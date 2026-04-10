Pourquoi Bayard mise sur Kingoland au moment d’un plan social

Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.
Le 10/04/2026 à 12:42 par Nicolas Gary
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10/04/2026 à 12:42
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Bayard avance sur deux fronts à la fois. D’un côté, le groupe confirme l’acquisition majoritaire de Kingoland, site de loisirs implanté à Plumelin, dans le Morbihan. De l’autre, il ouvre un plan de compétitivité qui peut aller jusqu’à 59 suppressions de postes en France, soit 5 % des effectifs, avec des plans de sauvegarde de l'emploi annoncés chez Bayard SA et Milan, ainsi qu’un plan de licenciements économiques de moins de dix salariés chez Bayard Service.
Cette annonce s’inscrit dans CAP 2029, feuille de route engagée fin 2025 pour « diversifier et renforcer » le modèle Bayard, rappelle The Media Leader. Le groupe, détenu par les Augustins de l’Assomption et éditeur notamment de La Croix, Notre Temps, Pomme d’Api ou J’aime lire, cherche de nouveaux relais d’activité alors que son chiffre d’affaires consolidé 2024-2025 est tombé à 314,9 millions €, en recul de 6,5 % sur un an, selon le rapport annuel Bayard.
Dans ce schéma, Kingoland n’est pas présenté comme une simple diversification financière. Bayard explique que cette prise de contrôle majoritaire doit permettre de faire vivre ses univers éditoriaux hors du papier, de renforcer le lien avec ses publics et d’installer une croissance plus régulière. Le fondateur Dominique Leroux restera associé au développement du site.
Le choix n’a rien d’anecdotique. Ouvert en 2014, Kingoland prépare sa saison 2026 avec une quarantaine d’attractions et une nouveauté baptisée Tomahawk, ainsi que l’indique la société aux nouveautés 2026. La destination a surtout changé d’échelle : entrée de Bpifrance à son capital en 2020, progression de 45.000 à 125.000 visiteurs entre 2014 et 2019, puis record de 215.000 entrées en 2025.
Implanté à Plumelin, dans le Morbihan, Kingoland s’impose comme un parc d’attractions familial à taille intermédiaire, ouvert en 2014 et structuré autour d’une quarantaine d’équipements mêlant manèges à sensations, attractions pour enfants et espaces thématiques.
Le site cible une fréquentation intergénérationnelle, avec une offre pensée pour les familles et les groupes, et une saisonnalité concentrée sur le printemps et l’été. Sa montée en puissance se confirme par une progression régulière de la fréquentation et par des investissements continus dans de nouvelles attractions – dont l’installation Tomahawk (illustration ci-dessous) annoncée pour 2026. L’équipement s’appuie enfin sur une implantation territoriale forte, au cœur d’une zone touristique dynamique en Bretagne, qui alimente un flux de visiteurs locaux et de séjour.
La simultanéité des deux décisions donne pourtant à l’opération une lecture plus serrée. Bayard ne rachète pas un équipement de loisirs depuis une position d’abondance : le groupe restructure en même temps son appareil français, une articulation entre investissement hors cœur historique et réduction des coûts internes.
Sur le plan économique, l’intérêt de Kingoland tient à sa taille intermédiaire. L’équipement breton n’appartient pas au cercle des géants nationaux, mais il combine implantation territoriale, clientèle familiale, saisonnalité lisible et potentiel de montée en gamme. À l’origine, se trouvait l’ambition d’un premier grand parc morbihannais : douze ans plus tard, l’actif affiche une trajectoire de fréquentation qui a déjà changé de catégorie, au regard des chiffres de fréquentation.
Reste la question culturelle. Bayard rejoint ici des acteurs qui utilisent des marques éditoriales comme matrice d’expériences physiques. Le cas le plus net demeure Média-Participations, qui exploite Parc Spirou Provence et a intégré Wave Island, pendant que la nouvelle zone Naruto ouverte début avril illustre l’extension d’une propriété intellectuelle du livre et de la bande dessinée vers le loisir immersif.
L’autre référence française, moins capitalistique mais structurante, reste l’univers Astérix. Les Éditions Albert René gèrent l’ensemble des droits de l’œuvre, tandis que le Parc Astérix a frôlé 2,9 millions de visiteurs en 2025 et lancé un programme d'investissement de 250 millions € à l’horizon 2030.
Pour Bayard, l’enjeu ressemble moins à une copie qu’à une expérimentation : convertir des communautés de lecture en fréquentation récurrente, puis en revenus de billetterie, de restauration, de boutique et, demain peut-être, d’animation de licences propres.
La France reste un poids lourd des loisirs marchands. Le SNELAC avance 70 millions de visites par an, 47.600 salariés et 4 milliards € de chiffre d’affaires pour son périmètre 2026. Ce socle explique la vigueur concurrentielle observée depuis deux ans : outre le programme d'investissement de 250 millions € du Parc Astérix, la Compagnie des Alpes a clos son exercice 2024-2025 sur 1,397 milliard € de chiffre d’affaires consolidé.
Dans l’Ouest, au contraire, Kingoland évolue sur une échelle régionale, plus légère en capital, mais déjà solide en fréquentation. Cette intensité d’investissement n’est pas nouvelle : Atout France évaluait déjà à 300 à 400 millions € par an les dépenses consacrées au renouvellement des sites.
L’intérêt culturel tient alors à la translation d’un univers narratif vers un lieu fréquenté en famille. L’exemple d’Astérix reste éclairant : les Éditions Albert René administrent les droits d’une œuvre vendue à 385 millions d’albums, pendant que le Parc Astérix convertit cette notoriété en visite.
À LIRE - Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?
Sans oublier, bien entendu Mickey et ses amis et leurs copains Spider Man, Captain America et Hulk... À une tout autre échelle, Disneyland Paris incarne un modèle d’intégration économique et culturelle particulièrement abouti. Le complexe a accueilli environ 15 millions de visiteurs en 2023, confirmant sa position de première destination touristique privée d’Europe, tandis que sa maison mère The Walt Disney Company a généré plus de 32 milliards $ de revenus pour sa division « Parks, Experiences and Products » en 2023.
L’intégration de l’univers Marvel Universe, concrétisée par l’ouverture de l’Avengers Campus en 2022 après un investissement de plus de 2 milliards d’euros dans l’extension du parc, illustre une stratégie de valorisation des licences issues du cinéma et de l’édition. Chaque franchise devient un actif économique complet : attractions dédiées, produits dérivés à forte marge, restauration thématisée et hébergement immersif.
Avec Kingoland, Bayard ne dispose pas encore d’un parc fondé sur une licence-maison ; il acquiert d’abord une infrastructure, un ancrage local et un flux de public. Toute la question sera de savoir comment ses catalogues jeunesse, éducatifs ou spirituels pourront, sans les dénaturer, devenir des expériences de terrain.
Crédits photo : Kingoland
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.
07/04/2026, 13:09
Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.
07/04/2026, 12:46
À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.
07/04/2026, 12:28
Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.
07/04/2026, 11:55
Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».
07/04/2026, 10:45
Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?
07/04/2026, 10:19
Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.
07/04/2026, 09:51
Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.
06/04/2026, 10:35
Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.
06/04/2026, 10:02
Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.
06/04/2026, 10:00
La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?
04/04/2026, 11:14
Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.
04/04/2026, 09:00
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
Arnaud Montebourg porte devant la justice un conflit inédit avec Fayard. L’ancien ministre, publié en 2023 par la maison, conteste son maintien chez l’éditeur depuis son changement de direction et l’affirmation d’une ligne marquée à droite. En réclamant une clause de conscience, aujourd’hui réservée aux journalistes, il pose une question appelée à dépasser son seul cas.
04/04/2026, 07:30
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’univers d’Astérix s’apprête à investir à la fois les salles de cinéma et les librairies. Le 2 décembre prochain, la sortie du film d’animation Astérix et le Royaume de Nubie sera accompagnée d’un ouvrage illustré pensé comme un prolongement éditorial du long-métrage.
03/04/2026, 18:22
La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années.
03/04/2026, 16:22
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
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