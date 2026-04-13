Festival Québec BD : un public massif pour la 39e édition

Au Salon international du livre de Québec, où trois espaces étaient animés par le festival, près de 77.000 visiteurs ont été recensés. Québec BD y a proposé plus de 110 activités : ateliers, démonstrations, rencontres et événements destinés à des publics variés. L’organisation mentionne également la présence de près de 160 auteur·ices, invités grâce aux éditeurs et diffuseurs partenaires.

Thomas-Louis Côté, directeur de Québec BD, évoque des salles « souvent combles » et une participation active. Il estime que l’intérêt pour le 9e art « sous toutes ses formes » demeure manifeste. Le festival s’est déployé dans près de 25 lieux, associant bibliothèques, institutions culturelles et salles de spectacle.

Une présence étendue dans la ville

Le communiqué met en avant plusieurs temps forts : le spectacle Cases improvisées au Palais Montcalm, une rencontre culinaire autour de Jehane Benoit à la Bibliothèque Gabrielle-Roy, le conte dessiné Les histoires du grand-père William avec Alex A., la remise des Prix Bédéis Causa et une classe de maître d’Étienne Davodeau. Ces propositions illustrent une programmation qui dépasse les formats classiques.

Plusieurs expositions prolongent l’événement dans le réseau des bibliothèques de Québec : Bach : Tranches de vie en dessins jusqu’au 26 avril, Bande de chercheuses, Bande de chercheurs jusqu’au 4 juin et Van, La nuit aux loups jusqu’au 4 mai. Cette continuité maintient une présence du festival après sa clôture.

L’équipe prépare déjà la 40e édition, prévue du 7 au 11 avril 2027. Thomas-Louis Côté annonce une édition marquée par de nouvelles collaborations et une extension du festival dans la ville. Créé en 1988, Québec BD rappelle son statut de plus ancien événement du genre au Canada et inscrit ce bilan dans la perspective de cet anniversaire.

Par Dépêche

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