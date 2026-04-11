Terre Humaine, une collection mythique, et toujours vivante

Fondée en 1955 par Jean Malaurie avec Les Derniers Rois de Thulé, aussitôt rejointe par l’un des textes matriciels de Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, la collection Terre Humaine s’est imposée comme un lieu singulier, « à la croisée de l’ethnologie et de la littérature ».

Sa vocation n’a jamais été de produire une science froide : il s’agissait de faire connaître des sociétés, des coutumes, des mondes menacés, mais aussi de donner voix aux « plus humbles », des peuples premiers aux paysans, des marins aux prisonniers, des exclus aux communautés rurales. Une veine à la fois savante et engagée, que certains travaux ont aussi décrite comme une résistance aux effets de la colonisation puis de la mondialisation.

70 ans plus tard, la collection continue d’avancer.Terre Humaine a poursuivi sa route, passant de Jean Malaurie à Jean-Christophe Rufin, puis à Philippe Charlier, qui en a repris la direction éditoriale en 2021. Dans son sillage, on retrouve les grands classiques attendus - Le Cheval d’orgueil, L’Été grec, Une vie paria - mais aussi des ouvrages plus récents comme Les Naufragés de Patrick Declerck, Des loups et des hommes de Caroline Audibert ou Au royaume de la lumière d’Olivier Weber.

Contre les simplifications

C’est précisément cette continuité, à la fois écrasante et stimulante, qu’ont racontée les deux auteurs invités. Caroline Audibert l’a dit d’emblée avec humour : entrer dans Terre Humaine, c’est se mesurer à une collection « écrasante » par le prestige des noms qui la composent. Mais cette intimidation initiale s’est doublée, pour elle, d’une forme de cohérence intime. Son livre sur le retour du loup en France n’était pas une commande abstraite : il partait d’une mémoire familiale, d’un paysage natal et d’une question ancienne, presque organique.

Des loups et des hommes, paru chez Plon en 2018 sous la direction de Jean-Christophe Rufin, s’ancre en effet dans le Mercantour, où le père de Caroline Audibert découvre un loup à une époque où l’animal relève encore du mythe plus que du fait établi. Le livre suit ensuite trente ans d’une histoire commune entre l’homme et le prédateur, au croisement des bergers, des écologistes, des scientifiques, des administrations et des imaginaires. L’ouvrage a été récompensé en 2019 par le prix littéraire de l’essai 30 millions d’amis.

À Metz, Caroline Audibert a raconté comment ce projet s’était d’abord heurté à une attente éditoriale très classique : « C’est bien, mais il faudrait choisir ton camp : tu es pour ou contre le loup ? » Elle dit avoir refusé cette alternative. Son ambition n’était pas de prendre parti dans un duel figé, mais de « restituer une complexité sociale ». Et c’est bien là que Terre Humaine s’est imposée : non comme un label de prestige, mais comme l'espace capable d’accueillir un livre qui refusait le simplisme. « Quand j’ai reçu la réponse positive de cette collection mythique, avec Jean Malaurie au comité de sélection, ça a été très fort pour moi », confie l'autrice.

L’immersion lente comme méthode d’écriture

Cette complexité, elle l’a construite à rebours de l’entretien rapide. « Je n'allais pas avec un questionnaire de type journalistique », explique-t-elle. Son enquête a duré cinq ans, au rythme d’une immersion lente, de séjours répétés, de nuits passées avec les bergers, de temps partagé avec celles et ceux qui vivent au plus près du loup. Elle a aussi cherché l’accès à d’autres acteurs, comme la brigade chargée du suivi et des tirs, sans succès. Le livre procède de cette patience : un récit enchâssé, choral, où l’enquête se noue à des voix multiples plutôt qu’à une démonstration à charge.

Le texte lui-même annonce cette méthode. Dans le livre, Caroline Audibert dit vouloir écrire « une histoire chorale du loup » et insiste sur la nécessité d’affronter la pluralité des points de vue. Son ambition est de tenir ensemble le récit, l’enquête, les mémoires locales, la mythologie, l’écologie et le conflit social. Elle rappelle que le loup « n’est pas seulement ce qu’en disent bergers, écologistes et politiques », mais aussi l’un de « nos derniers animaux mythologiques ». L’enjeu n’est donc pas seulement zoologique : il touche à notre propre rapport au sauvage et à ce que sa présence réveille chez les humains.

Dans la vallée de la Roya, à Fontan, elle raconte notamment tout un territoire s’enfièvre devant « la bête » qui vide les troupeaux de leur sang supposé, alimente les rumeurs, remobilise les vieux récits de loup-garou, fait naître des battues, des cages et des arrêtés municipaux. Ce n’est pas encore le loup réhabilité des politiques contemporaines de biodiversité ; c’est l’animal du soupçon, de l’ombre, du retour impossible devenu soudain réel. Le livre montre très bien comment une affaire de prédation bascule en miroir social et politique.

Du Mercantour aux hauteurs du Mustang

Face à elle, Olivier Weber apportait un tout autre paysage, mais pas une autre logique. Avec Au royaume de la lumière, paru en 2021 dans la même collection, il emmène Terre Humaine loin du Mercantour, au Mustang, ce « petit Tibet » himalayen resté fermé aux étrangers jusqu’en 1992. Le livre, qui prolonge un documentaire antérieur, suit une expédition menée avec deux amis, dont l’un a perdu la vue, et trois Mustangais, parmi lesquels un prince local. Le chemin importe ici davantage que la conquête : le vagabondage, le ralentissement, le pèlerinage intérieur priment sur la performance.

Le grand reporter rappelle à Metz que ce projet était né d’abord comme un film, puis s’était imposé comme un livre à part entière. Après des décennies de reportages de guerre, il cherchait autre chose : non pas l’oubli des conflits, mais un contrechamp. Dans ses notes de rencontre, une formule revient : faire, après tant de violence vue, « un voyage spirituel dans le toit du monde ». Le Mustang devient ainsi moins un décor qu’un laboratoire de perception. À 4000 ou 5000 mètres, dit-il en substance, l’écriture change, l’attention se dénude, les lectures anciennes remontent.

L’un des points les plus forts tient à la présence de cet ami aveugle, Gérard Muller, emmené avec lui sur les sentiers vertigineux. Olivier Weber raconte avoir cru qu’il lui reviendrait de « montrer » le Mustang à celui qui ne le voyait pas. Mais l’expérience s’est vite inversée : le non-voyant percevait autrement, captait le soleil sur le bivouac, le vent, la texture des ponts suspendus, l’espace même des cols. Le livre porte la trace de ce renversement. Dans un chapitre consacré à cette « poétique du non-voyant », Weber fait de l’expédition une école sensorielle autant qu’une traversée géographique.

Le prince d’un royaume en sursis

Le Mustang, chez lui, n’est jamais figé dans un exotisme de carte postale. Le texte tient ensemble la lenteur des marches, la renaissance de certains monastères, la mémoire des routes anciennes et les nouvelles pressions de la mondialisation. Le « petit Tibet » se lit aussi en creux : face à la Chine, face aux nouvelles routes de la soie, face aux équilibres fragiles du Népal, face à l’érosion des mondes pastoraux et spirituels.

Dans le livre, la figure du prince Tsewang, guide et héritier d’une royauté fantôme, cristallise cette ambivalence : survivance historique, autorité locale, mais aussi symptôme d’un territoire pris dans des recompositions plus vastes.

Sur scène, Weber a d’ailleurs replacé cette expérience dans une généalogie plus large. Il a évoqué le paradoxe fécond de Lévi-Strauss, réputé « ne pas aimer les voyages » tout en ayant bâti une œuvre majeure sur eux. Il a aussi rappelé, à propos de Philippe Descola, qu’on n’entre pas dans un monde seulement par l’extériorité savante : il faut aussi approcher, disait-il en substance, « l’esprit du chaman ».

Autrement dit, Terre Humaine ne serait pas la collection d’une ethnologie désincarnée, mais celle d’une connaissance qui accepte d’être troublée par l’émotion, la proximité, le temps long et l’expérience vécue.

Terre Humaine, une forme toujours vivante

C’est bien ce qui relie ces deux auteurs, malgré l’écart apparent entre le loup français et les hautes vallées du Mustang. Tous deux défendent une enquête immergée. Tous deux refusent les découpages trop simples. Tous deux travaillent à partir d’un territoire chargé d’affect, de mémoire et de conflit.

Chez Caroline Audibert, le loup ne vaut pas seulement comme animal revenu : il devient révélateur des contradictions françaises sur la nature, la ruralité et le sauvage. Chez Olivier Weber, le Mustang n’est pas seulement un royaume oublié : il devient un espace de résistance spirituelle, une frontière vivante entre disparition et persistance.

Au fond, la table ronde de Metz rappelait ce que Terre Humaine a de plus vivant. La collection n’est pas seulement mythique parce qu’elle a publié Jean Malaurie, Lévi-Strauss ou Pierre-Jakez Hélias. Elle l’est parce qu’elle continue de faire une place à des livres qui tiennent ensemble le terrain et le style, l’écoute et la pensée, la rigueur de l’enquête et la densité du récit.

Sept décennies après son lancement, Terre Humaine poursuit donc bien cet « audacieux chemin ». Non comme une relique, mais comme une forme encore ouverte : assez vaste pour accueillir le retour d’un loup dans le Mercantour, une marche au Mustang avec un ami aveugle, des voix de bergers, des moines, des scientifiques, des chasseurs, des princes, et, à travers eux, une même question. Comment raconter des mondes fragiles sans les réduire ? Comment enquêter sans aplatir ? Comment écrire, enfin, à hauteur d’humains ?

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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