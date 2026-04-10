Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Valérie Perrin, voilà un souffle nouveau dans les 200 meilleures ventes établies par notre partenaire. Juste à sa suite, Joël Dicker affiche 17.825 ventes d’Un animal sauvage, quand Guillaume Musso avec Quelqu’un d’autre suit la tendance en alignant 17.154 titres écoulés.

Évidemment, Le Crime du paradis se positionne en 4e place, mais avec 13.903 tomes vendus. Et si Musso réalise un doublé, Bernard Minier reste également fidèle au poste : H s’écoule à 13.625 tomes et Lucia tome 3 : ruptures à 11.252 exemplaires.

Et puis voilà que Freida McFadden repointe le bout de son nez, après un coming-out médiatique de haute voltige. La Locataire (trad. Karine Xaragai) convainc 10.475 lectrices et lecteurs. Et la romancière laisse une 8e place amplement méritée à Maud Ankaoua : Tu m’avais promis tient les siennes auprès du lectorat avec 9172 ventes.

Mais la phénoménale Femme de ménage repointe le bout de son balai avec La femme de ménage voit tout, qui place quand même 9089 exemplaires en 9e place. Et le top 10 se ferme avec l'entrée directe de Mariposa tome 1, de Azra Reed et quelques 8904 volumes. La romance a encore de beaux jours devant elle…

Avec 59 nouveaux entrants dans le top 200 des meilleures ventes, la semaine affiche une vraie dynamique et un renouvellement assez massif des ouvrages. Notable : seuls quatre ouvrages conservent leur place, à savoir Lucia tome 3 : ruptures (2e), La femme de ménage (11e), La femme de ménage t.2 ; les secrets de la femme de ménage (12e) et One piece — édition originale tome 111 (65e).

Valérie Perrin explose donc les compteurs en entrant à première place illico, mais notons que David Foenkinos (Je suis drôle) arrive en 18e place, Frédéric Beigbeder prend la 82e position pour Ibiza a bien changé. Pourquoi ne pas aller à Fécamp dans ce cas pour le dépaysement ?

La cabriole de la semaine, c’est l’ouvrage collectif Guide rouge Michelin : France & Monaco qui le subit avec 139 places de perdues pour s’installer à la 198e position. Et, anecdote pour les gourmands que les chocolats de Pâques ont écœurés, la 200e position est prise par Jean et Margot Le Moal avec Bretzel et beurre sale tome 7 ; plonger n’est pas jouer.

Côté marché, la semaine 14 est assez brillante : 2,548 millions de livres vendus, soit 7 % de mieux que l’an passé en volume. Et 60,324 millions € en valeur, soit 5 % de plus qu’en 2026. Côté volume, le top 200 représente 11 % des ventes totales et 13 % du chiffre d’affaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

ANALYSE - Marché du livre au 1er trimestre 2026 : ce que disent les chiffres

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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