Prugne et Riff Reb’s, deux univers exposés chez Maghen

Patrick Prugne revient avec Cheyenne à un cycle de récits consacrés aux peuples autochtones et à l’histoire coloniale américaine, dans la continuité de Iroquois et Frenchman. L’album se déroule en 1864 et retrace les événements qui ont mené au « massacre de Sand Creek ». Le récit prend place dans les grandes plaines, sur des territoires autochtones progressivement remis en cause par l’installation de colons, malgré les traités censés en garantir la préservation.

L’exposition présente des planches originales issues de cet album, ainsi que des illustrations réalisées spécialement pour l’occasion. Il s’agit de la huitième exposition consacrée à Patrick Prugne à la galerie Daniel Maghen. Son travail à l’aquarelle y est mis en avant à travers des paysages des plaines américaines.

Cheyenne - Illustration originale La Sépulture

Il commence à dessiner dès son plus jeune âge en s’inspirant notamment de Pratt, Manara, Juillard ou Loisel. Il débute comme illustrateur publicitaire avant de se tourner vers la bande dessinée. Son premier ouvrage, un pastiche du Lièvre et la Tortue, reçoit en 1990 l’Alph-Art Avenir au Festival d’Angoulême. Il publie ensuite Nelson et Trafalgar, puis L’Auberge du bout du monde, Canoë Bay, Frenchman, Pawnee, Iroquois, Pocahontas et Vanikoro, ainsi que Poulbots et Écoute s’il pleut.

Récits de mer et adaptations littéraires

Riff Reb’s est présenté à travers Kernok le Pirate, adaptation dessinée du roman d’Eugène Sue parue en 2025. Le récit suit un pirate parcourant les mers à bord de la « Hyène », dans une succession d’affrontements et de quêtes de trésors. Le dessin, en noir et blanc, s’inscrit dans un registre semi-réaliste, avec des personnages marqués et des scènes de navigation.

L’exposition réunit des œuvres issues de cet album, dont des illustrations inédites, ainsi que des originaux provenant de plusieurs ouvrages antérieurs : À bord de l’Étoile Matutine, Hommes à la mer, L’Île au trésor, Le Loup des mers et Le Vagabond des étoiles. L’ensemble met en évidence un travail centré sur les récits maritimes et leurs adaptations.

Kernok le Pirate, Planche originale n°10, chapitre IX - Kernok le Pirate, Couverture originale de l'édition noir et blanc

Né le 17 décembre 1960 à Burdeau, en Algérie, Riff Reb’s grandit au Havre avant d’intégrer l’École des Arts décoratifs. Il y fonde en 1985 l’atelier Asylum avec Qwak. Il publie ensuite Le Bal de la sueur, puis La Crève, Le Kid et Bergson, Myrtil Fauvette, Glam et Comet. À partir de 2009, il développe un ensemble d’adaptations liées à l’univers maritime, notamment À bord de l’Étoile Matutine, Le Loup des mers et Hommes à la mer. Son travail a déjà été exposé à la galerie Daniel Maghen en 2013, 2015 et 2021.

Un vernissage et une rencontre

Le vernissage de l’exposition se tiendra le jeudi 23 avril à partir de 19 heures, en présence de Daniel Maghen, Patrick Prugne et Riff Reb’s.

Une séance de dédicace avec Patrick Prugne est prévue le samedi 25 avril, de 14 h 30 à 17 h 30.



Crédits illustration : Riff Reb's - Kernok le Pirate - Illustration originale inédite à l'encre de Chine et crayon gras sur papier

Par Ewen Berton

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