De la guerre à la science : les livres qui éclairent notre époque

Entre sciences, histoire, société et fiction, la Booksletter de la semaine compose un panorama intellectuel dense, où chaque ouvrage éclaire une tension contemporaine. Du planétarium d’Eise Eisinga aux bombardements de Tokyo, des couvents baroques aux conflits de garde d’enfants, ces lectures interrogent les structures politiques, culturelles et sociales qui façonnent nos représentations, nos savoirs et nos héritages collectifs.
Le 11/04/2026 à 09:56 par Nicolas Gary
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11/04/2026 à 09:56
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La sélection ne juxtapose pas des livres : elle met en relation des récits qui, chacun à leur manière, déplient une part du réel. Qu’il s’agisse d’histoire des techniques, de violences de guerre, de phénomènes éditoriaux ou d’évolutions sociétales, ces textes dessinent une cartographie du monde où la connaissance se construit par contraste. Lire revient ici à circuler entre disciplines, époques et points de vue.
Quelques années avant la Révolution française, le Hollandais Eise Eisinga, fabriquant et commerçant de tissus en laine, construisit dans son salon un planétarium mécanique, toujours en activité. Il était aussi un ardent « patriote », de ces bourgeois qui luttaient pour l’instauration d’un régime démocratique dans la république des Provinces-Unies.
Machineman: De tijden van Eise Eisinga (« L’homme des machines. Les temps d’Eise Eisinga »), de Sandra Langereis, De Bezige Bij, 2025.
Le plus ancien planétarium encore en activité se trouve dans une petite ville de Frise, aux Pays-Bas. Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce n’est pas un planétarium à projection comme ceux qu’on trouve un peu partout dans le monde aujourd’hui. Son cœur est un planétaire de grande taille, un modèle mécanique du système solaire qui reproduit le mouvement des planètes en temps réel. À l’exception de quelques brèves interruptions, il n’a jamais cessé de fonctionner.
L’homme qui a conçu cette machine était un astronome amateur et un artisan de génie nommé Eise Eisinga. Ainsi que le montre Sandra Langereis dans la biographie qu’elle vient de lui consacrer, il fut aussi un brillant entrepreneur, un marchand avisé, un conseiller municipal et un député très actif, l’un des plus ardents « patriotes », ces bourgeois qui luttaient pour l’instauration d’un régime démocratique dans la république des Provinces-Unies.
Black Snow: Curtis LeMay, the Firebombing of Tokyo, and the Road to the Atomic Bomb (« Neige noire. Curtis LeMay, le bombardement incendiaire de Tokyo et la route vers la bombe atomique »), de James M. Scott, Norton, 2022.
On préfère imputer les crimes de guerre aux dictatures, mais bien sûr c’est un mythe ou, si l’on préfère, un vœu pieux. Autorisé par Churchill, le bombardement incendiaire de Hambourg la nuit du 24 juillet 1943 a causé 45 000 morts, soit plus que pendant les neuf mois du Blitz de Londres. En février 1945, le bombardement américano-britannique de Dresde, mélange de bombes explosives et incendiaires, causa plus de 25 000 morts.
Et dans la foulée, le 9 mars 1945, commença le bombardement incendiaire de Tokyo, annonçant celui de nombre d’autres villes japonaises. Pris dans un déluge de feu, 105 000 habitants de la capitale ont péri ; au total ce sont 330 000 Japonais qui succombèrent sous les bombes incendiaires entre mars et juillet, à quoi il faut ajouter 373 000 blessés, rapporte Joshua Hammer dans la New York Review of Books. Hiroshima et Nagasaki, décidés dans la foulée, ont fait passer au second plan cette tragédie, racontée avec force détails dans le livre de James M. Scott.
Instrucción de novicias. Vidas del convento barroco para guiar tu presente (« Instruction des novices. Vies du couvent baroque pour guider ton présent »), d’Ana Garriga et Carmen Urbita, Blackie Books, 2026.
La « nonne-mania » est une expression qui nous arrive d’Espagne. La figure de la bonne sœur fait son retour en grâce dans la pop culture. Sur la pochette de son dernier album, Lux, le plus écouté des albums en espagnol dans le monde, la chanteuse catalane Rosalía porte un voile blanc de religieuse.
Sur les réseaux, le podcast d’Ana Garriga et Carmen Urbita, spécialistes de la littérature du siècle d’or, Las hijas de Felipe (« Les filles de Philippe », allusion au roi d’Espagne Philippe II), lancé pendant la pandémie, est devenu un phénomène culturel. Le leitmotiv : « Tout ce qui t’arrive est déjà arrivé à une religieuse des XVIe ou XVIIe siècles ». Leur livre Instrucción de novicias, qui vient d’être publié en Espagne et déjà traduit en sept langues, constitue un phénomène éditorial.
By Flesh and Toil: How Sex, Race, and Labor Shaped the Early French Empire (« Par la chair et le labeur. Comment le sexe, la race et le travail ont donné forme à l’empire colonial français »), de Mélanie Lamotte, Harvard University Press, 2026.
Encore une exception française : à l’orée du XVIIe siècle, le sexe interracial a joué un rôle majeur dans les débuts de la conquête coloniale. La France, en effet, à la différence de ses concurrents européens, n’a pas envoyé outre-mer de grandes flottes chargées de troupes ou de colons.
Comme l’expose l’historienne de Cambridge Mélanie Lamotte, les populations chassées de France par les persécutions religieuses étaient peu nombreuses, tandis que les aventuriers embarqués pour la Nouvelle-France ou la France antarctique voulaient s’enrichir au plus vite et rentrer chez eux. C’est pourquoi leur rapprochement avec les femmes indigènes était non seulement toléré, mais encouragé, car il permettait d’atteindre plusieurs objectifs.
Custody: The Secret History of Mothers (« Garde. L’histoire secrète des mères »), de Lara Feigel, William Collins, 2026.
Quand deux parents se déchirent, l’enfant devient souvent une arme. Ou un otage. Et une victime supplémentaire. Qui aura la garde ? Au tribunal d’en décider. « Il y a des gagnants et des perdants ; le prix est l’enfant », écrit Lara Feigel, professeure au King’s College, une université londonienne. Elle-même s’est battue pour avoir la garde de ses deux enfants et n’a obtenu gain de cause que pour l’un d’eux.
Elle présente sept cas de femmes plus ou moins célèbres qui se sont battues pour faire reconnaître ce droit, en France notamment George Sand. Et relate le mouvement en retour de pères fâchés que l’on privilégie la mère. En rendant compte de ce livre, The Economist ajoute quelques données statistiques : aux États-Unis, la proportion d’enfants vivant avec un parent seul après un divorce est près de cinq fois plus grande que dans les années 1960.
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Portrait : Eise Eisinga de 1827, peint par Willem Bartel van der Kooi
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Au cœur de ce nouveau texte, une question traverse l’ensemble du récit : que peut encore l’écriture dans un monde en ruine ? Jeanne, hantée par les voix de son passé et marquée par le traumatisme d’un viol collectif, évolue dans un univers dominé par la violence contemporaine - guerres, massacres, indifférence généralisée.
08/04/2026, 17:47
Pour bon nombre d’éditeurs, elle est devenue un nom qui compte. Pour ses abonnés, une voix familière. Pour le monde du livre, un symptôme de notre époque. Sur Instagram, Estelle Derouen, mieux connue sous le pseudonyme mademoisellemoncoeur, s’est imposée comme l’une des influenceuses littéraires francophones les plus suivies et les plus prescriptrices de ces dernières années.
08/04/2026, 15:53
Avec Devenir soi, Nicky Doll retrace un parcours d’émancipation où l’enfance, l’exil, la honte sociale, la scène drag et la conquête d’une voix propre s’enchaînent sans folklore inutile. Entre récit personnel, réflexion sur les normes et adresse à la jeunesse queer, le livre montre comment une identité se construit par déplacements, chocs, essais et reprises de pouvoir sur soi.
07/04/2026, 16:36
Dans Fearful, Lauren Roberts (trad. Marie Demay) déplace son univers en une zone plus sombre et mélancolique. En donnant la parole à une Mort ironique, solitaire et curieuse des vivants, elle bâtit un roman où la fantasy romantique se charge d’enjeux politiques et intimes. Pouvoir empoisonné, héritage corrompu : le livre séduit par sa voix singulière, malgré quelques effets de style trop appuyés.
07/04/2026, 15:23
Roman d’exil, de désir et de culpabilité, La prochaine fois que je te vois, je te tue (trad. Christilla Vasserot) avance au bord du gouffre avec une voix qui mêle sarcasme, panique et tendresse vénéneuse. Paulina Flores suit une narratrice chilienne à Barcelone, prise entre une histoire d’amour toxique, une amie décidée à mourir et une conscience qui transforme chaque détail en scène de crise. Une fiction nerveuse, drôle et profondément instable, qui sonde aussi l’épreuve de la solitude.
07/04/2026, 15:02
Avec Seul en mer, Richard J. King ne raconte pas seulement des traversées en solitaire : il remonte aux ressorts intimes, politiques et littéraires de ces départs vers le large. De Joshua Slocum à Ann Davison, son essai montre que l’océan ne sert pas de décor à l’exploit, mais de révélateur. Une histoire de la mer, de l’écriture et du face-à-face avec soi-même.
03/04/2026, 12:25
Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.
03/04/2026, 12:02
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