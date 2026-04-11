Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie

Le groupe japonais Maruzen Junkudo, acteur majeur de la librairie avec 104 magasins au Japon à fin 2025 selon sa présentation d’entreprise, a fait entrer le principe du « share bookshelf » dans une grande surface de vente.

Depuis le 30 janvier 2026, son service cuebooks occupe un espace dédié au sein de la librairie Junkudo d’Osaka. L’information a été rapportée par Mainichi Shimbun, tandis que la société en détaille le fonctionnement sur ses propres supports.

Une micro-librairie dans la grande

Cuebooks repose sur un principe direct : louer à des particuliers ou à des collectifs un cube-bibliothèque afin d’y exposer leurs choix. L’enseigne autorise aussi la vente de zines, d’artbooks et d’autres productions éditées. Le dispositif a ouvert le 30 janvier 2026 dans la succursale d’Osaka, où l’entreprise présente 304 « pages » réparties en 17 « chapitres ».

L’accès s’organise par paliers : 3000 yens par mois pour la formule d’entrée, 5000 yens pour l’offre light, 7000 yens pour la standard et 10000 yens pour l’advanced, auxquels s’ajoute un droit initial de 5000 yens. L’entreprise prévoit aussi une formule destinée aux jeunes créateurs, un mode « une journée comme gérant » et la possibilité d’organiser gratuitement des rencontres sur place.

Ainsi, cuebooks s’adresse autant aux amateurs de lecture qu’aux personnes engagées dans la fabrication d’objets culturels. La formule transpose, dans une librairie généraliste de grande taille, des pratiques déjà visibles dans des établissements plus modestes, où des particuliers composent un assortiment et testent une relation directe avec des lecteurs-acheteurs.

Une ouverture calculée

L’enjeu tient à l’élargissement du cercle des prescripteurs : la recommandation ne descend plus seulement du libraire vers le client, elle circule aussi entre « propriétaires de rayons » et visiteurs. Maruzen Junkudo pousse cette logique jusque dans son vocabulaire, en décrivant cuebooks comme un ensemble de « petites librairies ».

Les chiffres du groupe donnent la mesure du cadre. Le segment « magasins et vente en ligne » de Maruzen CHI Holdings a généré 81,776 milliards de yens de chiffre d’affaires sur l’exercice clos en janvier 2026, pour un chiffre d’affaires consolidé de 185,053 milliards, d’après les comptes publiés sur Maruzen CHI Holdings. Dans un ensemble de cette taille, réserver une zone entière à 304 micro-espaces revient à installer, au cœur d’une grande librairie, un dispositif où sélection, vente et médiation se confondent.

L’intérêt de cuebooks tient enfin à l’assemblage de plusieurs gestes dans un même lieu : vendre un livre lu, diffuser un zine, exposer une sélection, tenir ponctuellement comptoir ou rencontre, faire exister une signature encore discrète. Ce qui se présente comme une première à cette échelle chez un grand libraire japonais prend ainsi une forme très concrète : la grande librairie conserve sa puissance d’attraction, mais elle ouvre, à l’intérieur même du magasin, des centaines de points d’entrée personnels.

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Crédits photo : Cuebooks

Par Nicolas Gary

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