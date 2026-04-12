Haute Provence : 24 Belles Balades, des itinéraires entre Verdon, Lure et Mercantour

C’est une Provence sauvage, minérale et vibrante, où chaque sentier raconte une histoire de vent, d’eau et de pierre. Chaque balade est une immersion dans la nature, entre faune discrète, flore parfumée et paysages à couper le souffle.

Ce guide Belles Balades vous emmène à la découverte de ce territoire d’exception à travers 24 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous : des plateaux du Valensole aux falaises du Verdon, des forêts du Laverq aux sommets du Mercantour, des villages perchés du Luberon aux pâturages de la montagne de Lure.

Les éditions Belles Balades permettent d’en lire un extrait avant sa sortie :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » dévoilent les secrets des espèces emblématiques — chamois, lézard vert, rapaces, libellules… – et décryptent les grandes forces naturelles qui sculptent les reliefs. Le carnet du naturaliste, richement illustré, permet d’identifier oiseaux, mammifères et plantes rencontrés au fil des pas.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez-vous géolocaliser, et explorez même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Des gorges du Verdon au massif du Chambeyron, des Pénitents des Mées aux lacs suspendus du Mercantour, la Haute Provence révèle toute la diversité de ses visages. Entre ciel et pierre, senteurs et silence, elle offre à qui sait marcher un spectacle toujours renouvelé.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com