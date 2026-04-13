Prix des Hussards : trois romans en finale avant le verdict

Le Prix des Hussards, fondé en 2013 par Christian Millau avec Marina Cousté et François Jonquères, distingue chaque année un roman s’inscrivant dans l’héritage du courant littéraire des Hussards. Christian Millau, premier président du jury, avait participé à cette aventure littéraire des années 1950 aux côtés de Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent ou Michel Déon.

Depuis 2017, Éric Naulleau a pris la présidence du jury. « Club d’esprits libres, les jurés des Hussards n’aiment rien tant que de se laisser décoiffer par un souffle littéraire, pour peu que ce ne soit pas celui de l’air du temps », explique-t-il. La première sélection est traditionnellement arrêtée lors d’un déjeuner organisé chez Guy Savoy.

Trois ouvrages composent la dernière sélection pour le prix principal : Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac de Gérard de Cortanze (Albin Michel), Underdog de Bruno Marsan (Séguier) et Le Fou de Bourdieu de Fabrice Pliskin (Le Cherche Midi éditeur). Pour le « coup de Shako », sont retenus Éducation Minimum de Florac & St Céran (Magnus), La Résurrection de la Chair d’Olivier Bardolle (Selena éditions) et Les Hyaines de Bruno Lafourcade (La Mouette de Minerve).

Un jury et des partenaires inchangés

Le jury réunit des écrivains, journalistes et historiens. Il est composé d’Éric Naulleau, Marina Cousté, François Jonquères, Jean des Cars, François Cérésa, Bruno de Cessole, Stéphanie des Horts, Yves Thréard, Jean Tulard, Olivier Maulin, Marie Laure Buisson et Gilles Martin-Chauffier.

Le prix est doté de 10.000 euros par Vivendi. Il bénéficie également du soutien du restaurant Guy Savoy, de la maison Mettez et du mensuel Service littéraire. Le lauréat reçoit également une statuette réalisée par le sculpteur Igor Ustinov.

La remise du 13ᵉ Prix des Hussards aura lieu le 22 avril 2026. Elle viendra clore cette édition après les délibérations finales du jury.

Depuis sa première attribution en 2014, le prix a distingué Franz Bartelt, Sylvain Tesson, Yann Queffélec, Barbara Israël, Philippe Lacoche, Stéphane Hoffmann, François Garde, Christian Authier, Patrice Jean, Olivier Maulin, Alexis Salatko et Dimitri Kantcheloff.

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Par Dépêche

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