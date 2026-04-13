Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Droit / Justice

Devant mes enfants” : Virginie Grimaldi dénonce une exhibition sexuelle

Choquée, et pas qu'un peu, la romancière préférée des Français : Virginie Grimaldi a rendu publique une sordide histoire survenue en présence de ses enfants. Une séquence d'exhibitionnisme, qui met en lumière une infraction pénale encore fréquente et interroge les réactions face à ces situations. Entre émotion et rappel du cadre légal, la prise de parole dépasse le simple fait divers.

Le 13/04/2026 à 12:57 par Nicolas Gary

|

Publié le :

13/04/2026 à 12:57

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Elle était la romancière la plus lue en 2025 avec Les heures fragiles — écoulé à plus de 240.000 exemplaires. Elle compte aussi parmi les plus sympathiques quand on la croise dans un salon. Mais la louve n’est jamais loin quand ses enfants sont concernés.

Dans un post sur Instagram, elle relate une scène déplorable : « Après une journée à se balader, on a emmené les enfants à la piscine de l’hôtel. C’est une piscine chauffée avec des jets massants, une partie jacuzzi et un couloir de nage. »

Les enfants entrent dans l’eau, mais un détail la marque immédiatement : « Ils passaient à côté d’un homme dont je ne voyais que le dos. Mon corps a tout de suite compris qu’il se passait quelque chose, mon cerveau a eu besoin de plus de temps. Pendant les vingt secondes nécessaires pour rejoindre mes fils à la nage, je ne l’ai pas quitté des yeux, pourtant je refusais de croire ce que j’étais en train de voir. »

La suite se devine tristement : le type se masturbait, ni plus ni moins. Le maître nageur intervient, et l’homme se défend : il lui réplique qu'elle n'était « pas bien, que c’était grave de l’accuser ainsi, qu’il essayait juste de remonter son short qui tombait. Mon mari, que j’avais complètement oublié, est alors intervenu. Il avait vu aussi. Lui a dit qu’on ne remontait pas un short avec un geste saccadé pendant une longue minute. L’homme est parti. »

À LIRE - Accusée “d'apologie de la pédophilie”, Jessie Auryan attaque le gouvernement

Le témoignage s’inscrit dans une démarche de sensibilisation : en choisissant de rendre public cet épisode, elle tente à sa mesure d’alerter sur la banalisation de comportements délictueux dans des espaces accessibles à tous. Et de ne pas minimiser ces faits, en particulier lorsqu’ils exposent des mineurs.

D’autant plus sinistre que de l’aveu même du maître nageur, le type aurait déjà été rappelé à l’ordre pour s’être présenté nu dans le sauna. La responsable des lieux, en revanche, n’en croit pas un mot. Elle « m’a demandé trois fois si j’étais sûre. Elle avait croisé l’homme, il affirmait qu’il remontait son short. “C’est un client fidèle, on n’a jamais eu de problème avec lui”. Je me suis mise en colère. Sa parole à lui n’avait pas été remise en doute. J’ai su plus tard qu’elle s’en voulait, qu’elle avait été sidérée. Je la comprends et je ne lui en veux pas, mais c’est violent. »

En droit français, l’exhibition sexuelle constitue un délit, caractérisée par « l’imposition à la vue d’autrui d’un acte à caractère sexuel » dans un lieu accessible au public. Ce comportement est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende. 

« J’y pense souvent. Parmi ces pensées, il y en a une qui me met en colère, et qui me pousse à vous le raconter aujourd’hui : je me sens coupable. J’essaie de chasser ce sentiment, mais il me colle aux basques, parce que c’est comme ça qu’on nous élève, nous, les femmes », poursuit-elle.

« Le pauvre, je vais le mettre mal à l’aise. Le pauvre, il avait l’air si gêné. Le pauvre, ça va peut-être détruire sa vie. Un homme s’est fait plaisir devant mes enfants et j’ai de la peine pour lui. Et c’est MA parole qu’on remet en doute. »

Cette médiatisation met en lumière un paradoxe : alors que le cadre légal existe et prévoit des sanctions précises, les victimes ou témoins hésitent souvent à intervenir ou à signaler les faits. Le témoignage de Virginie Grimaldi s’inscrit ainsi dans une logique d’alerte, visant à rappeler que ces actes ne relèvent pas de l’incident isolé, mais d’une infraction reconnue et punissable.

En exposant publiquement cette situation, son intervention souligne combien la question ne concerne pas uniquement la sécurité individuelle, mais aussi la capacité collective à identifier, qualifier et signaler des comportements qui relèvent du droit pénal.

« On a encore du chemin, mais sans les affaires récentes, sans le féminisme qui est si souvent décrié, mais qui m’éduque depuis des années, sans des témoignages lus sur les réseaux, j’aurais fermé les yeux, comme les autres fois. Et l’homme aurait pu continuer pépouze à remonter son maillot au milieu d’enfants. En l’écrivant ici, sait-on jamais, j’espère qu’une autre parlera la prochaine fois », achève la romancière.

À LIRE - Édition : les autrices restent largement moins payées que les auteurs

Cette prise de parole de l’autrice a déclenché de nombreux témoignages similaires, révélant une fréquence non négligeable de ces comportements dans l’espace public. Au moins son intention et son message ont-ils trouvé un écho.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Elle marche 300 km pour relier 100 bibliothèques, en mémoire de sa mère

À Toronto, Marci Stepak a choisi la marche pour transformer le deuil en geste public. En dix jours, cette autrice relie à pied les 100 bibliothèques du réseau municipal, soit plus de 300 kilomètres, en mémoire de sa mère disparue. Son parcours, à la fois intime et collectif, rappelle ce que représentent encore les bibliothèques : des lieux d’accueil, d’entraide, de lecture et de présence dans la ville.

11/04/2026, 20:22

ActuaLitté

Démasqué : l'influenceur Livres qui lisait trop pour que ce soit vrai

Le 15 mars, une vidéo de « chasse au faux » a déplacé le débat. Zhang Chien, suivi par 8000 personnes y démonte le compte d’un influenceur approchant les 500.000 abonnés : en un an, il aurait lu 704 livres, distingué 11 titres « les plus significatifs », 44 ouvrages « les plus réparateurs » et transformé sa vision du monde 17 fois. Un inventaire qui met à nu une médiation soumise à la cadence et au marketing.

11/04/2026, 12:15

ActuaLitté

Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie

À Osaka, la grande librairie ne se contente plus d’aligner ses propres sélections. Avec cuebooks, Maruzen Junkudo ouvre 304 micro-rayons à des particuliers ou à des collectifs, autorisés à y vendre livres lus, zines et créations éditées. Cette formule, installée au cœur d’un vaste magasin, déplace la prescription vers les lecteurs eux-mêmes et recompose très concrètement l’usage du lieu.

11/04/2026, 11:10

ActuaLitté

Bouquiner avec un chien : en Australie, 389 toutous aident les enfants à lire

Faire lire un enfant à voix haute devant un chien plutôt que devant un adulte : l’idée pourrait prêter à sourire, elle repose pourtant sur une organisation rigoureuse. En Australie, le programme Story Dogs mobilise 389 animaux accrédités pour accompagner des élèves du primaire durant des séances individuelles. Une médiation de lecture qui mise sur l’attention, le calme et l’absence de jugement.

11/04/2026, 10:06

ActuaLitté

Aïkido et arts martiaux : Manon Soavi écrit l’histoire des femmes

À Toulouse, le Dojo Yuki Ho organise le 30 avril une conférence de Manon Soavi consacrée à l’histoire des femmes dans les arts martiaux. L’aïkidoka et autrice y retracera des parcours longtemps marginalisés, tout en interrogeant la fabrication sociale de la « faiblesse féminine ». La rencontre se prolongera début mai par un stage d’aïkido en non-mixité choisie.

10/04/2026, 16:17

ActuaLitté

Plus de 100 originaux volés chez un célèbre collectionneur : le marché des comics en alerte

Mark Evanier, figure majeure de l’histoire des comics américains, révèle le vol de plus d’une centaine d’originaux conservés chez lui. Certaines pièces ont déjà refait surface dans le circuit des collectionneurs, tandis qu’un inventaire détaillé circule pour aider à leur repérage. L’affaire éclaire à la fois la valeur culturelle de ces planches et la rapidité avec laquelle elles peuvent être revendues dans un marché très actif.

10/04/2026, 11:49

ActuaLitté

Freida McFadden révèle enfin son identité cachée

Connue pour ses thrillers domestiques, dont le succès en France ne cesse d’impressionner, l’autrice Freida McFadden a longtemps cultivé le mystère autour de son identité. Elle a désormais décidé d’y mettre fin, dans un entretien exclusif publié par USA Today.

09/04/2026, 18:18

ActuaLitté

Dua Lipa programmatrice du London Literature Festival 2026 : la pop star s’impose dans le livre

De Paris à Londres, Dua Lipa étend sa carrière... littéraire. Après une récente escale de son club de lecture Service95 dans la capitale française, la chanteuse britannique franchit une nouvelle étape en devenant programmatrice du London Literature Festival 2026, l’un des rendez-vous majeurs de la scène littéraire anglophone.

07/04/2026, 16:34

ActuaLitté

Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”

Menaces de frappes, promesses d’« enfer », outrances répétées : ces derniers jours, Donald Trump a durci son discours contre l’Iran dans un registre d’une rare brutalité. Des déclarations qui interrogent autant la stratégie que la langue employée. Jusqu’à susciter une réaction inattendue : celle de Stephen King, qui baisse les bras, incapable de décrire cette dérive verbale. 
 

06/04/2026, 11:13

ActuaLitté

Chine : la bibliothèque en pleine SF avec ce camion autonome de livraison

Un robot remet des livres aux lecteurs pendant qu’un camion autonome en assure la livraison : l’image pourrait relever de la fiction, elle documente pourtant un usage bien réel en Chine. Au moment où la science-fiction chinoise franchit 126,1 milliards de yuans de revenus, cette scène de bibliothèque montre comment un imaginaire éditorial et industriel déborde déjà les œuvres pour s’inscrire dans les services du quotidien.

 

06/04/2026, 09:08

ActuaLitté

Au Japon, des librairies s'implantent dans les gares rurales

Au Japon, la librairie cherche de nouveaux points d’ancrage là où subsistent encore du passage, de la visibilité et un usage quotidien des lieux. Depuis le début de 2026, plusieurs initiatives montrent que les gares et leurs abords immédiats servent de support à des formats plus compacts, plus mixtes et parfois pensés pour des territoires déjà privés de commerce du livre.

05/04/2026, 10:27

ActuaLitté

Formation en bibliothèque : repousser une agression armée au couteau

À Kitakyushu, dans le sud du Japon, une bibliothèque municipale a organisé un exercice grandeur nature face à un homme armé d’un couteau. L’initiative suit de quelques semaines l’attaque qui a blessé trois personnes à la bibliothèque générale de Fukuoka. Entre évacuation des lecteurs, appel à la police et immobilisation du suspect, l’épisode éclaire une question rarement posée dans les métiers du livre : celle de la sûreté immédiate des lieux de lecture.

05/04/2026, 09:55

ActuaLitté

À trois jeunes artistes, elles embarquent dans une librairie itinérante en camions

À Angoulême, Maison Mains a pris la forme d’une structure mobile consacrée à la microédition et aux créations indépendantes. Portée par trois artistes locales, l’initiative, installée dans deux camions, associe diffusion de fanzines, images et objets, présence sur événements et fonctionnement associatif. Une formule légère, pensée pour faire circuler les œuvres au-delà des lieux de vente habituels.

04/04/2026, 18:21

ActuaLitté

350 km à vélo pour défendre le rôle des bibliothèques en Bretagne

Du 12 au 17 juin 2026, Cyclo-biblio traverse la Bretagne sur 350 kilomètres et relie 15 villes, de Saint-Malo à Rennes. À vélo, des bibliothécaires venus de France et de l’international défendent le rôle culturel et social des bibliothèques, au contact direct des territoires, des élus et des publics, dans une démarche à la fois professionnelle, militante et écologique.

03/04/2026, 10:19

ActuaLitté

Les libraires francophones cartographient le polar hors des frontières

L’Association internationale des libraires francophones (AILF) présente, le 3 avril 2026 à Lyon, une cartographie interactive consacrée au polar francophone. Dévoilé lors de Polar Connection, le projet rassemble une centaine de titres écrits par des auteurs francophones dont les intrigues se déroulent hors de leur pays d’origine. Conçue par une dizaine de libraires du réseau, cette carte en ligne doit évoluer dans le temps et servir à la fois aux professionnels du livre et aux lecteurs.

03/04/2026, 07:30

ActuaLitté

À Trébeurden, l'avenir incertain de la Maison Kenneth White et de l’héritage du géopoète

La succession de l’écrivain franco-écossais Kenneth White, disparu en août 2023, suscite aujourd’hui tensions, incompréhensions et mobilisation. En cause : le devenir de sa maison de Trébeurden, dans les Côtes-d’Armor, lieu central de son œuvre, dont la transmission à la commune s’est révélée juridiquement complexe et politiquement sensible...

01/04/2026, 15:28

ActuaLitté

En visite au Japon, Emmanuel Macron reçoit une oeuvre dédicacée de Miyazaki

Une œuvre dédicacée de Hayao Miyazaki remise à Emmanuel Macron, et soudain la visite d’État au Japon déborde le protocole. Derrière l’image, il y a un auteur né en 1941, un studio fondé en 1985, un film-clé, Porco Rosso, et une circulation continue entre cinéma, édition et prestige culturel. Retour sur un cadeau diplomatique qui résume, en un seul dessin, la puissance symbolique acquise par l’univers Ghibli, bien au-delà de l’animation. 

01/04/2026, 14:45

ActuaLitté

Une revue littéraire séduit de futurs lecteurs... qui ne lisaient plus

Au Japon, un magazine ne ressuscite pas un âge d’or imaginaire : la revue force simplement à interroger cette idée que des lecteurs disparaitraient... avant même d’avoir essayé de les reconquérir.

01/04/2026, 11:15

ActuaLitté

Un nouveau numéro de Spirou 100 % créé par l’intelligence artificielle

Jean Dupuis doit se retourner dans sa tombe… Spirou a franchi le pas : une bande dessinée entièrement conçue par intelligence artificielle, sans auteur ni dessinateur, « à faible coût et haute rentabilité ». De quoi faire grincer quelques dents...

01/04/2026, 06:00

ActuaLitté

Dans le club de Dickens, Camilla s’impose comme reine des livres

Première femme de la famille royale admise au très fermé Garrick Club de Londres, la reine Camilla ajoute un symbole de plus à sa trajectoire de souveraine lectrice. Cette adhésion apparaît comme l’aboutissement logique d’un positionnement construit depuis plusieurs années : celui d’une figure royale s’emparant du livre comme outil de lien et de prestige.

30/03/2026, 15:56

ActuaLitté

Le footballeur Erling Haaland offre un livre viking rarissime de 1594 à sa ville natale

Dans le nord de l’Europe, en Norvège, entre une bibliothèque municipale, un vieux livre de sagas et un avant-centre devenu icône globale, se rejoue une scène presque anachronique : celle d’un patrimoine qu’on ne thésaurise pas, mais qu’on remet en circulation pour que des lecteurs s’en emparent.

28/03/2026, 09:04

ActuaLitté

Harry Potter : J.K. Rowling salue la série HBO, la polémique enfle

La magie revient, mais elle n’entre plus en scène dans le même silence qu’autrefois. Vingt-cinq ans après la première vague planétaire, Harry Potter reparaît au croisement de la mémoire collective, de l’économie des franchises et d’un champ de bataille idéologique où chaque image, chaque nom, chaque choix de casting charrie davantage qu’une promesse de divertissement. C’est toute la mécanique Rowling qui redémarre, avec son vertige.

28/03/2026, 00:02

ActuaLitté

En Amazonie, un bateau-bibliothèque ravitaille des villages inaccessibles en livres

En Amazonie, l’idée même de bibliothèque perd ses murs, ses automatismes et son confort sédentaire. Là-bas, le livre n’attend pas derrière une banque d’accueil : il embarque, tangue, accoste, repart. Et soudain, la lecture cesse d’être un service abstrait pour redevenir un geste physique, presque aventureux, arraché à la boue, au courant, aux distances qui découragent les administrations trop terrestres.

27/03/2026, 12:04

ActuaLitté

À Mexico, le métro devient une foire du livre à ciel souterrain

Dans les grandes villes, on disserte volontiers sur la crise de la lecture entre deux tables rondes et trois discours sur la démocratisation culturelle. Mexico glisse les livres dans le grondement du métro et le rail devient vitrine, comptoir et scène. Cette initiative dépasse la stricte animation : c’est une autre manière d’arracher le livre à ses frontières habituelles, au plus près des corps pressés.

26/03/2026, 16:57

ActuaLitté

Pourquoi le Japon mise sur la lecture dans les applis de transport

Au Japon, le livre ne cherche plus seulement des lecteurs ; il cherche une place dans le trafic. Quand l’application qui vous emmène au bureau se met aussi à vous proposer de lire, ce n’est pas une coquetterie technologique. Un symptôme de civilisation ?

26/03/2026, 16:38

ActuaLitté

Biennale de Venise 2026 : un projet où le livre devient central

À la Biennale de Venise 2026, qui se tiendra du 9 mai au 22 novembre prochain, le Pavillon français confié à Yto Barrada ne se limite pas à une installation immersive. Avec Comme Saturne, l’artiste propose un projet où le livre occupe une place structurante, pensé non comme un simple catalogue d’exposition, mais comme une extension active du travail artistique.

25/03/2026, 17:14

ActuaLitté

Ça pik un peu quand même dit (sans le dire) la galère des auteurs de BD

Une chanson qui parle de solitude amoureuse, un clip signé par une dessinatrice qu'on ne présente plus, et un rapport qui dresse le portrait d’une profession fragilisée : a priori, rien à voir. Et pourtant. Entre « bip-bip » anxieux, dîners en solo et bots qui s’invitent dans le décor, Ça pik un peu quand même résonne étrangement avec le quotidien des auteurs de bande dessinée. Sous ses airs légers, l'hyperpop de Miki capte ce que les chiffres racontent autrement.

25/03/2026, 15:08

ActuaLitté

Réalité et désinformation : Philip K. Dick avait déjà écrit l’étude de l’Arcom

Nous pensions combattre des mensonges venus d’ailleurs, empaquetés par les réseaux, servis par des machines et relayés par des foules plus crédules que nous. L’étude de l’Arcom raconte une vérité moins confortable. Le faux n’attaque pas de l’extérieur : il trouve déjà, en chacun, une brèche ouverte. À ce point précis, Philip K. Dick cesse d’être un romancier de science-fiction pour redevenir un anatomiste du réel qui vacille.

24/03/2026, 17:23

ActuaLitté

Un timbre dédié au Discours de la servitude volontaire de La Boétie

Le 18 mai 2026, La Poste met en circulation un timbre consacré à Étienne de La Boétie, auteur du Discours de la servitude volontaire. Conçu par Pierre Bara et tiré à 702.000 exemplaires, il sera proposé en avant-première les 15 et 16 mai à Paris, Sarlat-la-Canéda et Le Taillan-Médoc, avant une diffusion nationale dans les bureaux de poste et en ligne. Cette émission s’inscrit dans le programme philatélique dédié aux grandes figures et œuvres du patrimoine.

24/03/2026, 12:02

ActuaLitté

Le cabinet de curiosités d'Atlantide, musée des imaginaires et mémoire du festival

Au cœur du festival Atlantide, organisé du 19 au 22 mars dernier à Nantes, se trouve un cabinet de curiosités, réunissant des objets légués par les invités de l'événement à l'occasion de leur passage. Laisser un peu de soi-même, de son imaginaire, afin d'interroger, de susciter les conversations : toute la démarche d'Atlantide s'incarne dans cette collection constituée depuis l'origine, et qui abrite aujourd'hui plus de 400 objets.

24/03/2026, 11:59

ActuaLitté

Une bibliothèque accueille les manuscrits qu’ont refusés les éditeurs

Aux Pays-Bas, à Utrecht, la bibliothèque publique lance Jouw Boek, un dispositif ouvert à tous les textes non publiés. Sans sélection, sans filtre éditorial, l’initiative entend offrir un lectorat à des écrits restés dans les tiroirs. Une manière de repenser le rôle des bibliothèques, à l’heure où les manuscrits se multiplient bien au-delà des capacités de publication.

23/03/2026, 16:52

ActuaLitté

Japon : des lecteurs relancent une librairie de centre-ville à Hiroshima

Souvent, les rideaux de librairies tombent sur les commerces comme s’il s’agissait d’une fatalité comptable. À Hiroshima, des lecteurs ont refusé en bloc la résignation. Ici, pas de nouvelle pétition : ils ont rouvert un front. Avec des étagères, des choix de livres, des alliances patientes et une idée simple, presque subversive aujourd’hui : une ville qui perd ses librairies perd aussi une part de son pouls.

23/03/2026, 16:29

ActuaLitté

Barcelone transforme les BD de Francisco Ibáñez en parcours urbain 3D

Il arrive qu’une ville rende hommage à un auteur par une plaque, un square, une cérémonie polie. Barcelone choisit mieux : elle dissémine un imaginaire dessiné dans ses lieux de lecture et fait entrer la bande dessinée dans le mobilier sensible de l’espace public. Avec Francisco Ibáñez, ce ne sont plus seulement des albums que l’on célèbre, mais une manière très urbaine de rire, de lire et d’habiter collectivement la fiction. À hauteur d’yeux, là.

23/03/2026, 10:41

ActuaLitté

Confusions médiatiques : ces écrivaines que l'on confond... encore

Dans l'assourdissant vacarme des réseaux et leur lot d'indignations, il suffit parfois d’une syllabe de travers pour fabriquer une autre femme, une autre pensée, une autre cible. En Espagne, un article revient sur l'un de ces désastres ordinaires : la confusion répétée entre écrivaines publiques. On croit sourire d’une bévue et l'on aboutit à un marasme des plus déplaisants...

18/03/2026, 17:55

ActuaLitté

Rome : les 40 000 livres pour enfants d'une bibliothèque historique menacés

À Rome, les vieilles pierres savent tout faire : séduire les touristes, vendre des cartes postales, recycler l’éternité. Mais lorsque 40.000 livres pour enfants risquent d’être chassés d’un palais du centre historique, la ville change brusquement de visage. Sous les façades nobles et les ombres de Campo de’ Fiori, une question remonte, insolente : une capitale protège-t-elle encore ses lecteurs les plus jeunes, ou seulement son décor ? 

18/03/2026, 11:29

ActuaLitté

Espagne : la bibliothèque secrète d’un noble accusé de sodomie retrouvée quatre siècles plus tard

Dans les vieilles maisons ibériques, les murs gardent secrets ces oeuvres que l’Église, l’État et la peur ont voulu emmurer. À Barcarrota, quelques livres du XVIe siècle ont survécu à la chaux, au zèle inquisitorial et à l’oubli administratif. Derrière la poussière des archives, un nom remonte à la surface : celui d’un homme qui lisait comme on se cache pour échapper aux censueurs... et se cachait pour continuer à lire.

16/03/2026, 12:40

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.