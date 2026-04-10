Défait par les bibliothécaires, Trump s'attaque encore à leur budget

Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
Le 10/04/2026 à 16:18 par Antoine Oury
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10/04/2026 à 16:18
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En mars 2025, quelques semaines seulement après son investiture, le 47e président des États-Unis signait l'ordre exécutif 14238, baptisé « Poursuivre la réduction de la bureaucratie fédérale », qui visait à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales créées par le Congrès, en les supprimant purement et simplement.
Parmi celles-ci figuraient l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), organisme chargé de financer et de soutenir 125.000 bibliothèques et 35.000 musées à travers le pays, la Minority Business Development Agency (MBDA), qui accompagne les entreprises détenues par des minorités, mais aussi le Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS), service indépendant spécialisé dans la médiation des conflits du travail.
L’administration justifiait ce décret par la nécessité de réduire la bureaucratie fédérale, d’éliminer ce qu’elle considère comme des fonctions gouvernementales non essentielles, et de recentrer les missions des agences sur les obligations légales définies par le Congrès. Elle mettait aussi en avant la volonté d’« efficacité », de patriotisme, et de limiter les financements jugés idéologiques.
En imposant dès la signature à ces agences de fonctionner avec une « présence minimale », l'administration Trump avait provoqué des licenciements et des mises en congé administratif, le gel de subventions et l'arrêt brutal de nombreux programmes.
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Cette décision avait été attaquée en justice par une coalition de 21 procureurs généraux d'État d'une part, et l'American Library Association (Association des bibliothécaires américains) et l'AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees, puissant syndicat américain de travailleurs du secteur public) d'autre part.
La première action en justice avait rapidement donné lieu à une injonction préliminaire suspendant les effets de la décision présidentielle. Le jugement sur le fond l'avait ensuite changé en injonction permanente, le juge John J. McConnell, dans sa décision, estimant que Trump, en signant ce décret, avait purement et simplement violé le principe de séparation des pouvoirs, indispensable dans une démocratie digne de ce nom.
L'administration Trump avait fait appel de la décision de la cour de district des États-Unis pour le district de Rhode Island en janvier dernier, suggérant que le match n'était pas fini, au tribunal. Ce lundi 6 avril, le gouvernement a finalement jeté les armes, en signant un accord validé par la justice fédérale.
Dans un communiqué, Sam Helmick, président de l'American Library Association, s'est félicité : « L'action d'aujourd'hui enterre définitivement l'ordre exécutif du président Trump, qui menaçait d'innombrables services mis à la disposition de tous ceux et celles qui entrent dans l'une de nos 115.000 bibliothèques publiques, scolaires ou universitaires. »
« Toutefois, nous n'oublions pas que le président Trump demande toujours au Congrès de mettre un terme aux financements de l'IMLS. Cette décision appartient désormais aux membres du Congrès. Les soutiens des bibliothèques doivent appeler celui-ci à protéger l'avenir de l'IMLS », ajoute Helmick.
En effet, comme le relève Publisher's Weekly, la proposition de budget fédéral pour l'année 2027 réduit à nouveau à zéro les crédits de l'IMLS, ainsi que ceux d'un programme scolaire dédié à la lecture, Innovative Approaches to Literacy (IAL).
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Ce même budget couperait par ailleurs les finances de deux autres agences, la National Endowment for the Humanities et la National Endowment for the Arts, qui accordent des subventions, respectivement, à des projets de recherche et à des projets artistiques. Rappelons que l'administration Trump a tenté d'orienter les modes d'attribution de ses aides, en excluant les artistes qui souhaitent aborder des sujets relatifs à la diversité, à l'équité et à l'inclusion.
« Nous ne sommes pas surpris que le budget de la Maison-Blanche pour 2027 prévoie la suppression totale du financement de l'IMLS et de l'IAL », a indiqué Sam Helmick à PW. « Les intentions du président concernant l'IMLS étaient déjà claires l'année dernière, avec l'ordre exécutif visant à démanteler l'IMLS et à lui retirer tout financement. Son budget pour l'exercice 2027 s'inscrit dans une habitude, lorsqu'il avait proposé de supprimer l'IMLS à l'occasion des quatre années de son premier mandat. »
Photographie : Donald Trump, en janvier 2026 (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.
07/04/2026, 12:28
Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.
07/04/2026, 11:55
Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».
07/04/2026, 10:45
Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?
07/04/2026, 10:19
Réparer le langage publie Plongez ! un nouveau recueil de 7 histoires courtes écrites par 173 lycéens. L'association lance cette collecte pour finaliser la publication et déployer une large diffusion de ce livre auprès du plus grand nombre de jeunes éloignés du livre et de la lecture.
07/04/2026, 10:09
Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.
07/04/2026, 09:51
Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.
06/04/2026, 10:02
Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.
06/04/2026, 10:00
Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.
05/04/2026, 10:10
La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?
04/04/2026, 11:14
Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.
04/04/2026, 09:00
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’univers d’Astérix s’apprête à investir à la fois les salles de cinéma et les librairies. Le 2 décembre prochain, la sortie du film d’animation Astérix et le Royaume de Nubie sera accompagnée d’un ouvrage illustré pensé comme un prolongement éditorial du long-métrage.
03/04/2026, 18:22
La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
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