Décidé à “aller jusqu’au bout”, Boualem Sansal poursuivra le président algérien

Boualem Sansal l’a confirmé ce samedi 11 avril à Paris : il attaquera en justice le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L’écrivain s’exprimait lors de la Journée du livre politique, quelques mois après sa libération. Il évoque une décision déjà prise pendant sa détention.

Selon Le Monde, il avait alors écrit directement au chef de l’État pour l’en informer. Il présente aujourd’hui cette initiative comme la suite logique de son affaire. Sur scène, il ne laisse pas de place à l’ambiguïté : il annonce son intention de porter son cas devant les tribunaux.

Si plusieurs voies existent en théorie pour contester une détention ou une condamnation étatique à l’international, Boualem Sansal n’a pas précisé laquelle il envisage d’activer. Qu’il s’agisse de juridictions pénales, de mécanismes onusiens ou de procédures fondées sur la compétence universelle, le choix est cependant large.

« Je vais attaquer monsieur Tebboune », déclare-t-il, d’après le Huffington Post. Il ajoute que « la procédure est lancée » et que son avocat a préparé un dossier en vue d’une saisine de la justice internationale. Il dit attendre « le bon moment » pour avancer, tout en affirmant vouloir aller « jusqu’au bout ».

Une condamnation qui déclenche l’offensive judiciaire

L’affaire remonte au 16 novembre 2024. Boualem Sansal est arrêté à son arrivée à l’aéroport d’Alger, après un entretien accordé au média d’extrême droite Frontières dans lequel il a affirmé « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance ». Les autorités algériennes lui reprochent alors des propos jugés attentatoires à l’« unité nationale », en lien avec ses prises de position publiques sur le fonctionnement du pays et ses institutions.

Les chefs d’accusation complets comptent l'« atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ».

Poursuivi dans ce cadre, l’écrivain est mis en cause pour « atteinte à l’unité nationale », un chef d’accusation retenu par la justice algérienne dans un contexte de fortes tensions politiques autour de ses déclarations. Il conteste de son côté le sens donné à ses propos, qu’il n’a jamais reniés depuis son arrestation.

La procédure aboutit à une peine de cinq ans de prison. D’autres griefs ont été évoqués au moment de son arrestation, mais c’est bien l’accusation d’« atteinte à l’unité nationale » qui a constitué le fondement principal de la décision judiciaire rendue contre lui.

Le 11 avril, il revient sur cette sanction sans en modifier l’analyse. « Ils m’ont condamné à mort », dit-il. Toujours d’après Le Monde, il évoque également des accusations lourdes qui auraient été proférées à son encontre, comme le terrorisme ou l’atteinte à la sûreté de l’État, pour décrire la manière dont son dossier a été traité.

Il conteste toujours le déroulement du procès et affirme ne pas avoir eu « un vrai procès », évoquant l’absence d’« observateurs internationaux » et de garanties qu’il juge essentielles. C’est sur ce point qu’il fonde aujourd’hui sa démarche judiciaire.

Gracié mais toujours condamné : l’impasse juridique

Boualem Sansal a été libéré le 12 novembre 2025, suite à une grâce présidentielle accordée par Abdelmadjid Tebboune après près d’un an en détention. La grâce a mis fin à son incarcération, mais elle n’a pas effacé la sentence.

C’est ce décalage qu’il met en avant. Il reste condamné, et c’est cette situation qu’il conteste désormais sur le terrain juridique. Dans une tribune publiée après sa sortie de prison dans les colonnes du Monde, il qualifiait déjà sa situation de « moralement et juridiquement inacceptable ». Il y expliquait que la solution trouvée relevait d’une démarche diplomatique, sans répondre selon lui à la question de fond.

Depuis sa cellule, une stratégie déjà arrêtée

Pendant sa détention, Boualem Sansal dit avoir refusé toute approche de négociation. Il défend une position qu’il présente comme inchangée depuis : « dire les choses clairement », « nommer la dictature », et ne pas transiger.

Il insiste aussi sur le fait qu’il entend mener lui-même sa défense. Il parle de « conduire souverainement [sa] propre défense ». En annonçant une action contre le président algérien, Boualem Sansal change de terrain. Il ne conteste plus seulement sa sanction : il vise désormais directement le chef de l’État.

Reste désormais à savoir quelle juridiction acceptera d’instruire une telle plainte. Car en visant directement le chef de l’État, Boualem Sansal engage un bras de fer juridique dont l’issue dépendra autant du droit international que des équilibres diplomatiques.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Ewen Berton

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