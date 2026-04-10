La SAS pass Culture est bien devenue un opérateur de l'État

La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Le 10/04/2026 à 13:39 par Antoine Oury
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10/04/2026 à 13:39
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Attendue de longue date, réclamée à la fois par la Cour des Comptes et des parlementaires, l'intégration de la SAS pass Culture au sein des opérateurs de l'État a été réalisée le 1er janvier dernier, nous confirme-t-on.
Dans un rapport sur le projet de loi de finances 2026, la sénatrice Karine Daniel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Loire-Atlantique) s'était intéressée aux programmes « Création » et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » du budget du ministère de la Culture. Elle avait alors abordé le cas de la SAS pass Culture, précisant que cette dernière deviendrait opérateur de l'État à compter du 1er janvier 2026.
Cette échéance a bien été respectée, nous indique la SAS, qui reste une société par actions simplifiée « même sous le statut d'opérateur de l'État », précise-t-on. D'après le document annexé au PLF 2026, l'opérateur mobiliserait 176 équivalents temps plein travaillé (ETPT), tandis que son intégration au périmètre des opérateurs entraine un transfert de 189 millions €.
« Dans le cadre de sa transformation en opérateur de l'État, le pass Culture travaille à l’élaboration de sa “Feuille de route stratégique 2026-2030”. Cette démarche, qui aboutira à la fin du printemps 2026, associe les collaborateurs et collaboratrices du pass Culture ainsi que ses parties prenantes et partenaires extérieurs », ajoute le nouvel opérateur de l'État, qui a ouvert une consultation des acteurs culturels il y a quelques jours.
« Cette Feuille de route, inscrite dans la nouvelle dynamique du pass Culture, fixera des priorités stratégiques à horizon 2030, au service de la jeunesse, de son cheminement durable avec la Culture, sa relation avec les acteurs culturels et sa participation engagée et innovante à la dynamique culturelle des territoires », poursuit-on.
Effectuée sans tambour ni trompette, cette mutation de la SAS pass Culture est réclamée au moins depuis 2023, notamment par la Cour des Comptes qui, dans un rapport publié cette année-là, pointait des problématiques de gestion, de contrôle des dépenses publiques et de positionnement stratégique sur le long terme. En avril 2025, une enquête a même été ouverte pour « prise illégale d’intérêts » dans le contexte de la conception du dispositif.
Dernièrement, si les industries culturelles — en particulier celle du livre — se sont montrées attachées au pass Culture et aux crédits qu'il met à disposition des jeunes, des parlementaires ont déploré que la concentration de l'action publique sur ce dispositif, au détriment de l'Éducation artistique et culturelle (EAC).
À LIRE - Fabrice Benkimoun hérite de la sous-direction des professions de la création
La transformation de la SAS pass Culture en opérateur de l'État aura pour principale conséquence le versement d'une subvention « pour charge de service public ». Cette somme financera le fonctionnement de l'entité, mais garantira par ailleurs une meilleure information de ses actions et de ses résultats, particulièrement critiqués ces dernières années.
La conversion en opérateur de l'État entrainera aussi « un élargissement de sa gouvernance à des représentants des collectivités territoriales afin de matérialiser ce partenariat stratégique entre l’État et les collectivités, ainsi que sa déclinaison opérationnelle dans tous les territoires », précisait le pass Culture.
Photographie : pass Culture
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années.
03/04/2026, 16:22
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
La 7e audience du 5e procès de Pınar Selek s’est tenue ce jeudi 2 avril à Istanbul, marquant une nouvelle étape dans une procédure judiciaire entamée à la fin des années 1990. Une étape symbolique aussi : pour la première fois, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, récemment publié aux éditions Université Paris Cité, a été versé au dossier du tribunal.
03/04/2026, 14:15
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
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