La Sorcière rouge : comment se réinvente la mythologie de Wanda Maximoff

Steve Orlando ouvre La Sorcière rouge. Tome 1 : La dernière porte sur une idée de seuil, presque de refuge politique. Le volume réunit La Sorcière rouge (2023) #1 à # 5 ainsi que La Sorcière rouge Annual (2023) # 1. Wanda Maximoff y tient une boutique de sorcellerie reliée à une porte qui n’apparaît qu’à celles et ceux qui n’ont plus personne vers qui se tourner.

Le principe repose sur une astuce narrative redéfinissant l’héroïne à travers trois points : accueil, écoute et réparation. Marvel présente d’ailleurs ce cycle comme un nouveau départ pour une Wanda sortie de ses fautes passées et décidée à employer sa magie pour aider les plus vulnérables. Le livre repose donc moins sur l’ivresse de la toute-puissance que sur une éthique du secours.

Le récit avance ensuite par cas, sans perdre son fil principal. Une femme surgit à travers la dernière porte avec le récit d’une ville devenue folle ; Viv Vision arrive épuisée, terrorisée, et Wanda doit pénétrer ses rêves ; Polaris rejoint sa « sœur » pour une échappée en Sub-Atomica ; Darcy Lewis, nouvelle alliée, cesse vite d’être un faire-valoir comique ; Agatha Harkness, enfin, intervient pour rappeler ce que coûte l’absorption de Chthon.

La construction en missions successives donne au tome une allure de chronique de guérison. Elle produit un effet d’éparpillement, mais permet surtout de multiplier les variations autour d’une même question : que fait une femme qui a cessé de demander pardon à l’univers et décide d’agir selon ses propres termes ?

La porte, mieux qu'un décor : un programme

La dimension féministe du livre se loge d’abord là. Orlando refuse la Wanda éternellement cassée, punie, assignée à la faute ou à l’hystérie. Dans un entretien accordé à AIPT, il explique que sa vraie force tient à une expérience dure du monde, qui a forgé chez elle compassion et point de vue singulier ; plus récemment, il a même résumé sa lecture de l’héroïne en une formule nette : pratiquer la magie du chaos, c’est pratiquer une « magie de la liberté ».

Tout le tome se place sous ce signe. Wanda n’obéit ni au vieux partage entre ordre vertueux et chaos coupable, ni à la vieille discipline infligée aux héroïnes trop puissantes. Elle aide, tranche, déplace les règles, puis assume les conséquences. La sorcière n’est plus une anomalie à contenir, mais une conscience qui dérange.

Cette ligne se lit aussi dans la galerie féminine que le livre rassemble autour d’elle. Darcy Lewis introduit une énergie terrestre, vive, obstinée, qui empêche le récit de flotter dans l’abstraction mystique. Viv Vision apporte une vulnérabilité d’une autre nature, plus intérieure, plus anxieuse. Polaris injecte la friction familiale, mais sans réduire la relation à une rivalité de pouvoir. Quant à Agatha, elle devient moins la marraine du savoir que la gardienne d’une vigilance morale.

Le tome préfère donc la circulation entre femmes à l’isolement majestueux de l’héroïne. Il fait tenir ensemble sororité, désaccord, transmission et autonomie. C’est sa grande réussite : montrer une puissance féminine qui ne se définit ni contre les autres femmes ni sous le regard des hommes.

Wanda, ou la puissance sans la pose

Un axe moral sous-tend le cycle : pouvoir sans compassion = danger ! Entre les deux, Orlando dessine une héroïne dont la force ne vaut que si elle protège, répare ou relève. Le féminisme du livre n’a rien de démonstratif ; il se tient dans ce refus de confondre autorité et domination, puissance et prédation, maîtrise et froideur. Wanda ne s’impose pas comme image parfaite : elle agit comme sujet politique de sa propre magie.

La narration épouse cette orientation avec une vraie intelligence de rythme. Orlando lance vite ses intrigues, entre dans le conflit sans prologue inutile, puis ménage des zones de respiration où le personnage retrouve une densité quotidienne. Cette alternance entre le cosmique et l’intime tient bien sur la durée du tome.

Elle a pourtant sa contrepartie : certains épisodes séduisent davantage par leur concept que par leur pleine résolution, et l’empilement des enjeux peut parfois réduire l’espace accordé aux antagonistes. Scythia, notamment, fonctionne d’abord comme force de dérèglement avant de devenir un personnage aussi mémorable que Wanda elle-même. Mais ce relatif déséquilibre sert encore l’économie du livre : ici, le centre de gravité reste la manière dont Wanda répond à la crise, non la fascination pour le monstre du mois.

Sara Pichelli, ou la grâce qui mord

Graphiquement, le tome doit beaucoup à Sara Pichelli, assistée à l’encrage par Elisabetta D’Amico, avec Matthew Wilson à la couleur et VC’s Cory Petit au lettrage sur le premier numéro. Pichelli excelle à faire cohabiter deux états de Wanda : la femme présente, attentive, presque calme dans l’espace de la boutique, et La Sorcière rouge proprement dite, silhouette qui s’ouvre, se déploie, se charge d’une étrangeté plus sauvage dès que l’action bascule.

Ses pages distinguent nettement Wanda partenaire du quotidien et Wanda affrontant les forces hostiles, jusque dans la métamorphose des cheveux et du manteau. Cette lecture paraît exacte : le dessin fabrique une héroïne double sans jamais la disloquer.

Le travail coloriste renforce cette ambition. Matthew Wilson oppose souvent des intérieurs chauds, presque protecteurs, aux irruptions de magie plus coupantes, plus acides, où le rouge de Wanda ne sert pas seulement d’emblème mais d’intensité dramatique. Le regard circule avec une grande fluidité ; les scènes d’action restent lisibles ; les séquences oniriques ou subatomiques conservent une netteté bienvenue.

Là encore, tout n’est pas irréprochable : certaines pages privilégient le spectaculaire au détriment d’un peu de mystère, et l’exubérance visuelle peut parfois court-circuiter l’émotion au lieu de la prolonger. Mais le bilan reste largement supérieur : La dernière porte réussit à rendre la magie tangible sans la banaliser, et à inscrire le corps de Wanda dans une iconographie de maîtrise, non dans une iconographie de débordement punitif. C’est une différence décisive.

Au bout du compte, ce premier tome séduit parce qu’il comprend enfin ce que signifie écrire Wanda Maximoff après tant d’années de contresens. Orlando n’efface ni la faute, ni la douleur – et moins encore la mémoire des catastrophes passées : il refuse simplement d’en faire la prison définitive du personnage. Ces épisodes racontent une femme qui transforme l’expérience du pire en compétence de secours et ne mendie plus sa légitimité. Une femme dont la magie cesse d’être le nom du désordre pour devenir celui d’une liberté active.

Cette orientation n’annule pas les petites dispersions du recueil ni quelques adversaires moins marquants que prévu. Elle lui donne mieux : une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale est profondément féminine, parce qu’elle fait de la puissance un art de relever les autres plutôt qu’une manière de régner.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com