Le Prix international de la fiction arabe revient à l'écrivain algérien Saïd Khatibi

Le 19e Prix international de la fiction arabe (IPAF) a été remis, ce jeudi 9 avril, à Saïd Khatibi pour son roman أغالب مجرى النهر (Nager contre le courant). L'auteur algérien avait déjà vu un de ses livres, Hatab Sarajevo (Le feu de forêt de Sarajevo), sélectionné pour le Prix international de la fiction arabe en 2020.

En France, son livre La fin du Sahara a été publié par les éditions Gallimard dans une traduction de Lotfi Nia en mars 2025. Le titre doit paraitre au format poche en mai 2026.

Né en 1984, Saïd Khatibi a étudié la littérature française à Alger et les études culturelles à la Sorbonne, à Paris. Journaliste depuis 2006, il vit en Slovénie. En 2023, il avait été récompensé par le Sheikh Zayed Book Award, dans la catégorie Jeune auteur, pour son roman Nehayat Al Sahra'a (La fin du Sahara), publié par Hachette Antoine/Nofal en 2022.

« L'auteur parvient à retenir le souffle du lecteur grâce à un équilibre parfait entre les exigences d'un récit complexe et la profondeur de l'analyse psychologique des personnages », a commenté le chercheur et critique tunisien Mohamed Elkadhi, qui présidait cette année le jury de la récompense.

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6 romans étaient en lice pour cette récompense, une des plus importantes du monde arabe, sponsorisée par l'Abu Dhabi Arabic Language Centre. Les auteurs et autrices finalistes reçoivent chacun 10.000 $, et l'auteur du livre distingué 50.000 $.

L'année dernière, le Prix international de la fiction arabe avait salué Mohamed Samir Nada pour son livre صلاة القلق (La Prière de l'anxiété), publié par Masciliana Editions (Égypte).

Photographie : Banipal Books

Par Antoine Oury

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