François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Le Souffle de la Pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

En direct du Festival du Livre de Paris

François Sureau, avocat et écrivain, sur Robinson Crusoé de Daniel Defoe

Les Midis de Culture, Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 14 avril : Littérature, avec Pierre Benetti et Copélia Mainardi

Jaune Soleil d'Éric Chevillard (Minuit)

Un chien arrive de Camille Ruiz (Corti)

13h La Rencontre

Mercredi 15 avril : BD, David Sala, illustrateur et auteur de bande-dessinée, pour la BD Frankenstein d’après Mary Shelley

Vendredi 17 avril : Littérature, Jón Kalman Stefánsson, romancier et poète islandais, pour Corps célestes à la lisière du monde (trad. Éric Boury, Christian Bourgois)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 13 avril : Les “petites” maisons d’édition : laboratoires d’invention

Avec Frantz Olivié, co-fondateur des éditions Anarchasis et auteur de Édition (Anamosa, coll. Le mot est faible, 2026) et Olivier Bessard-Banquy, professeur, spécialiste de l’édition contemporaine et auteur de Éloge de la petite édition littéraire (Actes Sud, 2025)

Mardi 14 avril : Soigner les corps, écrire le monde, avec la poétesse Julie Lombé

Avec : Julie Lombé pour Rendre Soin (Blast)

Mercredi 15 avril : Ronces et sororité : deux contes de Stephene Gillieux et Charlotte Montsarrat

Avec : Stephene Gillieux pour Ici tombent les filles (Phébus) et Charlotte Monsarrat pour Le Livre de Sève (Le Tripode)

Jeudi 16 avril : Chroniques de São Paulo, avec Patrícia Melo

Avec : Patrícia Melo pour Ceux qui ne sont rien (Buchet Chastel)

Vendredi 17 avril : En direct du Festival du livre de Paris : Marion Fayolle, en roman et en dessins !

Avec : Marion Fayolle pour Petit fruit (Gallimard) et Les aimants

LSD, La Série Documentaire

Du lundi au jeudi de 17h à 18h

Celles qui lisent

Une série documentaire de Hélène Goutany, réalisée par Anne Perez

Épisode 1 – Lire, un apprentissage

Épisode 2 – Celles qui lisent : exercice critique

Épisode 3 – Les lectrices sur le banc des accusés

Épisode 4 – Celles qui lisent : trop sensibles à la romance

Épisode 5 – Celles qui lisent : à l’assaut des bibliothèques

Épisode 6 – Le soin par les mots

Épisode 7 – Book clubs : la littérature en partage

Épisode 8 – Aux lectrices, la littérature reconnaissante

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Pars vite et reviens tard de Fred Vargas

Réalisation : Cédric Aussir

Adaptation : Katell Guillou

Avec notamment : Jean Quentin Châtelain (Jean-Baptiste Adamsberg), Claude Aufaure (Decambrais), Serge Renko (Danglard)

À LIRE - “Habiter le monde poétiquement, c’est la seule issue”

Depuis que Joss Le Guern est devenu crieur public sur la place Edgar-Quinet, à Paris, le vent d’ouest souffle sur la capitale, apportant chaque jour des nouvelles fraîches. En cet automne précoce, certaines de ces nouvelles sont étranges, énigmatiques, vaguement apocalyptiques.

L'Instant Poésie de Dany Laferrière

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

11/20 : Omabarigore, de Davertige, une ville née de l’amour

12/20 : Quai Rimbaud de Denise Désautels, un poème à habiter par le rythme

13/20 : L’amour est un chien de l’enfer, de Charles Bukowski, poésie de la trivialité

14/20 : Lisette quitté la plaine, de Duvivier de la Mahautière, première lamentation créole

15/20 : Un jour de printemps, de Lipo et Le vieil homme qui n’en fait qu’à sa guise, de Lu Yu

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Contes cruels D’Auguste de Villiers de L’Isle-Adam

Lu par Lazare Herson-Macarel

Dans le tempérament de Villiers, existait un coin de plaisanterie noire et de raillerie féroce” disait J.K. Huysmans à propos de son contemporain. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les Contes cruels, publiés sous ce titre en 1883. Auguste de Villiers de L’Isle-Adam y réunit 28 nouvelles publiées dans différents journaux et ayant pour point commun d’exposer les travers de son époque : la cupidité, le cynisme, la violence ou la vanité sont présentés avec ironie et à travers une grande diversité de petites intrigues.

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas d'Imre Kertesz

Réalisation : Jacques Taroni

Avec Jean-Quentin Châtelain

Avec : Axel Auriant (Perdican), Marilou Aussilloux (Camille), Jeanne Louis-Calixte (Rosette)

C’est pour l’enfant auquel il n’a jamais voulu donner naissance qu’Imre Kertész prononce ici le kaddish — la prière des morts de la religion juive. D’une densité et d’une véhémence qui font songer à Thomas Bernhard, ce monologue intérieur est aussi le récit d’une existence confisquée par le souvenir de la tragédie concentrationnaire. La vie d’Imre Kertész, qui connut la déportation à Auschwitz et Buchenwald, est littéralement lacérée par le sentiment de l’exil intérieur que renforcent les conditions de la vie intellectuelle et quotidienne de la Hongrie d’avant 1989.

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Par Dépêche

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