à la construction du langage, de l’imaginaire et de la compréhension du monde.

« Un enjeu de développement consiste donc à créer des albums qui stimulent la curiosité, l’esprit critique ainsi que le dialogue et l’expression des émotions, tout en restant accessibles et ludiques. » Ils prolongent cette ambition par des dispositifs éditoriaux qui transforment les livres en supports d’échange, à la maison comme à l’école.

Le second enjeu touche à la création elle-même. Marmottons entend accueillir de nouvelles voix, tout en travaillant avec des artistes déjà installés, afin de faire coexister découverte et continuité. « Notre jeune maison d’édition se positionne comme un espace d’accueil pour de nouvelles voix de la littérature jeunesse concomitamment à l’apport d’artistes plus installés. » L’objectif, expliquent-ils, ne consiste pas seulement à publier davantage, mais à accompagner les auteur·rices et illustrateur·rices dans la durée, en consolidant des relations de travail pérennes et en renouvelant les propositions du catalogue.

Belgique, France, Suisse : l’horizon s’élargit

Enfin, la maison cherche à faire grandir son projet sans perdre son échelle humaine. Bien implantée en Belgique, notamment par de nombreuses animations dans les lieux du livre, elle veut désormais renforcer sa présence en France et en Suisse.

Les fondateurs rappellent qu’ils publient actuellement trois titres par an et souhaitent élargir progressivement leur catalogue sans dilution identitaire. « Notre objectif actuel est de nous faire connaître auprès des librairies, écoles et bibliothèques en France et en Suisse notamment. » Cette progression mesurée suppose des relais solides, capables de porter le fonds auprès des libraires et des prescripteurs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le choix de DG Diffusion. Les responsables de Marmottons décrivent une décision en accord avec leur vision, leurs valeurs et leurs perspectives de croissance. « Travailler avec DG Diffusion Distribution, c’est s’appuyer sur une structure qui connaît bien le fonctionnement des maisons d’édition indépendantes. » Ils soulignent aussi que le développement récent de l’activité jeunesse chez DG, combiné à un portefeuille encore resserré, offre à leur catalogue des conditions de visibilité qu’ils jugent précieuses.

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Un partenariat pour changer d’échelle

Ils insistent surtout sur la dimension humaine de cette collaboration. « La taille de leur structure et leur approche humaine permettent un accompagnement plus personnalisé, ce qui est précieux pour une jeune maison qui construit progressivement son catalogue. »

Puis vient l’élan d’adhésion qui scelle le partenariat : « Nous avons perçu un réel enthousiasme pour notre projet de la part de l’équipe et avons toute confiance en DG pour inscrire nos titres dans le paysage éditorial. Nous sommes impatients d’écrire cette nouvelle page ensemble. »

Avec cette intégration, DG Diffusion confirme son intérêt pour des maisons indépendantes engagées dans la création jeunesse, tandis que Marmottons gagne un levier de circulation supplémentaire pour installer ses albums auprès des libraires, des écoles, des bibliothèques et, plus largement, des prescripteurs du livre jeunesse.

Crédits photo : éditions Marmottons

 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Le BrumisaPeur

Annick Masson, Auriane de Pierpont

Paru le 04/12/2024

40 pages

Editions Marmottons

17,00 €

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Mystère en classe

Colombe Casey, Maude de Bel

Paru le 18/08/2025

40 pages

Editions Marmottons

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Soline

Auriane de Pierpont, Maud Roegiers

Paru le 06/03/2025

40 pages

Editions Marmottons

17,00 €

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Soline et les héroïnes Tome 2

Maud Roegiers, Pierpont auriane De

Paru le 20/03/2026

40 pages

Editions Marmottons

17,00 €

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Défait par les bibliothécaires, Trump s'attaque encore à leur budget

Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.

10/04/2026, 16:18

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La SAS pass Culture est bien devenue un opérateur de l'État

La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

10/04/2026, 13:39

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Pourquoi Bayard mise sur Kingoland au moment d’un plan social

Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.

10/04/2026, 12:42

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Au Texas, les censeurs de livres veulent imposer la lecture de la Bible aux élèves

État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.

10/04/2026, 12:06

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En 2025, de nouvelles maisons d'édition ont jeté leur dévolu sur la Bretagne

Terre de livres ouvrant sur un océan de découvertes, la Bretagne peut s'enorgueillir d'avoir gagné quelques maisons d'édition supplémentaires, en 2025. 134 structures ont ainsi été recensées en 2025, contre 127 l'année précédente. La région a aussi accueilli de nouvelles librairies, plus d'auteurices et des lieux de résidences supplémentaires.

10/04/2026, 09:50

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Faciliter le travail le 1er mai : régularisation ou aubaine pour la Fnac ?

Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.

09/04/2026, 16:23

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En Égypte, le poète Ahmed Douma gardé à l'oeil par les autorités

Les signes d'ouverture n'auront malheureusement pas duré. Malgré quelques libérations de prisonniers politiques, le 6 avril dernier, le gouvernement égyptien reste particulièrement sévère avec les opposants. Le même jour, le poète Ahmed Douma a ainsi été arrêté et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête le concernant.

09/04/2026, 15:20

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Inde : saisie de 20 000 faux best-sellers, un réseau de piratage démantelé

À Delhi, la saisie de 20.137 livres contrefaits met au jour bien plus qu’un trafic de rue. L’enquête de la section criminelle remonte d’entrepôts de Rohini jusqu’à une unité d’impression, avec plaques, machines et best-sellers internationaux à la clé. Une affaire révélatrice d’une économie parallèle du livre, où la copie illicite épouse au plus près les succès éditoriaux.

09/04/2026, 10:21

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Fabrice Benkimoun hérite de la sous-direction des professions de la création

La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.

09/04/2026, 09:52

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Une résidence artistique pour explorer 6000 livres anciens à Paris

La Fondation Calouste Gulbenkian lance une nouvelle résidence de recherche-création à destination des artistes visuels et graphiques. Baptisée EX-LIBRIS, cette initiative, portée par la Délégation en France de la fondation, vise à faire de la Bibliothèque Gulbenkian un espace de création contemporaine, en dialogue avec ses collections.

08/04/2026, 18:01

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450 volumes : les œuvres complètes du controversé Rudolf Steiner sont achevées

« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.

08/04/2026, 17:28

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Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.

08/04/2026, 16:20

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La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025

L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.

08/04/2026, 12:06

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En Iran, 55 bibliothèques publiques endommagées selon les autorités, deux détruites

L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam. 

08/04/2026, 11:27

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Iowa : la justice relance la restriction de livres scolaires et des contenus LGBTQ+

En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique. 

08/04/2026, 11:19

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Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.

08/04/2026, 10:49

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Le Roi Lion à Mogador : quand le mythe devient chef-d’œuvre scénique

Plongée analytique dans l’adaptation théâtrale du Roi Lion à Paris : scénographie, costumes et mise en scène d’un spectacle vivant d’exception.

08/04/2026, 10:13

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Le ministère de la Culture se dote d'une sous-direction des professions de la création

Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».

08/04/2026, 08:54

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À Vauvert, le maire RN annule une expo pour un partage Facebook

À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.

07/04/2026, 18:00

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À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

La médiathèque de Vaise, dans l’ouest de Lyon, fermera ses portes à partir du 2 mai 2026 pour une durée annoncée jusqu’à août 2027, soit environ 15 mois de travaux . Ce chantier de modernisation, estimé autour de 4 millions d’euros, selon une annonce de la mairie de secteur relayée en début d’année par la presse locale, vise une transformation complète de cet équipement ouvert en décembre 2000.

07/04/2026, 17:05

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À Lille, une librairie unique au monde : CROÂfunding, 100 % autoédition et circuit court

À Lille, CROÂfunding tient dans 17 m², mais son projet dépasse largement la taille du local. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie s’est spécialisée dans les ouvrages autoédités, option crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans diffuseur ni retour. Entre circuit court appliqué au livre, sélection resserrée et défense active des titres, l’adresse lilloise tente une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.

07/04/2026, 15:06

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Camille Schmoll entre au conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée

Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.

07/04/2026, 13:09

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À Saint-Priest, une librairie en liquidation judiciaire

Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.

07/04/2026, 12:46

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Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.

07/04/2026, 12:28

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Genève : quand des travaux mettent en péril une librairie

Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.

07/04/2026, 11:55

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Chez Gibert Joseph, des “réaménagements” contestés par une grève du personnel

Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».

07/04/2026, 10:45

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Lecture publique : Londres promet un coup de pouce à ses bibliothèques

Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?

07/04/2026, 10:19

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Favoriser l'insertion sociale par l'écriture

Réparer le langage publie Plongez ! un nouveau recueil de 7 histoires courtes écrites par 173 lycéens. L'association lance cette collecte pour finaliser la publication et déployer une large diffusion de ce livre auprès du plus grand nombre de jeunes éloignés du livre et de la lecture.

07/04/2026, 10:09

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