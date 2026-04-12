Pays Cathare : 24 Belles Balades, un guide complet pour marcher entre châteaux et garrigue

Ici, le patrimoine et le sauvage se rencontrent : les rapaces planent sur les ruines des citadelles du vertige, les fauvettes animent la garrigue, les mantes religieuses veillent sur les vignes et les vautours fauves dessinent de larges cercles au-dessus des Corbières.

Ce guide Belles Balades propose 24 itinéraires accessibles à tous, pour explorer un territoire fascinant où chaque pas raconte une légende.

Les éditions Belles Balades en révèlent quelques pages en avant-première :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » permettent de mieux comprendre la faune, la flore et les paysages : du circaète Jean-le-Blanc au guêpier d’Europe, du pic de Bugarach à l’abbaye de Fontfroide, du delta de l’Aude à l’île Sainte-Lucie.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, géolocalisez-vous et profitez des conseils naturalistes, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Ici, les sentiers relient les pierres et les ailes, les forteresses et les torrents, les souvenirs du passé et la beauté fragile du vivant. Entre vignes, garrigues et montagnes, le Pays Cathare se révèle comme un livre à ciel ouvert : un monde d’émotions, d’horizons et de liberté.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com