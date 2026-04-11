Luberon : 20 Belles Balades, entre champs de lavande, falaises et panoramas grandioses

Ici, chaque pas raconte une histoire : celle d’une nature foisonnante, d’une montagne habitée et d’un patrimoine façonné par des siècles de vie humaine. À travers vingt itinéraires soigneusement décrits et illustrés, partez à la rencontre des paysages emblématiques du Luberon : les gorges d’Oppedette, les crêtes du Mourre Nègre, les ocres amboyants de Rustrel ou la forêt de cèdres de Bonnieux.

Laissez-vous guider par les sentiers, suivez les traces du grand-duc, du circaète ou du castor, et découvrez comment l’eau, la pierre et la lumière composent ici un tableau vivant.

Les éditions Belles Balades partagent en exclusivité un extrait du livre :

Conçu pour les curieux de nature, ce livre associe l’émotion de la balade à la rigueur du regard naturaliste : cartes précises, photos inspirantes, conseils d’observation et portraits d’espèces vous invitent à ouvrir l’œil et à ralentir le pas.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez chaque parcours en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, géolocalisez votre progression et accédez à une mine d’informations, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre. Plus qu’un guide, c’est une invitation à vivre le Luberon autrement — à respirer sa lumière, écouter ses silences, et comprendre ce fragile équilibre entre l’homme et la nature.

Que vous soyez randonneur, photographe ou simple promeneur du dimanche, ce livre vous fera tomber amoureux de l’un des plus beaux joyaux de Provence.

David Tatin est photographe et naturaliste. Initialement diplômé en biologie, il a également suivi le parcours de formation certifiant de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (ENSP). Il est par ailleurs détenteur d’un Certifficat de Qualification Professionnelle lui permettant d’encadrer des randonnées dans la nature et télépilote de drone.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com