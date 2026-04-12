Basse-Normandie : 25 Belles Balades, une immersion entre histoire et nature préservée

Ce guide Belles Balades vous invite à explorer ce territoire contrasté — où l’histoire et la nature dialoguent à chaque pas — à travers 25 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous et empreints de sérénité.

Entre dunes, bocages et vallées profondes, laissez-vous guider sur les sentiers des marais du Cotentin, du Mont-Saint-Michel, de la Suisse normande ou du Parc naturel régional Normandie-Maine.

Ici, les landes abritent les busards et les engoulevents, les prairies humides accueillent les cigognes et les phoques veaux-marins, et les forêts bruissent du passage discret du chevreuil. Chaque balade vous ouvre les portes d’un univers vivant où se mêlent patrimoine, lumière et silence.

Les éditions Belles Balades permettent d’en lire un extrait avant sa sortie :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » invitent à observer les espèces emblématiques et à comprendre les paysages, tandis que le carnet naturaliste aide à reconnaître plantes, oiseaux et mammifères.

Illustré de photographies inspirantes, de cartes précises et d’informations pratiques, ce guide accompagne aussi bien les promeneurs curieux que les naturalistes en herbe.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, partez plus loin : survolez les parcours en 3D, laissez-vous géolocaliser, écoutez les chants d’oiseaux, découvrez anecdotes et secrets d’experts, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Des caps battus par le vent de la Hague aux vallons boisés du Maine, la Basse-Normandie s’offre comme un véritable écrin naturel, empreint d’histoire, de lumière et d’émotion. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com