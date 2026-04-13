IA et copyright : la Cour suprême américaine offre un nouvel espoir aux éditeurs

La décision rendue le 25 mars 2026 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Cox Communications contre Sony Music pourrait offrir aux maisons d’édition un angle d’attaque supplémentaire dans les contentieux visant les grands modèles de langage.

Comme le rapporte Publishers Weekly, la haute juridiction a écarté, à l’unanimité, la responsabilité contributive du fournisseur d’accès, en jugeant qu’un service n’engage sa responsabilité que s’il a été pensé pour la contrefaçon ou s’il l’a activement encouragée.

Dans son arrêt, la Cour écrit qu’un prestataire ne devient pas contrefacteur pour avoir seulement fourni un service au public, même en sachant que certains usagers en feront un usage illicite. Le texte officiel de la décision précise qu’il faut démontrer une intention, soit par l’incitation, soit parce que le service est configuré pour l’atteinte au droit d’auteur, indique la Cour suprême. Ainsi, « le fournisseur n’engage sa responsabilité que s’il a voulu que le service serve à la contrefaçon ».

Une piste procédurale, pas encore une doctrine

C’est ce déplacement du critère, de la simple connaissance vers l’intention, qui retient l’attention des éditeurs. Leurs avocats peuvent désormais soutenir qu’un modèle génératif ne se limite pas à transporter des contenus comme un réseau d’accès à internet : il est conçu pour produire du texte, de la prose ou des dialogues proches d’écritures humaines déterminées. La question ne porte donc plus seulement sur l’ingestion d’ouvrages protégés, mais aussi sur la finalité même de l’outil.

Cette lecture arrive dans un paysage judiciaire déjà très chargé. D’après Reuters, le juge fédéral William Alsup a estimé en juin 2025 que l’entraînement de Claude sur des livres obtenus légalement relevait du fair use, tout en ouvrant un procès distinct sur la conservation de plus de 7 millions de livres piratés. Comme le relève aussi Reuters, les premières décisions américaines tracent ainsi une ligne de partage de plus en plus nette entre usage transformatif allégué et origine illicite des corpus.

Un autre front s’est ouvert contre Google. En janvier 2026, plusieurs éditeurs ont demandé à rejoindre une procédure déjà engagée par des auteurs et des artistes visuels, en avançant des exemples précis de manuels et d’ouvrages qui auraient servi à l’entraînement de Gemini, observe Reuters.

La nouveauté apportée par Cox ne garantit aucun succès aux plaignants, mais elle fournit un vocabulaire judiciaire neuf : celui d’un service éventuellement pensé, optimisé ou orienté vers des usages contrefaisants. Pour l’édition américaine, l’enjeu ne change pas de nature ; il gagne une arme argumentative plus affûtée.

Crédits photo : MarkThomas CC 0

Par Clément Solym

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