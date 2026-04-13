Faisons vivre Les Mots Entrelacés, librairie-café à Béziers

À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
Le 13/04/2026 à 10:47 par Projet Ulule
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13/04/2026 à 10:47
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À Béziers, un nouveau lieu dédié aux livres et au lien social pourrait bientôt ouvrir ses portes.
Porté par Gaëlle Restoux, le projet Les Mots Entrelacés propose la création d’une librairie-café indépendante, centrée sur la romance et la littérature noire. L’ambition : offrir un espace chaleureux, accessible à tous, où la lecture devient un moment de partage.
Installé dans un local au charme atypique, avec ses voûtes en pierre et son patio, le lieu est pensé comme un véritable refuge du quotidien. Un endroit où l’on peut venir lire, échanger, participer à des ateliers ou simplement prendre un café dans une atmosphère apaisante.
Avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, Gaëlle a travaillé plusieurs années dans l’accompagnement social, notamment auprès de publics fragilisés. Une expérience qui nourrit aujourd’hui sa vision : créer un lieu où chacun peut se sentir accueilli, sans jugement.
Dans un contexte où les librairies indépendantes font face à de nombreux défis, ce projet s’inscrit dans une volonté de recréer du lien à l’échelle locale, tout en proposant une sélection éditoriale engagée autour des émotions et des récits qui marquent.
Une campagne de financement participatif est actuellement en cours pour permettre l’aménagement du lieu, la constitution des premiers stocks et le lancement des premières animations.
À travers cette initiative, Les Mots Entrelacés souhaite s’inscrire durablement dans le paysage culturel biterrois, en proposant un espace vivant, entre librairie et lieu de rencontre.
Pour soutenir la campagne, ce sera à cette adresse.
@loelia.books Et si ce lieu devenait une librairie-café à Béziers… 💛 Un endroit pour lire, se poser, partager… Un cocon entre livres et café, où l’on prend enfin le temps. Ce projet, c’est Les Mots Entrelacés 🌿 Et il pourrait bientôt voir le jour grâce à vous. 👉 Une campagne de financement participatif arrive très bientôt 👉 Lien en bio pour être informé(e) 💛 Vous en pensez quoi ? #librairie #cafe #projet #besoindevous #beziers ♬ Floating in Reverie - Moayad Aljabal
Crédits photo : Gaëlle Restoux
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Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.
06/04/2026, 10:00
Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.
05/04/2026, 10:10
La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?
04/04/2026, 11:14
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
Top ArticlesHarry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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