Calanques : 21 Belles Balades, une immersion dans un territoire sauvage et fragile

Chaque itinéraire a été conçu avec le Parc national des Calanques, garantissant des parcours précis, sécurisés et respectueux de la nature. En chemin, le lecteur-marcheur croise le chant des cigales, le vol du circaète Jean-le-Blanc, la senteur du romarin et le bleu profond des falaises de calcaire.

Le livre dévoile aussi les secrets d’un littoral unique : la posidonie, les pins d’Alep, les faucons pèlerins, les fleurs méditerranéennes qui s’accrochent aux rochers comme à la vie.

Parce qu’ici la mer et la montagne se confondent, ce guide ne se contente pas de montrer des chemins — il fait vivre une expérience sensorielle. On y chemine au fil de rubriques ludiques et pédagogiques.

Les éditions Belles Balades partagent un extrait du livre en avant-première :

Et pour prolonger l’aventure, l’application Belles Balades, offerte avec le livre, permet de survoler les parcours en 3D, de géolocaliser son itinéraire sans réseau, et même d’écouter le chant des oiseaux en scannant leurs silhouettes. Une alliance inédite entre papier et numérique qui transforme chaque sortie en exploration augmentée.

Conçu pour tous les publics, des familles aux marcheurs confirmés, ce guide célèbre une Méditerranée authentique, sauvage et vivante. Il rappelle que marcher ici, c’est aussi apprendre à observer, à écouter, à respecter.

Ce livre est bien plus qu’un recueil de promenades : c’est une déclaration d’amour au littoral marseillais, un hymne à la nature qui relie la ville à la mer, la pierre à la vie.

DOSSIER - Belles Balades : ces guides qui donnent envie d’explorer la France autrement

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com