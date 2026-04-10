Loire Anjou Touraine : 20 Belles Balades, un guide illustré pour découvrir la Loire pas à pas

Dans ce territoire classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la nature et l’homme dialoguent depuis des siècles. Ce guide Belles Balades invite à explorer le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine à travers 20 itinéraires soigneusement sélectionnés : des berges de la Loire aux coteaux de tuffeau, des vignobles de Bourgueil aux vallées de l’Indre et de la Vienne, des bois de Fontevraud aux marais de l’Authion.

Chaque balade est une immersion dans un décor vivant : envol des hérons, chatoiement des fritillaires pintades, reflets sur l’eau, senteur des vergers...

Les éditions Belles Balades en proposent un premier aperçu à travers cet extrait :

Les rubriques « Face à face » et « Plein champ » permettent de découvrir la faune et la flore locales — castors, balbuzards pêcheurs, chauves-souris, orchidées… – et d’en comprendre les équilibres.

Le carnet du naturaliste dévoile les secrets des paysages ligériens, entre bocage, forêt et marais, tandis que les cartes détaillées, photographies et planches illustrées font de chaque sortie une expérience à la fois instructive et poétique.

Grâce à l’application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d’oiseaux, géolocalisez-vous, explorez même sans réseau. L’application est gratuite pour les acheteurs du livre.

Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com