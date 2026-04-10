SNCF Voyageurs crée un nouveau prix dédié à la bande dessinée

Ce prix vise à soutenir les talents émergents et à renforcer le lien entre lecture et voyage. Selon SNCF Voyageurs, près de six passagers sur dix lisent dans le train, dont une part significative de lecteurs de bande dessinée. En se concentrant sur le neuvième art, l’entreprise met en avant un genre largement diffusé et apprécié du grand public.

Pour cette première édition, un jury composé de professionnels du livre, des médias et de la création a été réuni. On y retrouve Romain Brethes, programmateur BD du festival et journaliste spécialisé, Fleur Hopkins, historienne des arts, la journaliste Anne Douhaire, la libraire Zélie Carle ou encore le créateur de contenus Jules Comme César.

La remise du prix se déroulera en présence de Pierre-Yves Bérenguer, directeur général du Festival du Livre de Paris, et de Najoua Ben Jemaa, directrice de la communication de SNCF Voyageurs.

Neuf auteurs et autrices sont en lice pour cette première édition :

Lucas Landais — Dans six mois je reviens (Albin Michel)

Magali Le Huche — Punk à sein (Dargaud)

Adrien Poissier — Betty & Polo, la grande évasion (Dargaud)

Yann Le Bec — Les Singes (Dupuis)

Daria Schmitt — La tête de mort venue de Suède (Dupuis)

Pierre Alexandrine — L’Amourante (Glénat)

Salomé Lahoche — Ancolie (Glénat)

Maurane Mazars — Là où dorment les géants (Le Lombard)

Juliette Brocal — La langue des vipères (Rue de Sèvres)

La remise du prix est prévue le vendredi 17 avril à 12h, sur la scène de l’Arc au Grand Palais. Elle sera suivie d’un cocktail déjeunatoire réunissant les auteurs, les membres du jury et les invités.

Filiale du groupe SNCF, SNCF Voyageurs est chargée du transport ferroviaire de passagers en France. L’entreprise opère aussi bien des services conventionnés - comme les TER, Transilien ou Intercités - que des liaisons longue distance ouvertes à la concurrence.

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Crédits photo : Passion SNCF (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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