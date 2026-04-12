Émile, Loup Gris… les héros de Ronan Badel prennent vie à Metz

À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.
Le 12/04/2026 à 18:07 par Hocine Bouhadjera
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12/04/2026 à 18:07
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Dès l’entrée de l’exposition, les visiteurs retrouvent des figures bien connues : Émile, petit garçon têtu et attachant, ou encore le facétieux Loup Gris. Des personnages devenus familiers pour toute une génération de jeunes lecteurs.
Chaque illustration exposée est accompagnée de l’album dont elle est tirée. Un choix simple, mais efficace : il permet de faire dialoguer le dessin et le livre, de rappeler que ces images sont d’abord pensées pour la lecture, pour accompagner une narration, un rythme, une voix.
L’exposition ne se contente pas de montrer des images : elle donne à voir un processus. Les traits, les couleurs, les techniques varient d’un album à l’autre. On passe du crayon à des formes plus numériques, d’un style épuré à des compositions plus denses. Ronan Badel revendique une pratique en mouvement, une recherche constante de formes.
Il le disait lui-même : il ne sait jamais à l’avance quelle piste graphique il va emprunter. Ce qui l’intéresse, c’est précisément d’explorer, de ne pas s’enfermer dans une signature figée.
Né à Auray, en Bretagne, en 1972, Ronan Badel suit d’abord une formation artistique à Paris avant d’intégrer l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. C’est là que tout bascule : son projet de diplôme attire l’attention d’un éditeur du Seuil, qui publie son premier album à la fin des années 1990.
Après plusieurs années à Paris, où il enseigne l’illustration, il fait le choix de revenir en Bretagne pour se consacrer pleinement à la création. Un retour aux sources qui irrigue aussi son travail : paysages, rythmes, humour discret, attention aux détails du quotidien. Depuis, il a publié ou illustré plus d’une centaine d’ouvrages, collaborant avec de nombreux auteurs (Vincent Cuvellier, Gilles Bizouerne, Valentine Goby…) tout en développant ses propres projets.
Sa série Émile, illustrée sur les textes de Vincent Cuvellier, est devenue incontournable. À travers ce personnage, il entend capter les contradictions de l'enfance, ses colères, son imaginaire. Même chose avec Loup Gris, figure à la fois drôle et décalée, qui joue avec les codes du conte et du récit animalier.
Ce qui frappe dans l’exposition, c’est la capacité de Ronan Badel à raconter avec peu. Un trait, une posture, un regard suffisent souvent à installer une situation. Il y a dans ses dessins une forme d’économie, mais jamais de sécheresse.
Le dessin est vivant, expressif, souvent traversé par une énergie comique. Mais derrière l’humour, il y a aussi une attention aux émotions, aux petits déplacements intérieurs, aux relations entre les personnages. Certains albums abordent des thèmes plus lourds, comme la solitude, la transmission, le vieillissement, sans jamais alourdir le propos. Le dessin reste léger, mobile, accessible.
Ronan Badel, qui a reçu à plusieurs reprises le Prix Sorcières, distinction importante dans le domaine, notamment pour la série Émile, impressionne par son rythme de travail : il réaliserait un dessin par jour et peut mener plusieurs projets de front. En parallèle des albums jeunesse, il a aussi travaillé sur des bandes dessinées - comme Petit Sapiens - et illustré des textes plus variés, allant du roman jeunesse à des ouvrages pour adultes.
À la médiathèque Verlaine, l’exposition se déploie en plusieurs espaces. On y circule comme dans un livre : d’une série à l’autre, d’un personnage à l’autre, d’une ambiance à l’autre. Le dispositif invite à prendre le temps. À regarder les dessins de près. À faire le lien avec les albums disponibles à proximité. À passer de l’image au texte, et inversement.
Chez Ronan Badel, habiter le monde, thème de cette édition de Livre à Metz, c’est peut-être d’abord apprendre à le regarder autrement : avec humour, avec attention, avec une curiosité toujours renouvelée. Et à hauteur d’enfant.
Crédits photo : Ronan Badel (DR) / pour se repérer dans l'exposition à la médiathèque Verlaine (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
DOSSIER - Livre à Metz 2026 : un festival pour repenser notre rapport au monde
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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DÉCRYPTAGE - On croyait la Terre du Milieu définitivement cartographiée par le cinéma, balisée par ses cavaliers, ses tours et ses grandes charges héroïques. Et voilà qu’un film nouveau choisit de revenir là où tout vacille : dans les chemins de traverse, les tertres, les ombres et les voix anciennes. Comme si Hollywood, après avoir tant exploité Tolkien, redécouvrait soudain que le vrai vertige ne naît pas du fracas, mais du frisson.
29/03/2026, 01:00
Il y a des films qui cessent d’être seulement des films pour devenir des objets de circulation massive, presque des monnaies d’échange entre plateformes, catalogues et fandoms. Demon Slayer: Mugen Train atteint ce stade. L’ancien colosse du box-office animé entre dans l’ère du gratuit, et ce glissement n’a rien d’anodin : derrière la promesse du visionnage libre, c’est toute la mécanique contemporaine de la valeur culturelle qui se laisse entrevoir.
28/03/2026, 06:00
Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Direction les éditions Sans Escale.
27/03/2026, 16:11
Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Aujourd’hui, focus sur les éditions de L’Orpailleur.
27/03/2026, 16:05
Le samedi 11 avril 2026, l’Assemblée nationale accueillera la 35ᵉ édition de la Journée du Livre Politique, organisée par l’association Lire la Société, fondée en 1991 par Luce Perrot. L'événement réunira élus, responsables politiques, intellectuels, journalistes, auteurs et citoyens autour des grandes questions contemporaines.
27/03/2026, 16:00
Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Première halte avec les éditions d’en bas.
27/03/2026, 14:20
La ville de Sartrouville et la librairie Des gens qui lisent donnent rendez-vous au public le samedi 11 avril 2026, de 15h à 19h, place de la Gare, pour une nouvelle édition du Festival du livre. Placée sous le thème « La douceur est invincible », la manifestation entend conjuguer exigence littéraire et accessibilité, en proposant un après-midi entièrement dédié aux échanges entre auteurs et lecteurs.
26/03/2026, 16:12
Plus de dix ans après Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014) et vingt ans après Le Retour du roi (2003), le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson repart en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings : Shadow of the Past. Encore sans date de sortie, ce nouveau long-métrage sera coécrit par Stephen Colbert, animateur de The Late Show sur CBS et grand amateur de l'univers de J.R.R. Tolkien.
25/03/2026, 16:04
À Bruxelles, du 26 au 29 mars 2026, la Foire du livre déroule une série de rendez-vous où l’imaginaire sert de point de convergence entre genres et sensibilités. Fantasy, romantasy, polar, débats sur le futur ou cultures graphiques s’y croisent à travers des rencontres marquées par la présence d’auteurs internationaux, de figures attendues et de thématiques qui interrogent mémoire, fiction et réalités contemporaines.
24/03/2026, 12:17
Le festival Étonnants Voyageurs se tiendra du 23 au 25 mai 2026 à Saint-Malo. Pour sa 36e édition, près de 180 auteurs et artistes sont annoncés. L’écrivain Pierre Lemaitre en est le grand invité. La programmation accorde une place centrale aux formes sérielles, dans un contexte de renouvellement des récits au long cours.
24/03/2026, 11:28
Du 9 au 12 avril 2026, Agde accueille la première édition du Festival Pages & Images, consacré aux adaptations d’œuvres littéraires au cinéma. Organisé par plusieurs acteurs culturels locaux, l’événement propose rencontres, performances et formats immersifs. Une soirée dédiée à The Great Gatsby (Gatsby le Magnifique), de Francis Scott Fitzgerald, est prévue le 10 avril.
24/03/2026, 10:56
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Avec 60.000 visiteurs en cinq jours, la 40e édition du Salon du livre de Genève s’achève sur une forte fréquentation. L’événement, devenu un rendez-vous culturel majeur en Suisse romande, a une nouvelle fois mis en avant la vitalité du secteur et le lien durable entre le public et la création littéraire.
23/03/2026, 11:28
Le domaine Parenthèse, niché au cœur de la forêt d’Orléans, accueillera le 13 septembre 2026 la première édition du Festival Les Muses, un événement culturel inédit dans le Loiret, articulé autour de la littérature, des arts graphiques et de la rencontre avec les créateurs.
22/03/2026, 08:42
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
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