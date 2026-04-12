Béarn : 20 Belles Balades, un guide illustré pour explorer les Pyrénées béarnaises

Ce guide vous invite à explorer cette terre de caractère à travers 20 itinéraires soigneusement choisis, accessibles à tous, pour découvrir ses paysages, sa faune et sa flore, mais aussi l’âme de ses habitants.

Des marmottes du cirque d’Anéou aux isards du lac d’Estaens, des hêtraies profondes d’Artouste aux panoramas spectaculaires de la Pierre Saint-Martin, chaque balade révèle une facette du Béarn authentique.

Vous traverserez des estives vivantes où résonnent les sonnailles des troupeaux, longerez les vignobles dorés de Jurançon, suivrez les rivières limpides du gave d’Ossau ou les chemins d’ombres du bois du Bager.

Les éditions Belles Balades offrent un premier regard sur l’ouvrage avec un extrait inédit :

Conçu par des naturalistes passionnés, le guide offre bien plus qu’un simple itinéraire : des pages illustrées pour identifier les espèces locales, des rubriques « Face à face » pour rencontrer les animaux emblématiques, des « Plein champ » pour comprendre les paysages, et un carnet du naturaliste riche d’explications claires et précises.

Les cartes détaillées, les photographies inspirantes et les conseils pratiques font de chaque sortie une expérience à la fois sûre, ludique et enrichissante.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, embarquez le guide entier dans votre poche : laissez-vous géolocaliser, survolez les itinéraires en 3D, écoutez le chant des oiseaux en scannant leurs silhouettes, suivez les étapes et les observations sur le terrain, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com