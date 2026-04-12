Émile, Loup Gris… les héros de Ronan Badel prennent vie à Metz

Dès l’entrée de l’exposition, les visiteurs retrouvent des figures bien connues : Émile, petit garçon têtu et attachant, ou encore le facétieux Loup Gris. Des personnages devenus familiers pour toute une génération de jeunes lecteurs.

Chaque illustration exposée est accompagnée de l’album dont elle est tirée. Un choix simple, mais efficace : il permet de faire dialoguer le dessin et le livre, de rappeler que ces images sont d’abord pensées pour la lecture, pour accompagner une narration, un rythme, une voix.

L’exposition ne se contente pas de montrer des images : elle donne à voir un processus. Les traits, les couleurs, les techniques varient d’un album à l’autre. On passe du crayon à des formes plus numériques, d’un style épuré à des compositions plus denses. Ronan Badel revendique une pratique en mouvement, une recherche constante de formes.

Il le disait lui-même : il ne sait jamais à l’avance quelle piste graphique il va emprunter. Ce qui l’intéresse, c’est précisément d’explorer, de ne pas s’enfermer dans une signature figée.

Un parcours entre Strasbourg et la Bretagne

Né à Auray, en Bretagne, en 1972, Ronan Badel suit d’abord une formation artistique à Paris avant d’intégrer l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. C’est là que tout bascule : son projet de diplôme attire l’attention d’un éditeur du Seuil, qui publie son premier album à la fin des années 1990.

Après plusieurs années à Paris, où il enseigne l’illustration, il fait le choix de revenir en Bretagne pour se consacrer pleinement à la création. Un retour aux sources qui irrigue aussi son travail : paysages, rythmes, humour discret, attention aux détails du quotidien. Depuis, il a publié ou illustré plus d’une centaine d’ouvrages, collaborant avec de nombreux auteurs (Vincent Cuvellier, Gilles Bizouerne, Valentine Goby…) tout en développant ses propres projets.

Sa série Émile, illustrée sur les textes de Vincent Cuvellier, est devenue incontournable. À travers ce personnage, il entend capter les contradictions de l'enfance, ses colères, son imaginaire. Même chose avec Loup Gris, figure à la fois drôle et décalée, qui joue avec les codes du conte et du récit animalier.

Dessiner pour raconter

Ce qui frappe dans l’exposition, c’est la capacité de Ronan Badel à raconter avec peu. Un trait, une posture, un regard suffisent souvent à installer une situation. Il y a dans ses dessins une forme d’économie, mais jamais de sécheresse.

Le dessin est vivant, expressif, souvent traversé par une énergie comique. Mais derrière l’humour, il y a aussi une attention aux émotions, aux petits déplacements intérieurs, aux relations entre les personnages. Certains albums abordent des thèmes plus lourds, comme la solitude, la transmission, le vieillissement, sans jamais alourdir le propos. Le dessin reste léger, mobile, accessible.

Ronan Badel, qui a reçu à plusieurs reprises le Prix Sorcières, distinction importante dans le domaine, notamment pour la série Émile, impressionne par son rythme de travail : il réaliserait un dessin par jour et peut mener plusieurs projets de front. En parallèle des albums jeunesse, il a aussi travaillé sur des bandes dessinées - comme Petit Sapiens - et illustré des textes plus variés, allant du roman jeunesse à des ouvrages pour adultes.

À la médiathèque Verlaine, l’exposition se déploie en plusieurs espaces. On y circule comme dans un livre : d’une série à l’autre, d’un personnage à l’autre, d’une ambiance à l’autre. Le dispositif invite à prendre le temps. À regarder les dessins de près. À faire le lien avec les albums disponibles à proximité. À passer de l’image au texte, et inversement.

Chez Ronan Badel, habiter le monde, thème de cette édition de Livre à Metz, c’est peut-être d’abord apprendre à le regarder autrement : avec humour, avec attention, avec une curiosité toujours renouvelée. Et à hauteur d’enfant.

Crédits photo : Ronan Badel (DR) / pour se repérer dans l'exposition à la médiathèque Verlaine (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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