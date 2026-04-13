Amour, Chianti et Tutti Quanti, de Felicia Kingsley, devient un film

Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, ou encore Amanda Campana évoluent à l'écran dans cette comédie romantique qui se déroule dans une pittoresque ville toscane. Le scénario, directement basé sur le livre de Kingsley, est cosigné par Giulia Magda Martinez, Matteo Visconti de Modrone et Alessandra Mortelliti.

Il s'agit de la première adaptation d'une œuvre de Felicia Kingsley, qui a également signé Le carnet de Lady Rebecca, paru en France aux éditions Charleston dans une traduction de Liliane Guillard en mai 2025.

Le roman Amour, Chianti et Tutti Quanti, pour sa part, doit paraitre en septembre prochain, toujours chez Charleston et toujours traduit par Liliane Guillard. D'après son éditeur, Felicia Kingsley a déjà écrit quatorze romans, traduits dans seize langues à travers le monde.

En France est également disponible Booklover. Le carnet de mes lectures, traduit par Anne Coucogne pour Memento.

Par Antoine Oury

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