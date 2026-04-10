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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Economie

Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

Le 10/04/2026 à 15:43 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/04/2026 à 15:43

Nicolas Gary

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Valérie Perrin, voilà un souffle nouveau dans les 200 meilleures ventes établies par notre partenaire. Juste à sa suite, Joël Dicker affiche 17.825 ventes d’Un animal sauvage, quand Guillaume Musso avec Quelqu’un d’autre suit la tendance en alignant 17.154 titres écoulés.

Évidemment, Le Crime du paradis se positionne en 4e place, mais avec 13.903 tomes vendus. Et si Musso réalise un doublé, Bernard Minier reste également fidèle au poste : H s’écoule à 13.625 tomes et Lucia tome 3 : ruptures à 11.252 exemplaires.

Et puis voilà que Freida McFadden repointe le bout de son nez, après un coming-out médiatique de haute voltige. La Locataire (trad. Karine Xaragai) convainc 10.475 lectrices et lecteurs. Et la romancière laisse une 8e place amplement méritée à Maud Ankaoua : Tu m’avais promis tient les siennes auprès du lectorat avec 9172 ventes.

Mais la phénoménale Femme de ménage repointe le bout de son balai avec La femme de ménage voit tout, qui place quand même 9089 exemplaires en 9e place. Et le top 10 se ferme avec l'entrée directe de Mariposa tome 1, de Azra Reed et quelques 8904 volumes. La romance a encore de beaux jours devant elle…

Avec 59 nouveaux entrants dans le top 200 des meilleures ventes, la semaine affiche une vraie dynamique et un renouvellement assez massif des ouvrages. Notable : seuls quatre ouvrages conservent leur place, à savoir Lucia tome 3 : ruptures (2e), La femme de ménage (11e), La femme de ménage t.2 ; les secrets de la femme de ménage (12e) et One piece — édition originale tome 111 (65e).

Valérie Perrin explose donc les compteurs en entrant à première place illico, mais notons que David Foenkinos (Je suis drôle) arrive en 18e place, Frédéric Beigbeder prend la 82e position pour Ibiza a bien changé. Pourquoi ne pas aller à Fécamp dans ce cas pour le dépaysement ?

La cabriole de la semaine, c’est l’ouvrage collectif Guide rouge Michelin : France & Monaco qui le subit avec 139 places de perdues pour s’installer à la 198e position. Et, anecdote pour les gourmands que les chocolats de Pâques ont écœurés, la 200e position est prise par Jean et Margot Le Moal avec Bretzel et beurre sale tome 7 ; plonger n’est pas jouer.

Côté marché, la semaine 14 est assez brillante : 2,548 millions de livres vendus, soit 7 % de mieux que l’an passé en volume. Et 60,324 millions € en valeur, soit 5 % de plus qu’en 2026. Côté volume, le top 200 représente 11 % des ventes totales et 13 % du chiffre d’affaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

/uploads/images/la-saga-la-plus-redoutable-de-l-annee-continue-sa-razzia-69579c770a2ba608876721-69bd251cc63b4284009327.jpg

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

ANALYSE - Marché du livre au 1er trimestre 2026 : ce que disent les chiffres

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Tata

Valérie Perrin

Paru le 01/04/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

540 pages

XO Editions

22,90 €

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

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La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

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Mariposa Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

449 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

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Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

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Edistat

Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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So Help Me God!

Iouri Jigounov, Yves Sente

Paru le 27/03/2026

48 pages

Dargaud

13,95 €

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Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot, Judith Perrignon

Paru le 17/02/2026

313 pages

Flammarion

22,50 €

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Avec la nouvelle Statue for Sein

Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Mei Hachimoku trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

12,95 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, MinaLima

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

29,90 €

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 8

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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T'choupi et les oeufs de Pâques

Thierry Courtin

Paru le 05/03/2026

32 pages

Nathan

6,30 €

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Pour les fans !

Netflix trad. Angela Song

Paru le 05/03/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Le majik anti-monde

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. David Le Quéré

Paru le 02/04/2026

200 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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Kaiju n°8 Tome 16

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 25/03/2026

229 pages

Kazé Editions

7,15 €

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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P'tit Loup fête Pâques

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 10/03/2021

20 pages

Editions Auzou

5,99 €

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T'choupi cherche les oeufs de Pâques

Thierry Courtin

Paru le 16/03/2017

24 pages

Nathan

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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

15,95 €

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Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

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Le prieur de Bethléem

Yasmina Khadra

Paru le 04/03/2026

258 pages

Flammarion

21,00 €

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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The Whisperer

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

526 pages

Editions ESI

17,90 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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Fairy Tail - 100 years quest Tome 21

Hiro Mashima, Atsuo Ueda trad. Thibaud Desbief

Paru le 01/04/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

264 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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Les Monsieur Madame fêtent Pâques

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves trad. Anne Marchand Kalicky

Paru le 04/03/2015

30 pages

Hachette

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Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Frieren Tome 15

Tsukasa Abe, Kanehito Yamada trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

190 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Les Monsieur Madame et le Lapin de Pâques

Hargreaves-a, Roger Hargreaves, Adam Hargreaves

Paru le 23/02/2022

40 pages

Hachette

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

19,50 €

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When the Moon Hatched

Sarah A. Parker trad. Laurence Le Charpentier

Paru le 02/04/2026

700 pages

Editions Gallimard

26,90 €

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Phantom Busters Tome 5

Neoshoco trad. Damien Guinois

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

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Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Aventure à Erbaf

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

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Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

7,20 €

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Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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La chasse aux oeufs

Anne Marchand Kalicky

Paru le 02/03/2016

29 pages

Hachette

5,50 €

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Pâques

Hachette Jeunesse, Ludo Studio Pty trad. Lyse Leroy

Paru le 21/02/2024

40 pages

Hachette

6,90 €

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Demain sera un autre jour

Jean Failler

Paru le 03/04/2026

360 pages

Palémon

11,00 €

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Danser sur les volcans

Laure Manel

Paru le 26/03/2026

445 pages

Michel Lafon

20,95 €

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Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Morgane et Juliette

Clarisse Sabard

Paru le 02/04/2026

496 pages

Charleston éditions

20,90 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Ibiza a beaucoup changé

Frédéric Beigbeder

Paru le 01/04/2026

211 pages

Albin Michel

19,90 €

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Organique

Giulia Enders trad. Isabelle Liber

Paru le 18/03/2026

320 pages

Albin Michel

22,90 €

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Mes premières chansons de Pâques

Amélie Laffaiteur

Paru le 19/02/2026

14 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Un monde presque parfait

Laurent Gounelle

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

24,90 €

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Les Carnets de l'Apothicaire Tome 16

Itsuki Nanao, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Kremlin confidentiel

Vincent Jauvert

Paru le 01/04/2026

400 pages

Albin Michel

22,90 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 04/03/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

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Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Stella et Hortense

Clarisse Sabard

Paru le 01/04/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Un nouveau guerrier

Cube Kid, Pirate Sourcil, Jez

Paru le 25/03/2026

45 pages

Jungle

3,00 €

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Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

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Coloriages mystères Disney très grands classiques

Jérémy Mariez

Paru le 03/12/2025

96 pages

Hachette

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

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Celles qui ne dorment pas

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

592 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Dans la peau d'Epstein

Karl Zéro

Paru le 03/04/2026

175 pages

Editions Télémaque

19,00 €

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La Menace

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Destination : Londres !

Fabrice Erre, Téhem

Paru le 25/03/2026

46 pages

Editions Auzou

3,00 €

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La fabrique des enfants dieux

Juliette Fournier, Jean-Gaël Deschard

Paru le 25/03/2026

64 pages

Vents d'Ouest

3,00 €

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A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Joyeuses Pâques T'choupi

Thierry Courtin

Paru le 29/02/2024

8 pages

Nathan

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Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Que la joie demeure

Claire-Marie Le Guay, Erik Orsenna

Paru le 01/04/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Promenade avec petit lapin

Emiri Hayashi

Paru le 05/03/2026

10 pages

Nathan

10,99 €

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Mes comptines de Pâques

Emmanuelle Cabrol, Mei Stoyva

Paru le 23/02/2024

12 pages

Editions Auzou

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Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

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The Summer Hikaru Died Tome 7

Mokumokuren trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 01/04/2026

196 pages

Pika Edition

7,70 €

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Bleus, Blancs, Rouges Tome 1

Benjamin Dierstein

Paru le 08/01/2026

960 pages

Editions Gallimard

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Willow Lake

Alicia Garnier

Paru le 18/03/2026

276 pages

Albin Michel

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Le temps de l'obsolescence humaine

Bruno Patino

Paru le 25/03/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

18,00 €

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La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

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La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

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Le Chat du Jardinier

Thomas Schlesser

Paru le 28/01/2026

384 pages

Albin Michel

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La vie heureuse

David Foenkinos

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256 pages

Editions Gallimard

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Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

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P'tit Loup et la chasse aux oeufs de Pâques

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 06/03/2025

24 pages

Editions Auzou

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La Mue

Céline Denjean

Paru le 12/02/2026

444 pages

Pocket

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Parents à vendre

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 04/12/2014

95 pages

Tourbillon

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Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

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601 pages

Hugo et Compagnie

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On l’appelait Bennie Diamond

Michaël Dichter

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398 pages

Les Léonides

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Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

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Tourbillon

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Où sont cachés le lapin et les oeufs de Pâques ?

Chuck Whelon trad. Emmanuelle Caussé

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48 pages

Hachette

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Cache-cache petit lapin

Yu-Hsuan Huang

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Nathan

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J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

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Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

27,90 €

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

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Les lendemains qui chantent

Arnaldur Indridason trad. Eric Boury

Paru le 06/02/2026

336 pages

Points

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Cric crac, qui est là ?

Tristan Mory

Paru le 18/03/2020

12 pages

Editions Milan

12,50 €

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Totally Spies

Alicia Dombrofsky

Paru le 18/03/2026

112 pages

Hachette

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En attendant le déluge

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

608 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Loin de chez moi

Maryse Burgot

Paru le 07/01/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

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L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

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Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

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Où es-tu, lapin de Pâques ?

Danielle McLean, Suzie Mason trad. Gründ

Paru le 06/03/2025

10 pages

Editions Gründ

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Pâques

Vanessa Vautier

Paru le 12/02/2026

10 pages

Editions Auzou

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Poussez-vous, les moches !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Mon imagier animé joyeuses Pâques

Nathalie Choux

Paru le 29/02/2024

10 pages

Nathan

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RécréAction générale !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2024

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Fort Alamo

Fabrice Caro

Paru le 12/02/2026

208 pages

Editions Gallimard

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Shiba Inu Rooms Tome 1

Esu Oomori trad. Arnaud Delage

Paru le 01/04/2026

208 pages

Bamboo Editions

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Cherche et trouve des tout-petits

Marine Fleury

Paru le 04/03/2022

20 pages

Editions Auzou

10,95 €

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Les fées de Pâques

Daniela Dogliani, Fiona Watt trad. Véronique Duran, Renée Chaspoul

Paru le 06/03/2025

40 pages

Usborne

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Recherche Lily désespérément

Carène Ponte

Paru le 02/04/2026

260 pages

Pocket

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Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

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Troublemaker Tome 1

Laura Swan

Paru le 25/03/2026

640 pages

Hachette

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Magus of the library Tome 9

Mitsu Izumi trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

278 pages

Editions Ki-oon

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Attaque au clair de Lune

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

188 pages

Glénat

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Et la course au trésor !

Clémentine Mélois, Rudy Spiessert

Paru le 11/03/2026

68 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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Mes premières petites chansons de Pâques

Marta Sorte

Paru le 06/03/2025

10 pages

Editions Gründ

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Mini-Loup et le lapin de Pâques

Philippe Matter

Paru le 11/02/2026

32 pages

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La rentrée des claques

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 02/12/2015

78 pages

Tourbillon

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One-Punch Man Tome 33

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 12/02/2026

224 pages

Kurokawa

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Bloom Tome 8

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 18/03/2026

192 pages

Nobi Nobi

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

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La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 08/01/2026

Editions Ki-oon

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Mes 500 autocollants Pâques

Yi-Hsuan Wu

Paru le 12/02/2026

40 pages

Editions Auzou

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Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

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Blue Lock Tome 31

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 18/02/2026

192 pages

Pika Edition

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La société du factice

Didier Raoult

Paru le 18/03/2026

128 pages

Fayard

10,00 €

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C'est pas ma faute !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Deep End

Ali Hazelwood trad. Joëlle Touati

Paru le 01/04/2026

541 pages

Hauteville

24,95 €

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Un talent monstre !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 19/09/2013

95 pages

Tourbillon

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Promenade avec petit poussin

Emiri Hayashi

Paru le 13/03/2025

10 pages

Nathan

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Joyeuses Pâques

Marion Billet

Paru le 29/02/2024

8 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Paru le 11/03/2026

336 pages

Albin Michel

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier

Paru le 02/04/2026

128 pages

Editions Gallimard

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Le plus gros des oeufs de Pâques

Beatrix Potter trad. Sophie Lecoq

Paru le 26/02/2026

10 pages

Editions Gallimard

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Heureux comme un prince

Falzar, Antonello Dalena

Paru le 25/03/2026

40 pages

Editions de la Gouttière

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

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Panpan cherche les oeufs de Pâques

Disney

Paru le 03/03/2020

28 pages

Hachette

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Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

Tourbillon

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Naruto Tome 1

Masashi Kishimoto

Paru le 07/03/2002

187 pages

Dargaud

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L'enfer, c'est les autres

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Ultra Age - Final Fanbook

Kohei Horikoshi trad. David Le Quéré

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

11,30 €

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Guide Michelin France & Monaco

Xxx, Michelin

Paru le 20/03/2026

1278 pages

Michelin

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