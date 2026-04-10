Camargue : 20 Belles Balades, un voyage entre flamants roses, rizières et chevaux blancs

Ce guide Belles Balades invite à parcourir cette nature exceptionnelle à travers 20 itinéraires soigneusement choisis — du marais de Beauchamp aux plages sauvages de l’Espiguette, des marais du Vigueirat aux salins d’Aigues-Mortes.

Chaque promenade révèle la diversité d’un territoire unique : flamants roses et hérons cendrés, chevaux blancs, taureaux noirs, rizières et roselières à perte de vue.

Entre merveilles naturelles et traditions humaines, la Camargue raconte l’histoire d’un équilibre fragile. Les rubriques « Face à face » présentent les animaux emblématiques ; « Plein champ » décrypte les paysages et les activités humaines : riziculture, saliculture, élevage ou pêche.

Les cartes détaillées, photographies inspirantes et pages illustrées font de ce livre un compagnon idéal pour observer, comprendre et s’émerveiller.

Les éditions Belles Balades dévoilent quelques pages du livre en avant-première :

Grâce à l’application mobile Belles Balades, l’aventure se prolonge : survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, découvrez les espèces du delta et laissez-vous guider sur les sentiers, même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Jean-Emmanuel Roché est spécialiste des zones humides et de l’avifaune qui les peuple. Docteur en écologie, également formé à l’ethnologie et à la muséographie, il a exercé pendant trente ans comme consultant indépendant auprès de l’Institut de recherche et de conservation des zones humides méditerranéennes (Tour du Valat), de la Société d’études ornithologiques de France, de l’université de Bourgogne et du Parc naturel régional de Camargue.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com