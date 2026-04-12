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Dersou Ouzala d'Akira Kurosawa, ou cette autre manière d’habiter le monde

Samedi 11 avril 2026, le Livre à Metz ne s’est pas contenté de parler de littérature : le festival a aussi ouvert un écran. En soirée, au cinéma d'art et d'essai du centre-ville, Cinéma Klub Metz, il programmait Dersou Ouzala, film d’Akira Kurosawa sorti en 1975, pour une projection présentée par le sociologue David Le Breton. Le choix n’avait rien d’anecdotique dans une édition placée sous le signe de « Habiter le monde ». 

Le 12/04/2026 à 12:21 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/04/2026 à 12:21

Hocine Bouhadjera

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David Le Breton, auprès d'ActuaLitté, confie : « J’ai une vision quand même assez cosmologique, finalement, de cette idée d’habiter le monde. C’est d’ailleurs ce qui se montre dans le film Dersou Ouzala ».

Ce que le sociologue nomme ici « cosmologique », c’est une manière d’être au monde qui ne sépare pas brutalement les humains du reste du vivant. « Ce guide de la Taïga voit les rochers vivants, voit la rivière vivante. » Et c’est bien ce qui fait la force intacte du film : il ne raconte pas seulement une aventure dans la nature, mais une expérience du vivant.

Un lecteur de la taïga

Pour comprendre ce que l'immense Akira Kurosawa met en scène, il faut revenir au livre d’origine. Dersou Ouzala n’est pas tiré d’un roman, mais d’un récit mémoriel publié en 1923 par l’explorateur russe Vladimir Arseniev. L’ouvrage raconte ses expéditions dans l’Extrême-Orient russe et sa rencontre avec un chasseur et pisteur nanaï, Dersou Ouzala, qui devient son guide dans la taïga.

Le film reprend cette matière : un officier-topographe chargé de relever la région de l’Oussouri rencontre un homme qui sait lire la nature comme un texte, en comprendre les traces, les rythmes et les menaces. 

David Le Breton décrit : « Il se penche sur le sol et il voit des traces d’animaux. Il est capable de dire à quel moment les animaux sont passés, ou est-ce que les hommes sont passés par là, ou qu’est-ce qui s’est passé. Donc pour lui, il lit dans la nature comme dans un livre ouvert. » On ne saurait mieux résumer le cœur du film : Dersou n’est pas un décoratif « homme de la nature », c’est un lecteur. Seulement, son livre n’est pas imprimé. Il est fait de neige, de vent, de traces, de ciel, de silence.

Cette dimension explique aussi la place singulière du film dans l’œuvre du Japonais. Dersou Ouzala est son seul long-métrage tourné dans une langue non japonaise, et il surgit à un moment critique de sa carrière. Après la débâcle de Tora! Tora! Tora! et l’échec commercial de Dodes’ka-den, des films quelque peu oubliés dans la grande filmographie du cinéaste, le réalisateur traverse une période noire, jusqu’à une tentative de suicide.

L’invitation de Mosfilm lui permet alors de tourner en URSS, dans des paysages sibériens dont l’ampleur et la rudesse vont relancer son cinéma. Le film deviendra un succès international et remportera l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1976. 

Le critique de cinéma Donald Richie explique que Kurosawa avait d’abord écrit une adaptation plus noire, avec des scènes supplémentaires autour de la mort, de la solitude et de l’effroi de Dersou face à son propre déclin. Au moment du tournage, après être sorti de sa crise personnelle, il allège le film et retire plusieurs de ces passages. Cela éclaire beaucoup la tonalité du long-métrage : mélancolique, oui, mais jamais désespérée.

Kurosawa, cinéaste sensoriel

Ce détour soviétique n’a pourtant rien d’un accident exotique. Akira Kurosawa connaissait le texte de Vladimir Arseniev depuis des décennies. Il avait découvert ce récit trente ans plus tôt et avait été frappé par cette figure d’homme vivant « en accord avec la nature », loin des artifices du monde moderne. L’adaptation de Dersou Ouzala prolongeait ainsi une fascination ancienne, tout en lui offrant un terrain neuf : celui d’un film de l’amitié, mais aussi d’un film du décentrement, où la prétendue maîtrise du réel bascule vers l’humilité. 

Le synopsis, en lui-même, est d’une grande simplicité. Une mission topographique progresse dans la taïga. Un guide s’y joint. Il sauve plus d’une fois les hommes qui l’accompagnent, dont le capitaine Arseniev. Puis vient le temps de la séparation, des retrouvailles, de l’âge, de la vue qui baisse, de la difficulté à continuer de vivre dans un monde en train de changer.

Kurosawa en fait autre chose : un film de la relation, où chaque scène compte autant pour ce qu’elle raconte que pour la manière dont elle inscrit les corps dans un milieu. La tempête sur la steppe gelée, les traversées de rivières, la marche dans la neige, l’écoute des bruits de la forêt ne relèvent pas seulement du spectaculaire : elles donnent forme à une philosophie concrète de l’existence.

Dersou Ouzala prolonge une constante du cinéma de Kurosawa : son rapport profondément sensoriel. Chez lui, les éléments ne sont jamais de simples décors, mais des forces qui agissent, qui pèsent sur les corps et modèlent les récits. Dans Rashōmon, la pluie battante n’est pas un arrière-plan : elle enferme les personnages, crée une tension, devient presque une matière morale. Dans Les Sept Samouraïs, la boue, le vent, la poussière accompagnent la violence et donnent aux combats une dimension physique, épuisent le spectateur. Dans Ran, ce sont les paysages, les couleurs et le feu qui traduisent la démesure tragique.

David Le Breton y voit un grand film aussi sur l’amitié, sur le partage, « sur la résonance entre soi et le monde ». « L’idée aussi, ajoute le professeur à l'université de Strasbourg, c’est que habiter le monde inclut également toutes les composantes animales, végétales et même matérielles. » Un podcast, dans lequel nous avons interrogé les visiteurs de cette édition 2026, l’a montré de manière frappante : tous ont évoqué les relations humaines, les cultures, les sociétés - mais aucun n’a spontanément parlé des éléments, du vivant non humain, sauf notre poète national Jean-Pierre Siméon.

Mélancolie d'une humanité en sursis

Cette lecture prend d’autant plus de force aujourd’hui que le film montre un monde déjà menacé. Tourné en 1975, mais situé au début du XXe siècle, Dersou Ouzala capte un espace encore presque sans infrastructure, dans une taïga que la modernité n’a pas encore découpée. Forêts épaisses, marais gelés, rivières en crue, immensité du Sikhote-Aline.

Le film a été tourné en 70 mm, un format de pellicule plus large que le standard, qui permet une image plus ample et plus détaillée. Les paysages s’étendent, les horizons s’ouvrent, les corps se perdent dans l’espace. Dans certains plans, comme celui où le soleil se lève alors que la lune reste visible, ou dans la séquence du blizzard sur le lac gelé, cette ampleur devient sensible.

Le personnage de Dersou émeut aussi parce qu’il incarne un mode de vie en train de disparaître. Sa connaissance reste immense, mais ce qui lui permettait d’exister se rétrécit.

Qu'on ne s'y trompe pas, le long-métrage de plus de 2h ne propose pas une nostalgie naïve du « bon sauvage », ni une fable écologique avant l’heure - ce serait mal connaître le maître japonais. Il pose une question beaucoup plus troublante : que perd une société quand elle cesse de voir le monde comme un ensemble de présences, de signes, d’attachements ?

Kurosawa n’idéalise pas la rudesse de la taïga, il en montre au contraire la violence, les glaces, les bêtes, le danger. Mais cette hostilité n’efface pas totalement le sentiment de perte.

À LIRE - Michelangelo Antonioni, un maître de l'ambiguïté

Et plus simplement, David Le Breton l'affirme sans détour : Dersou Ouzala est « un chef-d’œuvre d’un immense cinéaste japonais, mais qui a en même temps une vision absolument universelle ». 

Crédits photo : Splendor Films / Mosfilm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Livre à Metz 2026 : un festival pour repenser notre rapport au monde

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Dersou Ouzala

Vladimir Arseniev trad. Pierre P. Wolkonsky

Paru le 14/03/2007

395 pages

Payot

9,65 €

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03/04/2026, 18:03

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Littérature Live 2026 : à Lyon, la littérature au défi du monde

Du 18 au 29 mai, le festival Littérature Live investit Lyon et sa région pour une nouvelle édition placée sous le signe de la « littérature vivante ». Organisé par la Villa Gillet, cet événement international réunit plus de 80 intervenants - auteurs, autrices, artistes, traducteurs, journalistes et critiques - dans une vingtaine de lieux partenaires.

03/04/2026, 17:37

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À Bécherel, quand la littérature devient spectacle

Du 4 au 6 avril 2026, la Petite Cité de Caractère de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, accueille une nouvelle édition de sa Fête du Livre, rendez-vous incontournable des amoureux de littérature. Pendant trois jours, rencontres d’auteurs, lectures, spectacles, ateliers et expositions investissent la ville autour d’un thème stimulant, « Vrai ou faux ». 

02/04/2026, 18:26

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Report en catastrophe du Salon de l’édition indépendante à quatre jours de l’ouverture

À quelques jours seulement de son ouverture, le Salon international de l’édition indépendante de Paris, organisé par l’association L’Autre Livre, a finalement été contraint de reporter son édition 2026. Initialement prévu du 4 au 6 avril à la Halle des Blancs-Manteaux, l’événement se tiendra, sous réserve de validation définitive, du 1er au 3 mai. En cause : la prolongation de la réquisition du lieu dans le cadre du Plan Grand Froid.

01/04/2026, 19:44

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Salon du Livre de Digne-les-Bains : une édition 2026 tournée vers l’Inde

Le Salon du Livre de Digne-les-Bains fera son retour les 23 et 24 mai 2026 au Palais des Congrès, confirmant sa place dans le paysage des rendez-vous littéraires régionaux. Pour cette nouvelle édition, l’événement réunira une trentaine d’écrivains autour d’une programmation éclectique, marquée notamment par une thématique consacrée à l’Inde.

01/04/2026, 18:01

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Foire du livre de Bruxelles 2026 : une édition record

Affluence record, programmation foisonnante et diversité éditoriale : la Foire du livre de Bruxelles a confirmé son rôle de carrefour incontournable. Pendant plusieurs jours, lecteurs, auteurs et professionnels ont fait vivre un rendez-vous tourné vers les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

01/04/2026, 16:45

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Les éditions de la Lanterne : des livres pour éclairer des débats de société

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une certaine idée du livre, à la fois exigeante et profondément artisanale. L’événement offre au public l’occasion de découvrir celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et souvent hors des sentiers battus. À cette occasion, nous donnons la parole à plusieurs maisons présentes sur le salon à travers une série de cartes blanches. Aujourd’hui, éclairage sur les éditions de la Lanterne.

01/04/2026, 12:15

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Antidata : l’art de la nouvelle comme ligne de conduite

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les éditions Antidata.

01/04/2026, 11:54

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Fête du Livre : quand la réalité devient incertaine à Bécherel

À Bécherel, la Fête du Livre propose trois jours de rencontres et de spectacles où les certitudes vacillent. Entre manipulation, récits détournés et jeux d’identité, plusieurs rendez-vous invitent à questionner ce que l’on croit vrai.

01/04/2026, 11:22

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RDVBD : après Naoki Urasawa, Emil Ferris choisie pour l’affiche du festival

À Amiens, le mois de juin coincidera avec les 30 ans des Rendez-vous de la bande dessinée : au menu, une affiche confiée à Emil Ferris, des expositions qui occupent la ville, un mois d’ouverture. Et cette impression nette que la bande dessinée, quand elle choisit ses signes, sait encore transformer un anniversaire en prise de position.

31/03/2026, 19:45

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Dubout à Marseille : une exposition sur un dessinateur aux multiples facettes

Le Musée Regards de Provence, à Marseille, présente du 24 mars au 20 septembre 2026 l’exposition « Dubout. L’art de tout dessiner ». Elle revient sur le parcours du dessinateur Albert Dubout (1905-1976), à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, et rassemble ses travaux dans plusieurs domaines, du dessin de presse à la peinture, en passant par l’illustration et l’affiche.

31/03/2026, 17:21

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Partir en Livre 2026 : cap sur les héros et la lecture estivale

Le festival Partir en Livre revient du 17 juin au 19 juillet 2026 avec une 12e édition consacrée aux figures de héros. Porté par le Centre national du livre, l’événement se déploiera dans des milliers de lieux à travers le territoire pour proposer ateliers, rencontres et animations à destination des jeunes publics.

31/03/2026, 13:19

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Le Salon du livre de Saint-Germain-des-Prés revient les 6 et 7 juin

Le Salon du livre Saint-Germain-des-Prés, « Des pages avant la plage », revient les 6 et 7 juin 2026 sur la place Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Pour cette troisième édition, gratuite et ouverte à tous, environ 70 auteurs et autrices et 40 maisons d’édition sont attendus. Porté par Carole Fernandez et soutenu par plusieurs institutions du quartier, l’événement proposera rencontres, ateliers et débats, avec, cette année, l’installation d’un café littéraire.

31/03/2026, 10:52

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Culturissimo 2026 : 100 rendez-vous gratuits pour faire vivre la littérature partout en France

Du 1er avril au 30 juin 2026, le festival Culturissimo reprend la route pour une 13e édition placée sous le signe de l’accessibilité et de la diversité. Porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, l’événement propose 100 rendez-vous gratuits à travers 60 villes, en métropole comme en outre-mer.

30/03/2026, 18:04

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Golfe : Abou Dhabi et Oman reportent leurs salons du livre

Deux reports, deux dates effacées du calendrier, et tout un marché qui vacille. En l’espace de quelques jours, le Golfe a vu tomber successivement deux de ses grands rendez-vous professionnels : la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi, prévue du 11 au 20 avril pour sa 35e édition, puis le Salon international du livre de Mascate, dont la 30e édition devait se tenir du 26 mars au 5 avril. Dans les deux cas, aucune nouvelle date n’a encore été annoncée. 

30/03/2026, 07:39

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Les éditions Sans Escale : "« Le risque, avant le cimetière » est notre devise"

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Direction les éditions Sans Escale. 

 

27/03/2026, 16:11

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Salon l’Autre livre : L’Orpailleur ou l’exigence des textes qui dérangent

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Aujourd’hui, focus sur les éditions de L’Orpailleur.

 

27/03/2026, 16:05

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La Journée du Livre Politique revient à l’Assemblée nationale en avril

Le samedi 11 avril 2026, l’Assemblée nationale accueillera la 35ᵉ édition de la Journée du Livre Politique, organisée par l’association Lire la Société, fondée en 1991 par Luce Perrot. L'événement réunira élus, responsables politiques, intellectuels, journalistes, auteurs et citoyens autour des grandes questions contemporaines.

27/03/2026, 16:00

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Salon L'Autre Livre : en 2026, les éditions d’en bas fêtent leurs 50 ans

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Première halte avec les éditions d’en bas.

27/03/2026, 14:20

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Par-delà Les Mille et Une Nuits : une histoire des récits de l’Orient

Avec Par-delà Les Mille et Une Nuits. Histoires des orientalismes, le Louvre-Lens propose une exposition, du 25 mars au 20 juillet, qui ne se contente pas de présenter des œuvres venues d’Orient ou inspirées par lui. Elle s’attache à une question plus complexe et plus féconde : comment l’Orient a-t-il été raconté, construit, transformé en Europe, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui ?

26/03/2026, 17:50

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Sartrouville : 29 auteurs réunis pour un festival du livre ouvert à tous

La ville de Sartrouville et la librairie Des gens qui lisent donnent rendez-vous au public le samedi 11 avril 2026, de 15h à 19h, place de la Gare, pour une nouvelle édition du Festival du livre. Placée sous le thème « La douceur est invincible », la manifestation entend conjuguer exigence littéraire et accessibilité, en proposant un après-midi entièrement dédié aux échanges entre auteurs et lecteurs.

26/03/2026, 16:12

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À Villers-Cotterêts, une exposition autour de La Bibliomule de Cordoue

Du 18 avril au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, présente une exposition gratuite consacrée à La Bibliomule de Cordoue, bande dessinée de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau. Imaginé par Timothée Boucher avec l’association On a Marché sur la Bulle, le parcours réunit planches originales, installations et dispositifs participatifs autour du livre et de la transmission des savoirs.

25/03/2026, 17:16

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Avec l'expo LGBTQomics, la Cité de la bande dessinée fait rimer BD et diversité

À Angoulême, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image ouvrira, le 18 mai prochain, l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée ». Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, elle explorera les œuvres et artistes qui rendent visibles toutes les identités sexuelles et de genre.

25/03/2026, 10:29

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Andrzej Sapkowski, créateur de The Witcher, sera à la Foire du livre de Bruxelles

À Bruxelles, du 26 au 29 mars 2026, la Foire du livre déroule une série de rendez-vous où l’imaginaire sert de point de convergence entre genres et sensibilités. Fantasy, romantasy, polar, débats sur le futur ou cultures graphiques s’y croisent à travers des rencontres marquées par la présence d’auteurs internationaux, de figures attendues et de thématiques qui interrogent mémoire, fiction et réalités contemporaines.

 

24/03/2026, 12:17

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Étonnants Voyageurs 2026 : Pierre Lemaitre invité d’honneur et les sagas au cœur de la programmation

Le festival Étonnants Voyageurs se tiendra du 23 au 25 mai 2026 à Saint-Malo. Pour sa 36e édition, près de 180 auteurs et artistes sont annoncés. L’écrivain Pierre Lemaitre en est le grand invité. La programmation accorde une place centrale aux formes sérielles, dans un contexte de renouvellement des récits au long cours.

24/03/2026, 11:28

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Agde : un festival pour croiser littérature et cinéma

Du 9 au 12 avril 2026, Agde accueille la première édition du Festival Pages & Images, consacré aux adaptations d’œuvres littéraires au cinéma. Organisé par plusieurs acteurs culturels locaux, l’événement propose rencontres, performances et formats immersifs. Une soirée dédiée à The Great Gatsby (Gatsby le Magnifique), de Francis Scott Fitzgerald, est prévue le 10 avril.

24/03/2026, 10:56

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Entre parenthèses, une enquête théâtrale sur les violences sexuelles

À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.

23/03/2026, 18:22

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La presse alternative post-mai 68 au centre d'une exposition à la BnF

Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.

23/03/2026, 11:47

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Genève : le Salon du livre attire 60 000 visiteurs pour sa 40e édition

Avec 60.000 visiteurs en cinq jours, la 40e édition du Salon du livre de Genève s’achève sur une forte fréquentation. L’événement, devenu un rendez-vous culturel majeur en Suisse romande, a une nouvelle fois mis en avant la vitalité du secteur et le lien durable entre le public et la création littéraire.

23/03/2026, 11:28

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