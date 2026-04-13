Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Auteurs

Prix des Hussards : trois romans en finale avant le verdict

Le Prix des Hussards a dévoilé la liste finale de sa 13ᵉ édition. Trois romans sont en lice avant le vote définitif, aux côtés de trois titres pour le « coup de Shako ». Les lauréats seront annoncés le 22 avril 2026, à l’issue des délibérations du jury présidé par Éric Naulleau.

Le 13/04/2026 à 11:25 par Dépêche

| 1 Partages

Publié le :

13/04/2026 à 11:25

Dépêche

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le Prix des Hussards, fondé en 2013 par Christian Millau avec Marina Cousté et François Jonquères, distingue chaque année un roman s’inscrivant dans l’héritage du courant littéraire des Hussards. Christian Millau, premier président du jury, avait participé à cette aventure littéraire des années 1950 aux côtés de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent ou Michel Déon.

Depuis 2017, Éric Naulleau a pris la présidence du jury. « Club d’esprits libres, les jurés des Hussards n’aiment rien tant que de se laisser décoiffer par un souffle littéraire, pour peu que ce ne soit pas celui de l’air du temps », explique-t-il. La première sélection est traditionnellement arrêtée lors d’un déjeuner organisé chez Guy Savoy.

Trois ouvrages composent la dernière sélection pour le prix principal : Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac de Gérard de Cortanze (Albin Michel), Underdog de Bruno Marsan (Séguier) et Le Fou de Bourdieu de Fabrice Pliskin (Le Cherche Midi éditeur). Pour le « coup de Shako », sont retenus Éducation Minimum de Florac & St Céran (Magnus), La Résurrection de la Chair d’Olivier Bardolle (Selena éditions) et Les Hyaines de Bruno Lafourcade (La Mouette de Minerve).

Un jury et des partenaires inchangés

Le jury réunit des écrivains, journalistes et historiens. Il est composé d’Éric Naulleau, Marina Cousté, François Jonquères, Jean des Cars, François Cérésa, Bruno de Cessole, Stéphanie des Horts, Yves Thréard, Jean Tulard, Olivier Maulin, Marie Laure Buisson et Gilles Martin-Chauffier.

Le prix est doté de 10.000 euros par Vivendi. Il bénéficie également du soutien du restaurant Guy Savoy, de la maison Mettez et du mensuel Service littéraire. Le lauréat reçoit également une statuette réalisée par le sculpteur Igor Ustinov.

La remise du 13ᵉ Prix des Hussards aura lieu le 22 avril 2026. Elle viendra clore cette édition après les délibérations finales du jury.

Depuis sa première attribution en 2014, le prix a distingué Franz Bartelt, Sylvain Tesson, Yann Queffélec, Barbara Israël, Philippe Lacoche, Stéphane Hoffmann, François Garde, Christian Authier, Patrice Jean, Olivier Maulin, Alexis Salatko et Dimitri Kantcheloff.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac

Gérard de Cortanze

Paru le 17/09/2025

432 pages

Albin Michel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226479471
9782226479471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le fou de Bourdieu

Fabrice Pliskin, Fabrice Pliskin

Paru le 21/08/2025

496 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749183718
9782749183718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Underdog

Bruno Marsan

Paru le 08/01/2026

576 pages

Séguier Editions

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386360268
9782386360268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Hexa, de Gabrielle Filteau-Chiba, Prix du livre Les Visionnaires 2026

Le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné, pour sa 5e édition, à l'autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa, paru aux éditions Stock en janvier 2025 dans la collection « La Bleue ». Chaque année, cette récompense salue une œuvre de fiction qui interroge le présent et explore l'avenir — et vice-versa.

11/04/2026, 16:56

ActuaLitté

Le Prix international de la fiction arabe revient à l'écrivain algérien Saïd Khatibi

Le Prix international de la fiction arabe de l'année 2026 a été décerné à l'écrivain algérien Saïd Khatibi pour son roman أغالب مجرى النهر (Nager contre le courant), publié en langue arabe par Hachette Antoine. Il reçoit, en plus de la récompense, la somme de 50.000 $.

10/04/2026, 15:41

ActuaLitté

SNCF Voyageurs crée un nouveau prix dédié à la bande dessinée

À l’occasion du Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 avril au Grand Palais, SNCF Voyageurs lance un nouveau prix littéraire consacré à la bande dessinée. Baptisé « Prix SNCF Voyageurs », il entend récompenser une œuvre accessible au grand public, portée par un jeune auteur ou une jeune autrice, et marque l’entrée de l’entreprise dans le champ des distinctions culturelles.

10/04/2026, 14:00

ActuaLitté

Prix Ouest 2026 : une sélection entre territoires, histoires intimes et enquêtes troublées

Le Printemps du Livre de Montaigu a dévoilé la sélection du Prix Ouest 2026, une distinction qui, depuis 1992, récompense chaque année un roman ancré dans le Grand Ouest - que ce soit par son cadre (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou par l’origine de son auteur.

09/04/2026, 17:58

ActuaLitté

Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus

L’Académie Goncourt a annoncé, ce mercredi 9 avril, les finalistes des Goncourt de printemps 2026, qui distinguent chaque année plusieurs genres littéraires : premier roman, nouvelle et biographie Edmonde Charles-Roux.

09/04/2026, 15:05

ActuaLitté

Prix Who’s Who 2026 : sept livres en lice pour raconter des vies hors normes

Le Prix littéraire Who’s Who in France revient pour une troisième édition en 2026. Créé à l’initiative de Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisé par Pierre Conte, le prix entend récompenser chaque année un ouvrage francophone mettant en lumière une vie, une réussite ou un destin hors du commun.

09/04/2026, 11:11

ActuaLitté

Agathe Charnet, lauréate du Prix littéraire du Nouvel Obs 2026

Agathe Charnet a remporté le deuxième Prix littéraire du Nouvel Obs avec son premier roman, Peut-être le hasard, publié par les éditions Les Corps conducteurs (groupe Les Nouveaux Éditeurs). Elle reçoit une dotation de 20.000 €, en guise d'accompagnement « dans l’écriture d’un deuxième roman ».

09/04/2026, 09:54

ActuaLitté

Le Prix Joseph Kessel 2026 a dévoilé la liste de ses finalistes

Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un auteur ou une autrice d’un ouvrage littéraire en langue française s’inscrivant dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel, qu’il s’agisse de biographie, de roman, de récit de voyage, de récit documentaire ou d’essai.

08/04/2026, 18:13

ActuaLitté

À Lyon, le Prix Lire pour agir détaille ses sélections 2026

Lancé par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, le Prix Lire pour agir revient en 2026 pour sa cinquième édition. Douze ouvrages récents, répartis en deux sélections, sont proposés dans plus de 70 bibliothèques partenaires. Les lecteurs peuvent voter tout au long de l’année, participer à des animations et rencontrer les auteurs, avant une remise du prix prévue le 1er décembre à la bibliothèque de la Part-Dieu.

08/04/2026, 14:47

ActuaLitté

Prix Antoinette Fouque : trois parcours distingués pour la première édition

La première édition du Prix Antoinette Fouque s’est tenue le mardi 7 avril à la mairie du VIe arrondissement de Paris, réunissant un large public de personnalités issues du monde culturel, politique et associatif. En présence notamment de la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Catherine Deneuve, Hélène Darroze, Charlotte de Turckheim ou encore Najat Vallaud-Belkacem, trois figures ont été récompensées pour leur engagement, leur création et leur réflexion autour de la cause des femmes.

08/04/2026, 12:10

ActuaLitté

Plusieurs prix littéraires au coeur de la Journée du Livre politique 2026

La 35e édition de la Journée du Livre politique, organisée à l’Assemblée nationale par l’association Lire la Société en partenariat avec l’institution, se tiendra le samedi 11 avril autour du thème « S’engager ». Si l’événement réunit auteurs, éditeurs et responsables politiques, il sera également largement accessible au public grâce à une retransmission en direct sur LCP, qui consacre une émission spéciale aux différentes remises de prix.

07/04/2026, 17:38

ActuaLitté

Prix Franz Hessel 2026 : quatre finalistes en lice pour le tandem franco-allemand

Le Prix Franz Hessel, distinction franco-allemande de littérature contemporaine, sera remis le samedi 18 avril 2026 à 13h, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Après une édition 2025 organisée à Leipzig, qui avait récompensé Beata Umubyeyi Mairesse et Zora Del Buono, le prix revient cette année en France pour distinguer un nouveau duo d’auteurs francophone et germanophone.

07/04/2026, 16:00

ActuaLitté

Deauville et Angers réunis autour du 18e Prix des Ados

Créé en 2009 à Deauville, le Prix des Ados est une initiative conjointe du Festival Livres & Musiques de Deauville et des Espaces Culturels E. Leclerc de Normandie. À l'occasion de sa 18e édition et pour la première fois, il se déploie au-delà de la Normandie, avec une première édition exceptionnelle à Angers, permettant à de nouveaux territoires et à d'autres publics scolaires de s’approprier cette aventure littéraire.

07/04/2026, 14:49

ActuaLitté

Création du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année : Gattaz et Olivennes en lice

L'hôtel Le Bristol Paris et le cabinet de conseil en communication Tilder annoncent la création du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année, dont l'ambition est « de mettre en lumière un dirigeant-auteur dont la réflexion enrichit le débat public, développe la capacité d’analyse et d’anticipation, et apporte un éclairage exigeant face aux changements de paradigme auxquels sont confrontées les entreprises et les économies ». Le nom du premier lauréat sera connu le 15 avril prochain.

07/04/2026, 12:00

ActuaLitté

Brigitte Giraud, Laurent Binet et Éric Chacour finalistes du Prix littéraire de Dublin 2026

Trois auteurs francophones figurent dans la dernière sélection du prestigieux International Dublin Literary Award, l’un des prix les mieux dotés au monde, qui distingue chaque année une œuvre de fiction publiée en anglais et met en lumière la circulation internationale des textes et des traductions.

07/04/2026, 11:46

ActuaLitté

Marie Semelin remporte le Prix Frontières 2026

Le jury du prix littéraire Frontières, réuni le 31 mars, a attribué sa 6e édition au roman Les certitudes de Marie Semelin. Publié en 2024 aux éditions Lattès, ce premier livre explore le conflit israélo-palestinien à travers deux récits situés à des époques différentes. La remise du prix est prévue le 18 mai 2026 à Nancy, lors d’une cérémonie ouverte au public.

07/04/2026, 11:29

ActuaLitté

Prix Quais du Polar : tous les lauréats 2026

Le festival Quais du Polar a dévoilé les lauréats de sa 22e édition, dont les prix ont été remis au Palais de la Bourse, à Lyon, en ouverture de l’événement. Pendant trois jours, du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026, la manifestation a de nouveau investi la ville autour du thème « Chercheurs d’histoires – Sciences et fictions ».

07/04/2026, 10:35

ActuaLitté

Cinq ouvrages finalistes pour le Prix Eugène Dabit 2026

Cinq « remarquables romans » sont encore en lice, dans la dernière ligne droite menant vers la remise du Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style de 2026. « Vous avez demandé le peuple ? Le voici », affirme le jury, qui désignera l'ouvrage lauréat le 17 avril prochain.

07/04/2026, 10:14

ActuaLitté

Prix littéraire ENS Paris-Saclay 2026 : Ambre Chalumeau récompensée pour Les vivants

La 26e édition du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay sera officiellement célébrée le mardi 7 avril à 18h, au Lumen. La cérémonie, ouverte au public, mettra à l’honneur Ambre Chalumeau, lauréate 2026 pour son premier roman Les vivants, publié aux éditions Stock. 

03/04/2026, 18:16

ActuaLitté

Grands Prix SGDL de printemps 2026 : les premières sélections dévoilées

La Société des Gens de Lettres (SGDL) a dévoilé les premières sélections de ses Grands Prix de printemps 2026. Quatre distinctions - fiction, non-fiction, poésie et jeunesse - mettront à l’honneur des auteurs confirmés de langue française. Les lauréats seront annoncés le 27 juin prochain à l’Hôtel de Massa, à l’occasion du festival « Espèces d’auteurs ».

03/04/2026, 16:26

ActuaLitté

Sergueï Lebedev lauréat du Prix Montluc Résistance et Liberté

La 9e édition du Prix Montluc Résistance et Liberté s'est conclue, ce jeudi 2 avril, sur la proclamation du lauréat 2026, l'écrivain russe Sergueï Lebedev, salué pour son roman La Dame blanche, publié aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction d'Anne-Marie Tatsis-Botton. D'autres ouvrages figurent au palmarès de la récompense.

03/04/2026, 14:52

ActuaLitté

La Bourse Stampa dévoile les trois lauréates de sa 5e édition

Porté par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), ce dispositif accompagne la réalisation d’une œuvre originale faisant appel aux techniques de l’estampe - gravure en taille douce (sur cuivre ou autre support), gravure sur bois ou linoléum, lithographie, sérigraphie ou encore risographie. Chaque projet est présenté par un artiste membre de l’ADAGP, en lien étroit avec un atelier d’impression.

03/04/2026, 13:03

ActuaLitté

Le Prix Paul-Jean Toulet dévoile la première sélection de sa deuxième édition

Créé en 2025, ce prix entend récompenser une œuvre — roman, poésie, essai ou biographie — parue en début d’année, en hommage à Paul-Jean Toulet (1867–1920). La remise du prix est prévue le 30 mai prochain à Guéthary, lieu hautement symbolique puisque l’écrivain y passa la fin de sa vie.

03/04/2026, 12:00

ActuaLitté

Cinq titres sélectionnés pour le Prix du Sénat du livre d’histoire

Présidé par la sénatrice d’Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) Sylvie Robert, le jury du Prix du Sénat du livre d’histoire a sélectionné cinq titres. Ils seront départagés d'ici le mois de juin, et le livre lauréat vaudra à son ou ses auteurs une gratification de 5000 €.

03/04/2026, 10:05

ActuaLitté

Premio Strega 2026 : le Goncourt italien dévoile ses 12 finalistes

Le Premio Strega – plus importante récompense littéraire du Bel Paese – entre dans sa phase décisive. Pour sa 80e édition, le jury a retenu douze livres sur 79 candidats. Aux côtés de noms déjà très installés comme Bianca Pitzorno, Teresa Ciabatti ou Ermanno Cavazzoni, la sélection fait aussi une place à des trajectoires plus récentes, avant la cinquina, la liste des finalistes, attendue le 3 juin.

02/04/2026, 16:15

ActuaLitté

Prix Maison de la Presse 2026 : les six finalistes sont connus

Le jury du 57e Prix Maison de la Presse, présidé cette année par Maïtena Biraben, a dévoilé la liste des six ouvrages finalistes. Ces titres ont été retenus parmi les treize demi-finalistes annoncés précédemment.

02/04/2026, 15:53

ActuaLitté

10 titres en compétition pour le Prix du Livre Inter 2026

Lors du « 13/14 » de Jérôme Cadet, sur France Inter, Eva Bettan, responsable du Prix du Livre Inter, a annoncé les titres des dix romans en lice pour l'édition annuelle du Prix du Livre Inter. Pour les départager, 24 membres sont réunis au sein d'un jury présidé par Laurent Mauvignier.

02/04/2026, 14:26

ActuaLitté

Prix Roger Nimier : une première sélection pour la 62e édition, remise prévue au Fouquet’s

Le jury du Prix Roger Nimier a dévoilé la première sélection de sa 62e édition, marquée par plusieurs évolutions dans sa composition. Le lauréat sera annoncé le mardi 26 mai, lors d’une cérémonie organisée au Fouquet’s, à Paris.

02/04/2026, 13:49

ActuaLitté

Le Prix du Roman Marie Claire revient au Festival du Livre de Paris

Le Prix du Roman Marie Claire fera son retour le 17 avril prochain au Grand Palais, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Pour cette édition 2026, la distinction s’associe à Montblanc, qui devient partenaire de l’événement.

02/04/2026, 11:56

ActuaLitté

Devenez juré pour la 25e édition du prix du Roman Fnac

La Fnac lance la 25ᵉ édition de son Prix du Roman, rendez-vous désormais installé dans le calendrier de la rentrée littéraire. L’enseigne ouvre, dès à présent, les candidatures pour constituer son jury, fidèle à un dispositif participatif qui associe lecteurs et professionnels du livre à grande échelle.

 

02/04/2026, 11:53

ActuaLitté

Séverine Cressan reçoit le Prix À livre ou verre 2026 pour Nourrices

Le Prix À livre ou verre, décerné par les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes), revient cette année à Séverine Cressan pour son livre Nourrices, paru aux éditions Dalva.

02/04/2026, 11:22

ActuaLitté

Prix Utopiales 2026 : les libraires appelés à voter pour la sélection

À l’approche de sa prochaine édition, le festival des Utopiales lance un appel aux libraires pour participer à la sélection du Prix Utopiales, distinction consacrée à la science-fiction européenne contemporaine.

01/04/2026, 17:49

ActuaLitté

Scott Preston, Prix Le Point du Polar européen 2026

Le jury du Prix Le Point du Polar européen 2026 a départagé les 7 ouvrages finalistes pour désigner son lauréat. L'auteur britannique Scott Preston remporte la récompense pour Le sang des collines, publié chez Albin Michel dans une traduction de Paul Matthieu. 

01/04/2026, 15:42

ActuaLitté

Pauline Peyrade, Prix JesusParadis 2026 pour Les Habitantes

Le deuxième roman de Pauline Peyrade, Les Habitantes (Les Éditions de Minuit), a reçu le Prix JesusParadis 2026, décerné à l'occasion d'une soirée dans ce bar du 10e arrondissement de Paris. La récompense s'accompagne d'une dotation de 700 € et d'un privilège bien particulier...

31/03/2026, 20:00

ActuaLitté

Le Prix Ici Picardie / ActuaBD dévoile sa sélection finale 2026

Pour la sixième année consécutive, le site spécialisé ActuaBD s’associe à Ici Picardie afin de récompenser un album de bande dessinée destiné aux adolescents et jeunes adultes. Particularité du dispositif : le prix est attribué par un jury composé de cinq binômes parents/enfants issus du bassin picard, appelés à départager les ouvrages après une présélection réalisée par des journalistes du réseau Ici et d’ActuaBD.com.

31/03/2026, 16:07

ActuaLitté

International Booker Prize 2026 : Marie NDiaye toujours en lice pour la victoire

La shortlist (liste finale) du International Booker Prize 2026 a été dévoilée ce mardi 31 mars. Six ouvrages traduits en anglais restent en compétition pour cette édition anniversaire, qui célèbre les dix ans du prix dans sa forme actuelle. Parmi eux, une autrice française : Marie NDiaye, sélectionnée pour The Witch (La Sorcière), traduit par Jordan Stump et publié au Royaume-Uni par MacLehose Press. Le lauréat sera annoncé le 19 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée à la Tate Modern, à Londres.

31/03/2026, 15:31

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.