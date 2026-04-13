ARTDERIEN, une traversée des scènes expérimentales et de leurs langages

Actes artistiques à part entière, ARTDERIEN explore et révéler les multiples visages de la création contemporaine. Le projet met en lumière des artistes aux langages — musiciennes et musiciens des scènes expérimentales, improvisées et noise — dont les œuvres interrogent le son, le geste et le chaos, la forme, le mouvement.

À travers la poésie, le texte littéraire, le livre d’art, la sculpture, le dessin, la philosophie et la sociologie, ARTDERIEN cherche à saisir la complexité du geste créatif et la vitalité de ses résonances.

Les auteurs :

Le corps et le langage : Anna Gaïotti tisse une écriture chorégraphique et musicale entre texte et corps. Claude Parle (accordéoniste et danseur Butō) : poèmes et notes de concerts. Un improvisateur qui compose. Énergie, entrechocs d’images et de paysages.

Langage et voix : Patricia Favreau : « Des textes d’urgence, écrits pour être dits, car ce qui est écrit là devait être dit… » (Augustin Petit) et parfois accompagnée aussi d’une caisse de résonance sonore.

Images et langages : Vincent Epplay : au croisement des arts visuels et de la musique. Adepte des détournements, du piratage, des découpages, des collages. Les traductions invisibles de notre inconscient.

Patrice Caillet/Alan Courtis revisitent l’imagerie populaire des années 1960-1980 : retouchées ou réinvention complète. Pop et art brut.

Félicie Bazelaire : ouverte aux formes artistiques expérimentales, à l’écriture poétique expérimentale.

Langage et geste : Maria Chavez : platiniste abstraite, artiste sonore. Axée sur les coïncidences, le hasard, l’inconscient et une pratique gestuelle précise au travers de ce mode d’emploi.

Pascal Battus : artiste du son et du geste. En captant la subtile vibration du train en marche, ses dessins s’apparentent à une sismographie. Un geste qui s’entête.

Silence et présence : Lê Quan Ninh interroge l’improvisation libre : éviter tout ce qui est superflu, et révéler l’essence de la musique à travers le silence, l’espace et la simplicité des sons.

Lionel Marchetti : poète, compositeur de musique concrète et improvisateur. Une errance poétique à travers la ville : collines, temples, ruelles, chantiers, cérémonies et présences invisibles. Entre observation et écoute. L’ouvrage est enrichi de photogrammes et de photographies.

Langage, voix, images : Olivier Bringer : Écrivain et artiste sonore, écrivant et dessinant toujours dans une nécessité et une immédiateté absolues. Portraitiste de la fureur et geste abstrait. Les textes et les dessins semblent « représenter » l’horreur, la chute ou le raté.

Sociologie : Sarah Benhaim : enquête ethnosociologique de la scène noise et expérimentale, à travers des comptes-rendus/chroniques de 29 concerts en 2011-2012. Un récit documentaire des soirées de performance bruitiste. Témoignages et regards.

Cinéma expérimental : Hugo Santiago (Muchnik), Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges/Jean-Pierre Zarader. Études philosophiques.

DOSSIER - Édition indépendante : en avril, l’Autre Livre défend la bibliodiversité à Paris

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com