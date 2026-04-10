Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot.
Le 10/04/2026 à 15:43 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/04/2026 à 15:43
0
Commentaires
0
Partages
Valérie Perrin, voilà un souffle nouveau dans les 200 meilleures ventes établies par notre partenaire. Juste à sa suite, Joël Dicker affiche 17.825 ventes d’Un animal sauvage, quand Guillaume Musso avec Quelqu’un d’autre suit la tendance en alignant 17.154 titres écoulés.
Évidemment, Le Crime du paradis se positionne en 4e place, mais avec 13.903 tomes vendus. Et si Musso réalise un doublé, Bernard Minier reste également fidèle au poste : H s’écoule à 13.625 tomes et Lucia tome 3 : ruptures à 11.252 exemplaires.
Et puis voilà que Freida McFadden repointe le bout de son nez, après un coming-out médiatique de haute voltige. La Locataire (trad. Karine Xaragai) convainc 10.475 lectrices et lecteurs. Et la romancière laisse une 8e place amplement méritée à Maud Ankaoua : Tu m’avais promis tient les siennes auprès du lectorat avec 9172 ventes.
Mais la phénoménale Femme de ménage repointe le bout de son balai avec La femme de ménage voit tout, qui place quand même 9089 exemplaires en 9e place. Et le top 10 se ferme avec l'entrée directe de Mariposa tome 1, de Azra Reed et quelques 8904 volumes. La romance a encore de beaux jours devant elle…
Avec 59 nouveaux entrants dans le top 200 des meilleures ventes, la semaine affiche une vraie dynamique et un renouvellement assez massif des ouvrages. Notable : seuls quatre ouvrages conservent leur place, à savoir Lucia tome 3 : ruptures (2e), La femme de ménage (11e), La femme de ménage t.2 ; les secrets de la femme de ménage (12e) et One piece — édition originale tome 111 (65e).
Valérie Perrin explose donc les compteurs en entrant à première place illico, mais notons que David Foenkinos (Je suis drôle) arrive en 18e place, Frédéric Beigbeder prend la 82e position pour Ibiza a bien changé. Pourquoi ne pas aller à Fécamp dans ce cas pour le dépaysement ?
La cabriole de la semaine, c’est l’ouvrage collectif Guide rouge Michelin : France & Monaco qui le subit avec 139 places de perdues pour s’installer à la 198e position. Et, anecdote pour les gourmands que les chocolats de Pâques ont écœurés, la 200e position est prise par Jean et Margot Le Moal avec Bretzel et beurre sale tome 7 ; plonger n’est pas jouer.
Côté marché, la semaine 14 est assez brillante : 2,548 millions de livres vendus, soit 7 % de mieux que l’an passé en volume. Et 60,324 millions € en valeur, soit 5 % de plus qu’en 2026. Côté volume, le top 200 représente 11 % des ventes totales et 13 % du chiffre d’affaires.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
ANALYSE - Marché du livre au 1er trimestre 2026 : ce que disent les chiffres
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 26/03/2026
586 pages
10,30 €
Paru le 26/03/2026
540 pages
XO Editions
22,90 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 12/03/2026
388 pages
Eyrolles
20,90 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 01/04/2026
449 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 27/03/2026
48 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 02/04/2026
Editions Ki-oon
12,95 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 02/04/2026
192 pages
Editions Gallimard
29,90 €
Paru le 11/03/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 01/04/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 05/03/2026
473 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 05/03/2026
32 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 05/03/2026
24 pages
Les Livres du Dragon d'Or
6,95 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 02/04/2026
200 pages
Editions Ki-oon
7,20 €
Paru le 25/03/2026
229 pages
Kazé Editions
7,15 €
Paru le 18/03/2026
224 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 10/03/2021
20 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 16/03/2017
24 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 18/03/2026
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 19/03/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 04/03/2026
416 pages
J'ai lu
8,50 €
Paru le 01/04/2026
496 pages
Actes Sud Editions
9,90 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 04/03/2026
258 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 01/04/2026
526 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 01/04/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 11/03/2026
432 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 01/04/2026
264 pages
Calmann-Lévy
19,90 €
Paru le 04/03/2015
30 pages
Hachette
2,90 €
Paru le 18/03/2026
198 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 02/04/2026
190 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 23/02/2022
40 pages
Hachette
2,90 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 04/03/2026
445 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/04/2026
700 pages
Editions Gallimard
26,90 €
Paru le 02/04/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 11/03/2026
240 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 04/03/2026
400 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 01/04/2026
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 03/07/2013
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 04/03/2026
601 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 04/03/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,50 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 02/03/2016
29 pages
Hachette
5,50 €
Paru le 21/02/2024
40 pages
Hachette
6,90 €
Paru le 03/04/2026
360 pages
Palémon
11,00 €
Paru le 26/03/2026
445 pages
Michel Lafon
20,95 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/04/2026
496 pages
Charleston éditions
20,90 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 25/02/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 01/04/2026
211 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 18/03/2026
320 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 19/02/2026
14 pages
Editions Gründ
12,00 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 12/02/2026
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 01/04/2026
400 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 04/03/2026
16 pages
Bayard jeunesse
2,90 €
Paru le 11/03/2026
403 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 01/04/2026
430 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 01/04/2026
608 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 25/03/2026
45 pages
Jungle
3,00 €
Paru le 03/07/2013
194 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 12/03/2026
888 pages
12,10 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 25/02/2026
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 05/03/2026
592 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/04/2026
175 pages
Editions Télémaque
19,00 €
Paru le 25/03/2026
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 25/03/2026
46 pages
Editions Auzou
3,00 €
Paru le 25/03/2026
64 pages
Vents d'Ouest
3,00 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 29/02/2024
8 pages
Nathan
7,40 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 01/04/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 05/03/2026
10 pages
Nathan
10,99 €
Paru le 23/02/2024
12 pages
Editions Auzou
9,95 €
Paru le 18/02/2026
696 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 01/04/2026
196 pages
Pika Edition
7,70 €
Paru le 08/01/2026
960 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 18/03/2026
276 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 25/03/2026
208 pages
Grasset & Fasquelle
18,00 €
Paru le 06/05/2021
416 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 05/02/2026
672 pages
10/18
11,40 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 02/04/2026
782 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 06/03/2025
24 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 12/02/2026
444 pages
9,90 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 14/01/2026
398 pages
Les Léonides
21,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 11/02/2026
48 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 03/01/2019
10 pages
Nathan
7,40 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
27,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/02/2026
336 pages
Points
8,95 €
Paru le 18/03/2020
12 pages
Editions Milan
12,50 €
Paru le 18/03/2026
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 05/03/2026
608 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/03/2026
656 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 06/03/2026
256 pages
Points
8,40 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 05/03/2026
240 pages
8,40 €
Paru le 06/03/2025
10 pages
Editions Gründ
7,95 €
Paru le 12/02/2026
10 pages
Editions Auzou
13,95 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 29/02/2024
10 pages
Nathan
8,95 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 04/03/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 12/02/2026
208 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 01/04/2026
208 pages
Bamboo Editions
7,95 €
Paru le 04/03/2022
20 pages
Editions Auzou
10,95 €
Paru le 06/03/2025
40 pages
Usborne
7,50 €
Paru le 02/04/2026
260 pages
8,90 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 25/03/2026
640 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 02/04/2026
278 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 03/07/2013
188 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 11/03/2026
68 pages
L'Ecole des Loisirs
15,00 €
Paru le 06/03/2025
10 pages
Editions Gründ
14,95 €
Paru le 11/02/2026
32 pages
Hachette
6,95 €
Paru le 02/12/2015
78 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 12/02/2026
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 18/03/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 19/10/2022
384 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 08/01/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 12/02/2026
40 pages
Editions Auzou
8,95 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 18/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 18/03/2026
128 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 01/04/2026
541 pages
Hauteville
24,95 €
Paru le 19/09/2013
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 13/03/2025
10 pages
Nathan
10,99 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 29/02/2024
8 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 11/03/2026
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 02/04/2026
128 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 26/02/2026
10 pages
Editions Gallimard
13,50 €
Paru le 25/03/2026
40 pages
Editions de la Gouttière
3,00 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 03/03/2020
28 pages
Hachette
5,95 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 07/03/2002
187 pages
Dargaud
3,00 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 02/04/2026
Editions Ki-oon
11,30 €
Paru le 20/03/2026
1278 pages
Michelin
35,00
Commenter cet article