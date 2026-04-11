Marais Poitevin : 30 Belles Balades, une invitation à découvrir un territoire façonné par l’homme et la nature

C’est un monde à part, à la fois façonné par l’homme et habité par la nature, où l’eau est reine et le silence habité par le bruissement des ailes.

Ce guide Belles Balades vous propose 23 itinéraires à pied, à vélo ou en barque, pour explorer les multiples visages du marais — du littoral atlantique à la Venise Verte, du marais desséché aux forêts humides du Vanneau ou de Benon.

Chaque promenade révèle une histoire : celle des moines bâtisseurs, des canaux creusés à la main, des oiseaux migrateurs qui font halte ici par milliers.

Les éditions Belles Balades en proposent un premier aperçu à travers un extrait inédit :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » permettent de mieux comprendre les espèces emblématiques : avocette élégante, héron pourpré, loutre d’Europe, rainette méridionale, fritillaire pintade…

Tandis que le carnet naturaliste illustré invite à reconnaître plantes, oiseaux et amphibiens du marais. Grâce à l’application mobile Belles Balades, le livre prend vie : survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez-vous géolocaliser et explorez même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com