Russie : des livres jeunesse bientôt moins chers ?

En Russie, l’idée ressurgit par petites touches, sans calendrier ni arbitrage public, mais avec assez d’indices pour retenir l’attention. Le 26 mars, Interfax rapporte que Sergueï Stepachine, président de l’Union russe du livre, dit espérer la suppression de la TVA sur les livres pour enfants. Selon lui, une telle décision rendrait ces ouvrages « environ 40 % moins chers », donc plus accessibles. Cette réactivation suffit à signaler un retour du dossier dans l’agenda administratif russe.

Le sujet n’est pas neuf, mais il change de statut lorsqu’il s’accompagne d’une mention venue de l’exécutif. Dmitri Tchernychenko, vice-premier ministre, travaille sur cette question, et une instruction gouvernementale existe déjà. Le même média précise toutefois qu’aucune échéance n’a été fixée. Le propos ne vaut donc pas annonce budgétaire. Il renseigne davantage sur une orientation en cours d’examen que sur une réforme arrêtée.

Un bon vieux, très vieux dossier

Cette hypothèse d’exonération a déjà circulé ces dernières années. De fait, Sergueï Stepachine avait proposé en juin 2025 de supprimer la TVA sur les livres destinés à l’enfance. L’Union russe du livre indiquait début février dernier que le gouvernement examinerait cette demande avant le 24 mars. Les déclarations arrivent, mais l'examen du projet de loi reste suspendu.

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L’intérêt du signal tient aussi au niveau de taxation actuellement appliqué au livre. L’Union russe du livre rappelle sur son site qu’un taux réduit de TVA à 10 % sur les livres existe depuis 2001. Autrement dit, la revendication ne porte pas sur l’obtention d’un régime préférentiel inédit, mais sur un passage du taux réduit à une suppression de l’impôt pour un segment précis : l’édition jeunesse.

Reste la question du chiffrage : une suppression de la TVA ferait baisser le prix des livres pour enfants d’environ 40 %, affirme-t-on. Le pourcentage frappe, car il dépasse mécaniquement le taux réduit de 10 % actuellement en vigueur et personne ne détaille la méthode de calcul utilisée. L'estimation a tout de l'effet d'annonce plus que de l'effet fiscal démontré.

Indicateur politique plus que réforme

Pour l’édition jeunesse russe, l’enjeu ne se réduit pas à une baisse de prix en rayon. Une exemption fiscale, si elle entrait en vigueur, déplacerait le message envoyé par l’État : le livre pour enfants serait traité comme un objet à soutenir plus explicitement que le reste de la production imprimée.

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L’hypothèse prend d’autant plus de relief que la Russie a confirmé, pour 2026, le relèvement du taux normal de TVA à 22 %, tout en maintenant des taux préférentiels pour certains biens jugés essentiels. Dans ce contexte, sortir complètement le livre jeunesse du champ de la taxe constituerait un choix ciblé, et non un simple ajustement technique.

Faute de calendrier, de projet de loi publié ou d’arbitrage budgétaire officialisé, il serait excessif d’y voir une inflexion déjà acquise : au mieux imaginera-t-on que le pouvoir s'intéresse au sujet...

Crédits photo : Svetlbel CC 0

Par Nicolas Gary

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