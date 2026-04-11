Doki Doki Literature Club! : Google retire un jeu littéraire qui vire à l’horreur

Entre club de poésie, romance scolaire et bascule horrifique, Doki Doki Literature Club! occupe une place singulière dans les fictions interactives. Son retrait du Google Play Store, qui invoque des « thèmes sensibles », soulève une question précise : comment les grandes plateformes évaluent-elles une œuvre qui affiche ses avertissements, assume sa noirceur et revendique une écriture littéraire ?
Le 11/04/2026 à 10:50 par Clément Solym
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11/04/2026 à 10:50
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Retiré du Google Play Store le 8 avril, Doki Doki Literature Club ! a disparu d’Android après quatre mois de présence. L’éditeur Serenity Forge et le créateur Dan Salvato affirment que Google a invoqué une violation de ses conditions d’utilisation liée à la « représentation de thèmes sensibles », sans pour autant préciser le point litigieux.
Selon Team Salvato, l’adaptation iOS et Android n’avait été lancée que le 10 décembre 2025. Sur sa fiche encore accessible, Google affichait une classification « 17 ans et plus », plus de 1 million de téléchargements et environ 21.100 avis, relève Google Play. Le titre reste proposé sur iOS, Steam, Switch et consoles
Sous ses dehors de romance scolaire illustrée, l’œuvre met en scène un club d’écriture, des poèmes à composer et des personnages dont les échanges reposent sur la lecture. Mais cette entrée en matière sert de leurre : la page officielle du jeu le présente comme une « expérience d’horreur psychologique », tandis que sa fiche Steam avertit qu’il « ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement perturbées ». Pour la culture écrite, cette hybridation compte : Doki Doki Literature Club ! emprunte au roman visuel et à la métafiction.
Serenity Forge a défendu cette approche dans un communiqué : « DDLC est largement salué pour sa manière de représenter la santé mentale, en établissant un lien profond avec des joueurs du monde entier, qui s’y sentent entendus, compris et moins seuls dans leur parcours. » Le studio ajoute rechercher « une voie pour rétablir DDLC sur le Google Play Store », tout en étudiant d’autres modes de diffusion sur Android.
Dès 2021, l’équipe de Dan Salvato expliquait avoir renforcé les avertissements de contenu dans DDLC Plus, avec une liste détaillée et des alertes optionnelles en cours de partie, précise Team Salvato. Cette logique se retrouve sur Steam, où le titre cumule plus de 125.000 évaluations en anglais, dont 96 % positives. L’œuvre ne dissimulait donc ni son registre ni son intensité.
Les règles du Play Console interdisent les applications qui « favorisent l’automutilation » ou le suicide, ainsi que les représentations graphiques de violence réaliste ; elles admettent cependant la violence fictive dans le cadre d’un jeu, comme l’indique Google Play Console Help. Google n’ayant pas détaillé le passage exact du règlement retenu, la décision laisse entière la question du motif précis.
Pour l’édition, l’épisode dépasse le seul incident de plateforme. La matière première de Doki Doki Literature Club ! demeure la littérature : textes, poèmes, voix de personnages et progression par lecture.
En retirant d’Android un titre qui se présente comme un club littéraire avant de basculer vers l’horreur, Google bloque la circulation mobile d’une forme narrative située à la frontière du livre, du jeu vidéo et de la fiction expérimentale.
Crédits illustration DDLC
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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