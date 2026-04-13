Que fait le numérique à nos vies ? Réponses dans La Grande librairie

Et si, à terme, l’utilisation massive de l’intelligence artificielle, rendait les humains obsolètes ? C’est la question vertigineuse que pose Bruno Patino dans son nouvel essai Le temps de l’obsolescence humaine (Grasset) qui caracole dans le classement des meilleures ventes de livres ! Un plaidoyer humaniste où l’auteur de La civilisation du poisson du rouge (Grasset/Le Livre de Poche) et président de la chaine Arte se demande à quelles conditions l’IA est compatible avec un projet universaliste et humaniste ?

De quoi donner du grain à moudre à Mazarine Pingeot ! Romancière et philosophe, son nouvel essai, Inappropriable — ce que l’IA fait à l’humain (Climats-Flammarion) explore les effets de cette révolution anthropologique sur la vérité, la démocratie et le langage qui, jusqu’à présent, était considéré comme le propre de l’homme. Mais à l’heure où les machines ont désormais la capacité de communiquer avec nous, quelles qualités, intrinsèquement humaines, continueront de résister ?

Mara Goyet, enseignante et essayiste est, elle aussi, une observatrice curieuse et avisée de notre époque — et figurez-vous qu’elle s’intéresse aussi au langage ! Dans La civilisation du commentaire – portrait de la vie en glose (Connaissances-Gallimard) elle s’interroge avec malice sur la prolifération des avis et commentaires en tout genre sur internet et sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que ce phénomène nous dit d’aujourd’hui ? Que dit-il de nous, surtout ? Et en quoi cette pratique du commentaire modifie-t-elle notre rapport au monde ?

Question que l’on posera au philosophe et sociologue Raphaël Liogier ! Son nouvel essai Success, l’industrialisation du mensonge (Les liens qui libèrent) dissèque la manière dont les réseaux sociaux ont fait advenir un monde fondé sur l’exhibition, le faux-semblant et le mensonge. Dans une société où la valeur des individus semble être soumise au nombre de clics ou de « likes » qu’ils engendrent, que veut dire encore réussir ? Un texte puissant qui nous invite à renouer avec une autre forme de grandeur, subversive et spirituelle.

Cette interrogation sur le succès est au cœur du troisième roman, impressionnant de maitrise et d’inventivité, d’Alexandra Matine ! Scopophilia (Les Avrils) retrace le destin d’une jeune fille qui, du jour au lendemain, en plein confinement, accède à la célébrité grâce à des vidéos qu’elle poste sur les réseaux, et qui se retrouve prise au piège d’un terrible engrenage. Jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour conserver l’amour de sa communauté ? Un témoignage très actuel de notre dévorant désir d’exister, de nos ultra-modernes solitudes, et du regard que la société continue de porter sur les femmes…

L’occasion de revenir sur un livre fondateur du féminisme ! Figurez-vous que Le deuxième sexe (Gallimard/folio) rentre dans la collection La pléiade à l’occasion du 40ème anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir. Un texte que l’écrivaine et essayiste Titiou Lecoq fera découvrir à Lou Huli, ancienne finaliste de notre concours Si on lisait à Voix Haute.

Et enfin, les libraires seront eux aussi de la partie ! Cette semaine, on prend le large, direction Douarnenez, dans le Finistère, où quatre jeunes gens audacieux — Leïla Couroussé-Licois, Brice Fontan, Elia Lesourt et Salomé Mairine — ont ouvert une librairie en 2020. Son nom ? La librairie de l’Angle Rouge.

À mercredi, lisez bien !

Crédits photo : Équipe de la librairie de l’Angle Rouge à Douarnenez

Par Dépêche

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