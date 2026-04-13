François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...
Le 13/04/2026 à 10:14 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/04/2026 à 10:14
0
Commentaires
0
Partages
Le vendredi de 10h à 11h
En direct du Festival du Livre de Paris
François Sureau, avocat et écrivain, sur Robinson Crusoé de Daniel Defoe
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Mardi 14 avril : Littérature, avec Pierre Benetti et Copélia Mainardi
Jaune Soleil d'Éric Chevillard (Minuit)
Un chien arrive de Camille Ruiz (Corti)
13h La Rencontre
Mercredi 15 avril : BD, David Sala, illustrateur et auteur de bande-dessinée, pour la BD Frankenstein d’après Mary Shelley
Vendredi 17 avril : Littérature, Jón Kalman Stefánsson, romancier et poète islandais, pour Corps célestes à la lisière du monde (trad. Éric Boury, Christian Bourgois)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 13 avril : Les “petites” maisons d’édition : laboratoires d’invention
Avec Frantz Olivié, co-fondateur des éditions Anarchasis et auteur de Édition (Anamosa, coll. Le mot est faible, 2026) et Olivier Bessard-Banquy, professeur, spécialiste de l’édition contemporaine et auteur de Éloge de la petite édition littéraire (Actes Sud, 2025)
Mardi 14 avril : Soigner les corps, écrire le monde, avec la poétesse Julie Lombé
Avec : Julie Lombé pour Rendre Soin (Blast)
Mercredi 15 avril : Ronces et sororité : deux contes de Stephene Gillieux et Charlotte Montsarrat
Avec : Stephene Gillieux pour Ici tombent les filles (Phébus) et Charlotte Monsarrat pour Le Livre de Sève (Le Tripode)
Jeudi 16 avril : Chroniques de São Paulo, avec Patrícia Melo
Avec : Patrícia Melo pour Ceux qui ne sont rien (Buchet Chastel)
Vendredi 17 avril : En direct du Festival du livre de Paris : Marion Fayolle, en roman et en dessins !
Avec : Marion Fayolle pour Petit fruit (Gallimard) et Les aimants
Du lundi au jeudi de 17h à 18h
Celles qui lisent
Une série documentaire de Hélène Goutany, réalisée par Anne Perez
Épisode 1 – Lire, un apprentissage
Épisode 2 – Celles qui lisent : exercice critique
Épisode 3 – Les lectrices sur le banc des accusés
Épisode 4 – Celles qui lisent : trop sensibles à la romance
Épisode 5 – Celles qui lisent : à l’assaut des bibliothèques
Épisode 6 – Le soin par les mots
Épisode 7 – Book clubs : la littérature en partage
Épisode 8 – Aux lectrices, la littérature reconnaissante
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Pars vite et reviens tard de Fred Vargas
Réalisation : Cédric Aussir
Adaptation : Katell Guillou
Avec notamment : Jean Quentin Châtelain (Jean-Baptiste Adamsberg), Claude Aufaure (Decambrais), Serge Renko (Danglard)
À LIRE - “Habiter le monde poétiquement, c’est la seule issue”
Depuis que Joss Le Guern est devenu crieur public sur la place Edgar-Quinet, à Paris, le vent d’ouest souffle sur la capitale, apportant chaque jour des nouvelles fraîches. En cet automne précoce, certaines de ces nouvelles sont étranges, énigmatiques, vaguement apocalyptiques.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Daphné Leblond
11/20 : Omabarigore, de Davertige, une ville née de l’amour
12/20 : Quai Rimbaud de Denise Désautels, un poème à habiter par le rythme
13/20 : L’amour est un chien de l’enfer, de Charles Bukowski, poésie de la trivialité
14/20 : Lisette quitté la plaine, de Duvivier de la Mahautière, première lamentation créole
15/20 : Un jour de printemps, de Lipo et Le vieil homme qui n’en fait qu’à sa guise, de Lu Yu
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Contes cruels D’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam
Lu par Lazare Herson-Macarel
Dans le tempérament de Villiers, existait un coin de plaisanterie noire et de raillerie féroce” disait J.K. Huysmans à propos de son contemporain. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les Contes cruels, publiés sous ce titre en 1883. Auguste de Villiers de L’Isle-Adam y réunit 28 nouvelles publiées dans différents journaux et ayant pour point commun d’exposer les travers de son époque : la cupidité, le cynisme, la violence ou la vanité sont présentés avec ironie et à travers une grande diversité de petites intrigues.
Le dimanche de 20h à 22h
Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas d'Imre Kertesz
Réalisation : Jacques Taroni
Avec Jean-Quentin Châtelain
Avec : Axel Auriant (Perdican), Marilou Aussilloux (Camille), Jeanne Louis-Calixte (Rosette)
C’est pour l’enfant auquel il n’a jamais voulu donner naissance qu’Imre Kertész prononce ici le kaddish — la prière des morts de la religion juive. D’une densité et d’une véhémence qui font songer à Thomas Bernhard, ce monologue intérieur est aussi le récit d’une existence confisquée par le souvenir de la tragédie concentrationnaire. La vie d’Imre Kertész, qui connut la déportation à Auschwitz et Buchenwald, est littéralement lacérée par le sentiment de l’exil intérieur que renforcent les conditions de la vie intellectuelle et quotidienne de la Hongrie d’avant 1989.
DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 15/04/2026
220 pages
Casterman
28,00 €
Paru le 05/03/2026
480 pages
Christian Bourgois Editeur
24,00 €
Commenter cet article