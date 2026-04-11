Hexa, de Gabrielle Filteau-Chiba, Prix du livre Les Visionnaires 2026

Jury et publics ont rendu leur verdict, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce samedi 11 avril, le Prix du Livre Les Visionnaires a été décerné à l'autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock).

Thalie, seize ans, grandit aux côtés de ses parents, Gabriel et Sandrine, dans la Cité de Sainte-Foy, au Québec. Enfermée derrière un Mur infranchissable, la ville se protège du chaos et des ravages qui gagnent l’extérieur. Chaque année, du printemps aux premières neiges, Sandrine quitte les siens pour rejoindre un collectif de femmes chargé de reboiser les territoires du Nord.

Cette fois, Thalie reçoit l’autorisation de partir avec elle. Éloignée de la cité et de ses règles, immergée parmi ces planteuses d’arbres déterminées et solidaires, l’adolescente découvre un autre rapport au monde : une nature omniprésente, une communauté soudée, et la sensation vertigineuse que d’autres possibles existent encore.

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L'ouvrage faisait face à deux autres titres, dans la dernière phase de cette récompense littéraire créée en 2022 : Le mensonge suffit, de Christopher Bouix (Au diable vauvert) et Les promesses orphelines, de Gilles Marchand (Aux forges de Vulcain). 10 titres avaient été sélectionnés en octobre 2025, liste ensuite réduite à trois ouvrages seulement par les bibliothécaires du Réseau des médiathèques, aux côtés de divers partenaires culturels locaux (libraires, associations, clubs de lecture…).

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« La dénomination “Les Visionnaires” n'évoque pas des romans d'anticipation ou de science-fiction spécifiquement, mais plutôt une mise en valeur des œuvres dont les auteurs apportent une vision », a expliqué Pascal Visset, directeur du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour introduire la remise du prix.

Relevant la thématique d'un des ouvrages en lice, il constate qu'« [a]ujourd'hui, l'intelligence artificielle tient un place de plus en plus importante. En littérature et dans toute la création, la problématique de l'IA s'impose également. » Il raconte : « Quelqu'un me demandait encore récemment ce que cela signifiait pour la littérature. Selon moi, les auteurs sont des créateurs, pas des générateurs, et c'est justement par leur propre créativité qu'ils apportent une vision. »

Le roman Hexa a été désigné lauréat du prix par les votes du public, appelé à s'exprimer à partir du 2 décembre 2025 et jusqu'à ce vendredi 10 avril, et par un jury de 14 personnes, bibliothécaires, libraires, membres d’associations œuvrant pour le livre et la lecture et d’auteurs. Il était présidé cette année par l'autrice Delphine Minoui, lauréate du Prix Les Visionnaires en 2025 pour Badjens (Seuil).

Au moment de révéler le nom de la lauréate, Delphine Minoui a remercié les auteurs en lice « de nous avoir fait partager leur vision d'un monde futuriste tantôt revisité tantôt réinventé. Nous avons ri, pleuré, vibré au fil des pages. » Au sujet de Hexa, elle salue la capacité de l'autrice à « transformer l'expérience personnelle en œuvre de fiction » à travers une « dystopie où résonne une note d'espoir ».

La lauréate Gabrielle Filteau-Chiba a lu quelques mots, se désignant comme « la sorcière moderne qui croit encore aux mots magiques, [...] l'artiste choyée aujourd'hui, qui a traversé l'Atlantique avant-hier ». Remerciant les lecteurs et le jury de l'avoir honorée, elle a clôt la cérémonie avec enthousiasme : « Vive Les Visionnaires, la forêt boréale, les femmes debout, les valeurs de la France et de la francophonie, vive le Québec libre ! »

Doté à hauteur de 5000 €, le Prix du livre Les Visionnaires a également pour objectif de sensibiliser le public aux actions portées par le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines pour promouvoir le livre et la lecture.

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Par Antoine Oury

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