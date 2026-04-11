Face à la précarité structurelle des auteurs, revient l'idée de créer un statut d’« intermittents de l’écrit », inspiré de celui du spectacle, afin de garantir un revenu stable et une reconnaissance professionnelle. Cette tribune met en lumière une économie fragilisée où les écrivains, pourtant au cœur de la chaîne du livre, peinent à vivre de leur activité. Par Mathias de Breyne.
Le 11/04/2026 à 09:47 par Auteur invité
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11/04/2026 à 09:47
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Le concept est simple : calquer le statut d'intermittents de l'écrit sur le statut d'intermittents du spectacle. On parle d'une révolution culturelle ! Sans mauvais jeu de mot. Les auteurs sont en économie de guerre toute l'année, toute leur Vie ! Qui s'en préoccupe ?
Ce statut permettra d'avoir un revenu mensuel garanti, en dehors des droits d'auteurs irréguliers et pas assez conséquents pour vivre de ce métier d'écrivain. Sorte de revenu universel culturel, pour la création. Les auteurs doivent avoir un second emploi - alors qu'écrire est une vocation, un métier en soi - contrairement aux intermittents du spectacle qui se concentrent sur leur seul et unique métier car ils ont un revenu minimum mensuel garanti.
De nombreux auteurs sont au RSA (comme les agriculteurs), sous le seuil de pauvreté. Autant leur créer un statut d'intermittents de l'écrit avec un minimum garanti mensuel, et par ce biais leur apporter une reconnaissance. De nombreux auteurs vivent à crédit, empruntent ici et là, crédit à la consommation, crédit renouvelable, ils s'endettent... comme la France ! Mais justement au prix de leur vocation, de leur valeur.
De nombreux auteurs sont obligés de travailler par intermittence (quand ils trouvent du travail) dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'écrit et les livres. Tout comme les agriculteurs nous nourrissent, les auteurs nourrissent l’esprit de leurs concitoyens. Leur apporte un moment de réflexion, d'imagination, de bonheur, de loisir...
HUMEUR - “Auteurs, renversons les tables de dédicaces !”
Les auteurs font vivre de nombreux salariés de l'édition, bibliothèques, librairie, diffusion, distribution, imprimeurs, producteurs, cinémas, journalistes... Toutes ces personnes vivent grâce aux livres : mais pas les auteurs ! Si demain il n'y a plus de livres, de nombreuses personnes se retrouveront au chômage. Les auteurs via leurs écrits génèrent des capitaux financiers conséquents dans l'économie française.
Les auteurs font partie du patrimoine culturel Français et génèrent beaucoup de joie et culture, d'éducation et d'esprit critique auprès des familles, enfants, adultes, lecteurs, lectrices... qui empruntent leurs livres en bibliothèque et les achètent en librairie ou en ligne. Les auteurs sont célébrés au Festival du Livre à Paris, dans la presse et ailleurs mais on ne se préoccupe pas de leur quotidien. Le livre devient un objet en soi, un produit (quasi financier). Son origine n'a pas d'importance.
Son histoire n'intéresse personne. On ne parle jamais de la situation des auteurs. De leur condition de Vie. Seulement de leurs livres. Depuis la loi du prix unique du livre, et ça date,1981, et le statut d'intermittents du spectacle, il n'y a eu aucun autre projet de loi autour de la Culture aussi crucial que ce Statut d'intermittents de l'écrit : une loi qui va de soi, logique & sensée, et elle marquera une époque.
Il y a des milliers de personnes qui oeuvrent dans l'ombre pour la Culture, et ici en l'occcurence la littérature, et ne sont pas prises en compte. Le statut d'intermittents du spectacle n'a pas vu le jour en un jour, le statut d'intermittents de l'écrit empruntera le même chemin escarpé & accidenté.
Les mauvaises langues vont parler du déficit et de la dette de la France, pourtant si on a pu créer le statut d'intermittents du spectacle, on pourra créer le statut d'intermittents de l'écrit qui en soi ne sera pas très onéreux. D'ailleurs le RSA des nombreux auteurs qui ne le toucheront donc plus et bénificieront à la place de ce statut, viendrait en quelques sortes équilibrer la création du statut.
Mais quoiqu'il en soit, pour le domaine de la Culture, on ne devrait pas compter ! Cette loi, dont le statut protègera les auteurs au sens large mais aussi tous les métiers indépendants de l'écrit, du livre et de l'édition comme les traducteurs littéraires, correcteurs et illustrateurs qui travaillent avec des éditeurs, sera une grande justice sociale, une reconnaissance du travail accompli et de l'importance du rôle joué par les auteurs dans le paysage culturel Français.
Et ce sera une première Européenne et mondiale. Statut qui pourrait d'ailleurs devenir Européen. Une loi qui devrait être votée à l'unanimité par tous les députés, peu importe leur bord politique. Vous imaginez la portée symbolique & politique de cette loi ! Une opportunité de remettre le social au cœur du sujet sociétal. Ce statut a tellement de sens, de logique, on se demande pourquoi aucun ministre de la Culture n'en a eu l'idée avant. C'est comme d'habiture, les bonnes idées doivent venir du terrain !
J'ai donc entamé la discussion avec des députées qui s'intéressent à ce projet de loi. Elles en ont d'ailleurs parlé à l'ancienne ministre de la culture qui a botté en touche, manque de vision ! Et entre temps il y a eu la dissolution... La discussion se poursuivra-t-elle ou devra- t-on attendre 2027... Je vous en parlerai dans un prochain épisode (article).
Je vais d'ici là proposer mon projet de lois aux candidats à la présidentielle, qu'ils l'ajoutent dans leur programme ! Il est temps de créer le statut d'intermittents de l'écrit pour que les écrivains ne soient plus en économie de guerre (de galère!) mais en économie de création !
Mathias de Breyne, écrivain en économie de guerre
Crédits photo : Réalité sortie de secours, par Marc Antoine Mathieu (Angoulême) - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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23/03/2026, 15:32
On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
23/03/2026, 11:25
Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.
22/03/2026, 09:51
On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
19/03/2026, 15:44
Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.
18/03/2026, 17:55
Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
17/03/2026, 18:06
Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.
14/03/2026, 18:09
Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
13/03/2026, 15:37
Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.
12/03/2026, 12:34
Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.
10/03/2026, 12:08
Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.
10/03/2026, 10:16
Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
09/03/2026, 13:58
Alors comme ça, Emmanuel Macron aime poser avec des livres de la maison Gallimard – et plus particulièrement l'édition Quarto, Résider sur la terre. Œuvres choisies de Pablo Neruda ? invité dans les bureaux de l’Élysée : manuel de survie poétique pour un président en fin de cycle
07/03/2026, 08:00
Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
06/03/2026, 14:53
Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.
05/03/2026, 17:22
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
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