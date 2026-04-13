La littérature espagnole dans le catalogue des éditions de La Reine Blanche

C’est pour donner la version française d’une nouvelle espagnole du XVIe siècle (L’Abencérage, trad. Isabelle Taillandier) que sont nées les éditions de La Reine Blanche, consacrées aux formes courtes (nouvelles, récits, micronouvelles).

Après des études de littérature espagnole, puis un doctorat en littérature comparée sur la réception de la littérature espagnole en France, Isabelle Taillandier, fondatrice et directrice de la maison d’édition, s’est donné pour tâche, en tant que traductrice, de récupérer des textes espagnols souvent incontournables en Espagne mais indisponibles en langue française. Elle mise également sur des auteurs espagnols contemporains écrivant en-dehors des sentiers battus.

Depuis sa création en 2016, La Reine Blanche a ainsi traduit quatre recueils et trois récits dans la collection Nouvelles&Récits, ainsi que six nouvelles dans la collection Les Petites Rivières. Cet ensemble représente 41,5% du catalogue.

Sur les neuf auteurs traduits, un est du XVIe siècle (Antonio de Villegas), deux sont de la fin du XIXe siècle (Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán), deux sont du XXe siècle (Max Aub, Luisa Carnés), quatre sont contemporains (Luis Foronda, María Regla Prieto, Francisco Silvera, Rosa de Viña).

Les préfaciers qui ont accompagné les recueils traduits dans la collection Nouvelles&Récits sont tous espagnols : quatre universitaires et trois écrivains. Quant aux illustrateurs, trois sont espagnols : les dessinateurs Nono Granero et Rosa Berlanga, le photographe Ignacio M. Jiménez.

La Reine Blanche est particulièrement fière d’avoir permis aux lecteurs francophones de découvrir le talent de nouvelliste de la grande femme de lettres espagnole, Emilia Pardo Bazán, dont un seul roman était disponible en français. Nous avons publié deux recueils, pour un total de 47 nouvelles.

Le premier, Contes d’amour, explore tous les aspects de l’amour… bien loin de l’esprit fleur bleue. Le second, Naufragées, rassemble des nouvelles dans lesquelles l’autrice dénonce les violences faites aux femmes, qu’elles soient physiques, sociales, psychologiques ou encore judiciaires. Le lecteur appréciera la plume franche et directe de doña Emilia, teintée toutefois de l’humour et de l’ironie qui caractérisent son style.

La Reine Blanche tient enfin à remercier Acción Cultural Española qui a soutenu financièrement la traduction de deux recueils et deux récits : Naufragées (Pardo Bazán), La valise de Luna (Prieto), Je vis (Aub), Livre des silences (Silvera).

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Par Auteur invité

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