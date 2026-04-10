Plus de 100 originaux volés chez un célèbre collectionneur : le marché des comics en alerte

Le scénariste et historien américain Mark Evanier a signalé le vol de plus d’une centaine d’originaux issus de sa collection, avec un détail qui change la nature du dossier : plusieurs feuillets ont déjà réapparu dans le circuit des collectionneurs.

Sur son blog, il écrit qu’il connaît l’auteur présumé, « ce qui fait vraiment mal, c’est que je sais qui l’a fait et que c’était quelqu’un en qui j’avais confiance depuis longtemps ». D’après News from ME, l’inventaire, daté du 7 avril 2026, reste provisoire mais couvre déjà des disparitions étalées sur « l’année écoulée ».

Selon ICv2, la liste comprend notamment l’histoire complète de Journey Into Mystery n° 98, dédicacée à Evanier par Don Heck, deux planches de Spider-Woman n° 8 montrant le personnage Marcus Evanier, qu'il n'a toutefois pas inspiré au scénariste Marv Wolfman, ainsi qu’une page de What If ? n° 7 signée Rick Hoberg.

Le relevé PDF mis en ligne par l’auteur fait apparaître plus de cent entrées et, en cumulant pages intérieures, couvertures et demi-planche, plus de 200 pièces recensées à ce stade, parmi lesquelles des ensembles complets de Fantastic Four n° 84, Journey Into Mystery n° 117, Tales of Suspense n° 73 ou encore The Flash n° 126.

Des signatures majeures déjà identifiées

Plusieurs originaux portent en outre des dédicaces ou signatures de Don Heck, Jack Kirby, Carmine Infantino, John Byrne, Will Meugniot ou Rick Hoberg. Ce point complique la restitution : il ne s’agit pas seulement d’objets rares, mais de témoins matériels d’une histoire relationnelle entre créateurs, assistants, éditeurs et collectionneurs.

Evanier demande donc aux intervenants du négoce spécialisé de télécharger le document, de le diffuser et de lui transmettre tout signalement utile pour les enquêteurs. La notice jointe au PDF précise d’ailleurs que la police recherche désormais la personne visée.

L’affaire prend du relief parce que ces dessins circulent dans un univers très actif. ICv2 rappelait déjà en 2024 un autre dossier de planches dérobées, lié à Marc Hempel et Mark Wheatley, réapparues dans le marché des collectionneurs. Plus largement, ICv2 indiquait en janvier que la catégorie « Comics & Comic Art » avait généré 216,2 millions $ de ventes chez Heritage Auctions en 2025. Et Heritage Auctions soulignait en septembre 2025 qu’une vacation dédiée avait totalisé 32,8 millions $, portée par plusieurs records.

À LIRE - Trouvé dans un grenier, un numéro 1 de Superman bat un record aux enchères

Dans ce contexte, la vigilance demandée par Evanier relève d’un réflexe documentaire autant que commercial : vérifier une provenance, croiser une description, examiner une dédicace, comparer une pagination.

Comic-Con rappelle d’ailleurs, pour son Art Show 2026, que les exposants doivent assurer leurs travaux et que l’organisation ne répond pas des pertes ou des vols. En 2025 plus de 800 pièces ont été vendues par 116 artistes. Cette intensité des échanges explique la rapidité avec laquelle un feuillet isolé peut changer de mains, parfois avant qu’un inventaire complet n’ait circulé.

Crédits photo : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com