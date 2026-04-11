Massif du Jura : 30 Belles Balades, un voyage entre lacs miroitants et reliefs spectaculaires

À chaque saison, la lumière y révèle un nouveau visage : brumes dorées des vallées, cascades étincelantes, forêts enneigées, prairies fleuries… Ce guide Belles Balades vous emmène au cœur de ce massif vivant à travers 30 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous, des plateaux du Doubs aux monts du Haut-Jura.

Vous y découvrirez le vol du milan royal au-dessus des forêts, le cri du lynx résonnant dans la nuit, les tourbières de Prénovel, les cascades du Hérisson, le Saut du Doubs, ou encore les panoramas grandioses du Crêt de Chalam et du Mont d’Or.

Les éditions Belles Balades permettent d’en lire un extrait avant sa sortie :

Chaque balade est une invitation à l’observation : des rubriques « Face à face » pour rencontrer les animaux emblématiques, des pages « Plein champ » pour comprendre les paysages, et un carnet naturaliste illustré pour identifier la faune et la flore. Chamois, salamandres, circaètes, orchidées, lynx ou tichodromes se laissent approcher, au fil d’une marche attentive et émerveillée.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, le guide prend vie : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, laissez-vous géolocaliser et explorez même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com