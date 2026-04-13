Faisons vivre Les Mots Entrelacés, librairie-café à Béziers

À Béziers, un nouveau lieu dédié aux livres et au lien social pourrait bientôt ouvrir ses portes.

Porté par Gaëlle Restoux, le projet Les Mots Entrelacés propose la création d’une librairie-café indépendante, centrée sur la romance et la littérature noire. L’ambition : offrir un espace chaleureux, accessible à tous, où la lecture devient un moment de partage.

Installé dans un local au charme atypique, avec ses voûtes en pierre et son patio, le lieu est pensé comme un véritable refuge du quotidien. Un endroit où l’on peut venir lire, échanger, participer à des ateliers ou simplement prendre un café dans une atmosphère apaisante.

Avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, Gaëlle a travaillé plusieurs années dans l’accompagnement social, notamment auprès de publics fragilisés. Une expérience qui nourrit aujourd’hui sa vision : créer un lieu où chacun peut se sentir accueilli, sans jugement.

Dans un contexte où les librairies indépendantes font face à de nombreux défis, ce projet s’inscrit dans une volonté de recréer du lien à l’échelle locale, tout en proposant une sélection éditoriale engagée autour des émotions et des récits qui marquent.

Une campagne de financement participatif est actuellement en cours pour permettre l’aménagement du lieu, la constitution des premiers stocks et le lancement des premières animations.

À travers cette initiative, Les Mots Entrelacés souhaite s’inscrire durablement dans le paysage culturel biterrois, en proposant un espace vivant, entre librairie et lieu de rencontre.

Pour soutenir la campagne, ce sera à cette adresse.

Crédits photo : Gaëlle Restoux

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Par Projet Ulule

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