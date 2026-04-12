Habiter le monde poétiquement, c’est la seule issue

Au Livre à Metz, l’édition 2026 a choisi pour fil conducteur une question simple en apparence : « Habiter le monde ». Derrière ces mots, un thème vaste, ouvert, qui traverse les livres, les imaginaires et les façons de vivre. En ce samedi de salon, entre rencontres d’auteurs et déambulations, nous avons pris le parti de poser la question telle quelle, sans détour, aux visiteurs. Avant de leur révéler qu’elle était au cœur de cette édition - et de voir comment, à travers la lecture, chacun tente d’y répondre à sa manière.
Le 12/04/2026 à 09:41 par Hocine Bouhadjera
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12/04/2026 à 09:41
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Le bonheur des festivals et salons, c'est cette rencontre du journaliste avec les curieuses et curieux venus à la découverte de quelque chose. À Metz, rien ne change de ce point de vue, bien au contraire. Micro en main, on parcourt les allées, scrute les venues : un reportage à écouter ci-dessous (ou lire juste après)
Anaïs, venue de Colmar avec sa fille, répond du tac au tac : « Être là à l’instant présent. » À ses côtés, Isabelle, également Alsacienne, complète : « Avec toutes les cultures qui existent autour de nous. » D’autres hésitent davantage. Marilou sourit : « Je ne sais pas… la géographie. » Et puis il y a Mavéa, plus directe : « Bah il y a rien qui me vient. » C’est justement ce flottement qui intéresse. Parce qu’une fois le thème révélé - celui de cette édition -, la réflexion se précise.
Les livres deviennent alors une première réponse. « Le livre nous permet de voyager », explique Anaïs. « De par les histoires, les pays, les cultures… on voyage beaucoup à travers la lecture. » Pour Isabelle, c’est presque une nécessité : « Avec l’actualité, on a besoin de s’évader… trouver un endroit où on peut se réfugier. »
Mélodie, 18 ans, propose une autre approche. Plus analytique. « Habiter le monde, est-ce que c’est juste exister ? », interroge-t-elle. Elle voit dans la lecture un outil de compréhension : « Des livres documentaires ou des fictions peuvent modifier notre rapport au monde. » Elle, lit surtout des recueils de poésie ou « des fictions qui parlent des émotions ». Une manière d’habiter le monde par l’intérieur.
Un peu plus loin, Alix assume une réponse simple : « Je suis venue pour la fantasy. Et rien que pour ça. » Mais très vite, elle nuance : « Il y a toujours un rapport avec la réalité. Même dans des mondes imaginaires. » La lecture permet de « s’évader », oui. Mais aussi de reconnaître, derrière les créatures et les pouvoirs, « des thèmes importants de nos jours ». Habiter d’autres mondes, pour mieux comprendre le sien.
Pour d’autres visiteurs, la question est d’abord collective. Catherine évoque « les différentes façons de vivre selon les endroits sur la planète ». Son copain ajoute : « Habiter le monde, c’est le faire ensemble. » Et les livres, dans tout ça ? « Ça favorise l’empathie », répond-il. « On se met à la place de quelqu’un d’autre. » Lire devient alors un exercice concret : comprendre, ressentir, partager.
Élise, elle, est venue pour les romans graphiques. Elle dessine, peint, regarde. Ce qu’elle y trouve ?
« Ça me permet de me libérer un peu. Ou de me retrouver. » Habiter le monde, ici, passe par la forme. Par le trait. Par ce qui se fabrique entre la main et le regard.
Lucie Germain, qui travaille sur les archives photographiques, propose un autre regard encore. À force de collecter des images de famille, elle observe une chose : « Les gens pensent toujours qu’ils ont des choses très différentes… et au final, pas du tout. » Dans ces photos, dit-elle, « on reproduit tous un peu les mêmes gestes ».
Et puis il y a la voix du poète, Jean-Pierre Siméon. Plus ample, plus radicale. Pour lui, la question est centrale. « Il y a une autre manière d’habiter le monde », affirme-t-il. « Habiter le monde poétiquement. » Ce n’est pas une formule légère. « On a habité le monde en pragmatiste, prédateur… et on voit bien que ça nous mène dans le mur. » Il insiste : « Ce n’est pas une niaiserie. C’est très sérieux. »
À LIRE - Un non pour un oui. Pensées-poèmes
Et va plus loin encore : « Habiter poétiquement le monde, c’est la seule issue pour l’humanité. » La lecture, dans cette perspective, devient un acte à part entière. « Être devant un livre, c’est un arrêt. Une façon de reprendre conscience. » S’arrêter. Respirer. Reprendre pied.
À Metz, les réponses s’enchaînent, se contredisent parfois, se complètent souvent. Habiter le monde, ce n’est peut-être pas une définition. C’est une question. Une question qui circule. Dans les livres. Dans les images. Dans les voix. Et aucune ne se referme vraiment.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
DOSSIER - Livre à Metz 2026 : un festival pour repenser notre rapport au monde
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 12/03/2026
93 pages
Editions Gallimard
12,00 €
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On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
19/03/2026, 15:44
Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.
18/03/2026, 17:55
Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
17/03/2026, 18:06
Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.
14/03/2026, 18:09
Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin.
13/03/2026, 16:35
Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
13/03/2026, 15:37
Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.
12/03/2026, 12:34
Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.
11/03/2026, 11:29
L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.
10/03/2026, 16:20
Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.
10/03/2026, 12:08
Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.
10/03/2026, 10:16
Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.
09/03/2026, 14:06
Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
09/03/2026, 13:58
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