Un programme aux États-Unis pour assurer la sécurité des auteurs

Aux États-Unis, la censure des livres ne se contente plus d’écarter des titres des rayonnages scolaires : elle oblige désormais des écrivains à penser leur sécurité personnelle. Comme le relate l'AP, PEN America a annoncé le lancement d’un U.S. Author Safety Program destiné aux auteurs, illustrateurs et traducteurs visés par des menaces, du harcèlement en ligne ou des intimidations lors de rencontres publiques.

Le déplacement est net : dans l’univers du livre, la liberté d’écrire s’accompagne désormais de protocoles de protection empruntés aux pratiques déjà développées pour les journalistes et les militants.

Quand publier devient une question de sûreté

Dans son communiqué le PEN America propose des formations, des consultations, des ressources pratiques et un soutien entre pairs destinés à celles et ceux menacés, du fait même de leur travail. Le déploiement doit commencer cet été, avant des consultations en petits groupes prévues à l’automne. L’initiative réunit déjà plusieurs structures éditoriales comme Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Penguin Random House, David Baldacci et le New York Community Trust.

Près d’un million de dollars a déjà été réuni pour lancer le dispositif, avec un objectif supérieur à deux millions. Pour ce faire, une vente caritative mobilisera des romanciers comme Jodi Picoult, Jean Korelitz, Jennifer Egan et Lee Child : ils mettront aux enchères des noms de personnages dans leurs prochains livres afin d'abonder le fonds. Plus qu'un geste symbolique en réalité : l’édition finance maintenant des infrastructures de défense pour celles et ceux qu’elle publie.

Cette décision s’inscrit dans une séquence plus large, pointe l'association qui a recensé 6870 cas de bannissement de livres dans l’année scolaire 2024-2025, dans 23 États et 87 districts scolaires publics. Ces mesures ont touché les œuvres de 2308 auteurs, 243 illustrateurs et 38 traducteurs ; sur l’ensemble de la période 2021-2025, l’organisation a documenté près de 23.000 interdictions. Mais l’enjeu ne se borne pas au retrait d’un ouvrage : il atteint les personnes identifiées à ces textes, puis leur exposition publique.

Harcèlement en ligne, menaces en librairie

Le programme repose sur une expérience déjà ancienne. Sur l'espace Online Abuse & Digital Safety du PEN sont référencées les méthodes d’intimidation, en ligne comme hors ligne. Elles visent explicitement auteurs, journalistes, chercheurs et bibliothécaires, dans un continuum allant des insultes et du doxing aux menaces violentes et au harcèlement sexiste, avec un effet direct sur l’expression publique : l’autocensure.

PEN America n’a pas attendu avril 2026 pour constater cette montée des risques. Dans un texte publié en mai 2025, ses experts relevaient déjà que les campagnes de bannissement engagées depuis 2021 s’accompagnaient d’un harcèlement coordonné contre des auteurs jeunesse, des écrivains racisés, des auteurs LGBTQ+ et les librairies qui accueillent leurs ouvrages.

Enfin, est déployée une check-list pour les événements : parler sécurité en amont, examiner les dispositifs du lieu, documenter les menaces, contrôler son empreinte numérique, préparer les déplacements. Qu’un organisme littéraire publie ce type de consignes suffit à mesurer le changement d’époque.

L’AP donne à ce phénomène un visage concret avec Ashley Hope Pérez, auteure d’Out of Darkness, qui explique avoir retiré son adresse électronique professionnelle et son numéro de téléphone après une campagne de messages haineux.

Clarisse Rosaz Shariyf, codirectrice générale de PEN America, résume la logique du programme : « Les écrivains ne doivent pas être forcés de choisir entre leur sécurité et leur voix. » Un tournant majeur dans l'histoire de la censure américaine, qui ne produit plus seulement des listes d'interdictions : elle impose des dispositifs de protection à ceux qui écrivent.

David Shelley, PDG de Hachette Book Group et de Hachette UK, et membre du conseil d'administration de PEN America, a déclaré : « Il n'y a probablement jamais eu autant de menaces pesant sur la sécurité des auteurs qu'actuellement aux États-Unis. » Et de pointer que ces ressources apportent aux écrivains de quoi « les aider à faire face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, en ligne comme hors ligne. Dès les premiers ateliers, l'accueil a été unanimement positif, et je suis convaincu que ce programme aura un impact considérable ».

On trouvera aussi le manuel de défense contre le cyberharcèlement en version française.

Crédits photo : Vilkasss CC 0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Clément Solym

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