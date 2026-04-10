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Pourquoi Bayard mise sur Kingoland au moment d’un plan social

Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.

Le 10/04/2026 à 12:42 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/04/2026 à 12:42

Nicolas Gary

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Bayard avance sur deux fronts à la fois. D’un côté, le groupe confirme l’acquisition majoritaire de Kingoland, site de loisirs implanté à Plumelin, dans le Morbihan. De l’autre, il ouvre un plan de compétitivité qui peut aller jusqu’à 59 suppressions de postes en France, soit 5 % des effectifs, avec des plans de sauvegarde de l'emploi annoncés chez Bayard SA et Milan, ainsi qu’un plan de licenciements économiques de moins de dix salariés chez Bayard Service.

Cette annonce s’inscrit dans CAP 2029, feuille de route engagée fin 2025 pour « diversifier et renforcer » le modèle Bayard, rappelle The Media Leader. Le groupe, détenu par les Augustins de l’Assomption et éditeur notamment de La Croix, Notre Temps, Pomme d’Api ou J’aime lire, cherche de nouveaux relais d’activité alors que son chiffre d’affaires consolidé 2024-2025 est tombé à 314,9 millions €, en recul de 6,5 % sur un an, selon le rapport annuel Bayard.

Dans ce schéma, Kingoland n’est pas présenté comme une simple diversification financière. Bayard explique que cette prise de contrôle majoritaire doit permettre de faire vivre ses univers éditoriaux hors du papier, de renforcer le lien avec ses publics et d’installer une croissance plus régulière. Le fondateur Dominique Leroux restera associé au développement du site.

Le choix n’a rien d’anecdotique. Ouvert en 2014, Kingoland prépare sa saison 2026 avec une quarantaine d’attractions et une nouveauté baptisée Tomahawk, ainsi que l’indique la société aux nouveautés 2026. La destination a surtout changé d’échelle : entrée de Bpifrance à son capital en 2020, progression de 45.000 à 125.000 visiteurs entre 2014 et 2019, puis record de 215.000 entrées en 2025.

Kingo-quoi ?

Implanté à Plumelin, dans le Morbihan, Kingoland s’impose comme un parc d’attractions familial à taille intermédiaire, ouvert en 2014 et structuré autour d’une quarantaine d’équipements mêlant manèges à sensations, attractions pour enfants et espaces thématiques.

Le site cible une fréquentation intergénérationnelle, avec une offre pensée pour les familles et les groupes, et une saisonnalité concentrée sur le printemps et l’été. Sa montée en puissance se confirme par une progression régulière de la fréquentation et par des investissements continus dans de nouvelles attractions – dont l’installation Tomahawk (illustration ci-dessous) annoncée pour 2026. L’équipement s’appuie enfin sur une implantation territoriale forte, au cœur d’une zone touristique dynamique en Bretagne, qui alimente un flux de visiteurs locaux et de séjour.

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Diversification sous contrainte

La simultanéité des deux décisions donne pourtant à l’opération une lecture plus serrée. Bayard ne rachète pas un équipement de loisirs depuis une position d’abondance : le groupe restructure en même temps son appareil français, une articulation entre investissement hors cœur historique et réduction des coûts internes.

Sur le plan économique, l’intérêt de Kingoland tient à sa taille intermédiaire. L’équipement breton n’appartient pas au cercle des géants nationaux, mais il combine implantation territoriale, clientèle familiale, saisonnalité lisible et potentiel de montée en gamme. À l’origine, se trouvait l’ambition d’un premier grand parc morbihannais : douze ans plus tard, l’actif affiche une trajectoire de fréquentation qui a déjà changé de catégorie, au regard des chiffres de fréquentation.

Reste la question culturelle. Bayard rejoint ici des acteurs qui utilisent des marques éditoriales comme matrice d’expériences physiques. Le cas le plus net demeure Média-Participations, qui exploite Parc Spirou Provence et a intégré Wave Island, pendant que la nouvelle zone Naruto ouverte début avril illustre l’extension d’une propriété intellectuelle du livre et de la bande dessinée vers le loisir immersif.

De la page au lieu

L’autre référence française, moins capitalistique mais structurante, reste l’univers Astérix. Les Éditions Albert René gèrent l’ensemble des droits de l’œuvre, tandis que le Parc Astérix a frôlé 2,9 millions de visiteurs en 2025 et lancé un programme d'investissement de 250 millions € à l’horizon 2030.

Pour Bayard, l’enjeu ressemble moins à une copie qu’à une expérimentation : convertir des communautés de lecture en fréquentation récurrente, puis en revenus de billetterie, de restauration, de boutique et, demain peut-être, d’animation de licences propres.

Parcs de loisirs : la tentation éditoriale

La France reste un poids lourd des loisirs marchands. Le SNELAC avance 70 millions de visites par an, 47.600 salariés et 4 milliards € de chiffre d’affaires pour son périmètre 2026. Ce socle explique la vigueur concurrentielle observée depuis deux ans : outre le programme d'investissement de 250 millions € du Parc Astérix, la Compagnie des Alpes a clos son exercice 2024-2025 sur 1,397 milliard € de chiffre d’affaires consolidé.

Dans l’Ouest, au contraire, Kingoland évolue sur une échelle régionale, plus légère en capital, mais déjà solide en fréquentation. Cette intensité d’investissement n’est pas nouvelle : Atout France évaluait déjà à 300 à 400 millions € par an les dépenses consacrées au renouvellement des sites.

L’intérêt culturel tient alors à la translation d’un univers narratif vers un lieu fréquenté en famille. L’exemple d’Astérix reste éclairant : les Éditions Albert René administrent les droits d’une œuvre vendue à 385 millions d’albums, pendant que le Parc Astérix convertit cette notoriété en visite.

À LIRE  - Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?

Sans oublier, bien entendu Mickey et ses amis et leurs copains Spider Man, Captain America et Hulk... À une tout autre échelle, Disneyland Paris incarne un modèle d’intégration économique et culturelle particulièrement abouti. Le complexe a accueilli environ 15 millions de visiteurs en 2023, confirmant sa position de première destination touristique privée d’Europe, tandis que sa maison mère The Walt Disney Company a généré plus de 32 milliards $ de revenus pour sa division « Parks, Experiences and Products » en 2023.

L’intégration de l’univers Marvel Universe, concrétisée par l’ouverture de l’Avengers Campus en 2022 après un investissement de plus de 2 milliards d’euros dans l’extension du parc, illustre une stratégie de valorisation des licences issues du cinéma et de l’édition. Chaque franchise devient un actif économique complet : attractions dédiées, produits dérivés à forte marge, restauration thématisée et hébergement immersif.


Avec Kingoland, Bayard ne dispose pas encore d’un parc fondé sur une licence-maison ; il acquiert d’abord une infrastructure, un ancrage local et un flux de public. Toute la question sera de savoir comment ses catalogues jeunesse, éducatifs ou spirituels pourront, sans les dénaturer, devenir des expériences de terrain. 

Crédits photo : Kingoland

 
 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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08/04/2026, 18:01

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450 volumes : les œuvres complètes du controversé Rudolf Steiner sont achevées

« L‘une des plus grandes éditions complètes de l‘histoire », assure l'équipe du Goetheanum. À Dornach, en Suisse, une cérémonie publique marquera le 17 avril 2026 l’achèvement de l’édition complète des œuvres de Rudolf Steiner - à ne pas confondre avec George Steiner. L’ensemble atteint désormais environ 450 volumes, fruit d’un chantier engagé après la mort du penseur en 1925, structuré par l’Administration de la succession fondée en 1943 par Marie Steiner, puis effectivement lancé dans les années 1950.

08/04/2026, 17:28

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Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.

08/04/2026, 16:20

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La Normandie a gagné 4 librairies indépendantes en 2025

L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.

08/04/2026, 12:06

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En Iran, 55 bibliothèques publiques endommagées selon les autorités, deux détruites

L’Organisation des bibliothèques publiques d’Iran affirme que 55 bibliothèques publiques réparties dans 12 provinces ont été endommagées par les frappes menées dans le cadre de la guerre opposant le pays aux États-Unis et à Israël. Selon sa secrétaire générale, Azadeh Nazarboland, deux établissements auraient été entièrement détruits, dans les provinces de Zanjan et d’Ilam. 

08/04/2026, 11:27

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Iowa : la justice relance la restriction de livres scolaires et des contenus LGBTQ+

En autorisant l’Iowa à remettre en vigueur sa loi de 2023, la cour d’appel du 8e circuit réactive deux lignes de fracture : le retrait de certains livres des bibliothèques scolaires et la limitation des contenus liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre jusqu’au CM2. Les recours continuent au fond, mais l’arrêt redonne un effet immédiat à un texte devenu emblématique des affrontements américains sur l’école publique. 

08/04/2026, 11:19

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Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026

Acheter pour offrir, emprunter pour tester, lire pour soi : l’étude 2026 de Babelio montre une littérature jeunesse sortie depuis longtemps du seul face-à-face entre parent et enfant. Budgets serrés, recours massif aux bibliothèques, poids des héros familiers, désir de diversité et attente de sujets plus incarnés : un portrait précis des usages, au moment où les enquêtes publiques soulignent le décrochage adolescent.

08/04/2026, 10:49

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Le Roi Lion à Mogador : quand le mythe devient chef-d’œuvre scénique

Plongée analytique dans l’adaptation théâtrale du Roi Lion à Paris : scénographie, costumes et mise en scène d’un spectacle vivant d’exception.

08/04/2026, 10:13

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Le ministère de la Culture se dote d'une sous-direction des professions de la création

Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».

08/04/2026, 08:54

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À Vauvert, le maire RN annule une expo pour un partage Facebook

À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.

07/04/2026, 18:00

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À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

La médiathèque de Vaise, dans l’ouest de Lyon, fermera ses portes à partir du 2 mai 2026 pour une durée annoncée jusqu’à août 2027, soit environ 15 mois de travaux . Ce chantier de modernisation, estimé autour de 4 millions d’euros, selon une annonce de la mairie de secteur relayée en début d’année par la presse locale, vise une transformation complète de cet équipement ouvert en décembre 2000.

07/04/2026, 17:05

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À Lille, une librairie unique au monde : CROÂfunding, 100 % autoédition et circuit court

À Lille, CROÂfunding tient dans 17 m², mais son projet dépasse largement la taille du local. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie s’est spécialisée dans les ouvrages autoédités, option crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans diffuseur ni retour. Entre circuit court appliqué au livre, sélection resserrée et défense active des titres, l’adresse lilloise tente une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.

07/04/2026, 15:06

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Camille Schmoll entre au conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée

Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.

07/04/2026, 13:09

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À Saint-Priest, une librairie en liquidation judiciaire

Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.

07/04/2026, 12:46

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Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.

07/04/2026, 12:28

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Genève : quand des travaux mettent en péril une librairie

Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.

07/04/2026, 11:55

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Chez Gibert Joseph, des “réaménagements” contestés par une grève du personnel

Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».

07/04/2026, 10:45

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Lecture publique : Londres promet un coup de pouce à ses bibliothèques

Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?

07/04/2026, 10:19

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Loi anti-drogue : des millions de livres concernés, les éditeurs russes dépassés

Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.

07/04/2026, 09:51

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Piratage : les États-Unis préparent une loi pour bloquer des sites étrangers

Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.

06/04/2026, 10:35

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“Un livre jeunesse doit divertir et éveiller la réflexion”, le pari des Rêves d’Ily

Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.

06/04/2026, 10:02

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Edition au Brésil : plus visibles, les femmes toujours en proie aux mêmes obstacles

Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.

06/04/2026, 10:00

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Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling

La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?

04/04/2026, 11:14

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Pourquoi les librairies françaises du monde entier peinent à survivre

Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.

04/04/2026, 09:00

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Le français, 4e langue la plus parlée au monde

Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.

04/04/2026, 08:00

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Arnaud Montebourg attaque Fayard pour rompre avec l’ère Bolloré

Arnaud Montebourg porte devant la justice un conflit inédit avec Fayard. L’ancien ministre, publié en 2023 par la maison, conteste son maintien chez l’éditeur depuis son changement de direction et l’affirmation d’une ligne marquée à droite. En réclamant une clause de conscience, aujourd’hui réservée aux journalistes, il pose une question appelée à dépasser son seul cas.

04/04/2026, 07:30

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Astérix : un livre illustré tiré à 500 000 exemplaires pour accompagner le film

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’univers d’Astérix s’apprête à investir à la fois les salles de cinéma et les librairies. Le 2 décembre prochain, la sortie du film d’animation Astérix et le Royaume de Nubie sera accompagnée d’un ouvrage illustré pensé comme un prolongement éditorial du long-métrage.

03/04/2026, 18:22

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Librairie : à Nice, Les Parleuses referment un chapitre de huit années engagées

La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.

03/04/2026, 17:09

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Isère : un éditeur indépendant protègera 50 hectares de forêt pendant 99 ans

Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années. 

03/04/2026, 16:22

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À Angoulême, un voleur en série arrêté à la librairie de la Cité de la BD

À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.

03/04/2026, 15:22

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