Causses et Cévennes : 20 Belles Balades invite à explorer un territoire classé à l’UNESCO

Ce guide collectif de Belles Balades vous invite à explorer ce territoire à travers 20 itinéraires soigneusement choisis, entre dolines et drailles, chaos de pierre et forêts de châtaigniers, gorges vertigineuses et plateaux battus par le vent.

Du mont Lozère au cirque de Navacelles, de la corniche des Cévennes aux vastes étendues du Larzac, chaque randonnée offre un spectacle nouveau : le vol des vautours au-dessus du Tarn, la silhouette d’un berger sur l’horizon, la douceur d’un soir d’été au milieu des genévriers.

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » vous plongent dans la vie des espèces emblématiques — mouflons, circaètes, salamandres ou cardabelles — et dans la lecture des paysages.

Les éditions Belles Balades en révèlent quelques pages en avant-première :

Le carnet naturaliste vous aide à reconnaître faune, ore et traces d’activités humaines qui font toute la richesse de cette région.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, le guide prend vie : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez-vous géolocaliser sur les sentiers, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com